MÄRKTE EUROPA/Stark fallender Ölpreis sorgt für Kursrally bei Aktien

09.11.26 18:19 Uhr

DOW JONES--An den europäischen Börsen ist es am Montag deutlich nach oben gegangen. Für Konjunkturzuversicht und Kauflaune sorgten weiter deutlich sinkende Ölpreise, nachdem US-Präsident Donald Trump angesichts laufender diplomatischer Friedensbemühungen erneute Angriffe auf den Iran als sehr unwahrscheinlich bezeichnet hatte. Brent-Öl war phasenweise mit weniger als 94 Dollar je Barrel so günstig zu haben wie zuletzt Anfang September. Dazu zeigte sich die Wall Street mit starken Zugewinnen und wieder deutlich verbesserter Stimmung.

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Der DAX machte einen Satz um 1,7 Prozent auf 26.267 Punkte, der Euro-Stoxx-50 kam um 1,9 Prozent voran. Der Euro zog an von etwa 1,1140 Dollar am späten Freitag auf knapp über 1,12 Dollar. Treiber war ein Interview mit EZB-Chefin Christine Lagarde , in dem diese eine Zinserhöhung im Dezember andeutete. Am Anleihemarkt tat sich unter dem Strich wenig, die deutsche Zehnjahresrendite lag zuletzt bei 3,26 Prozent, minimal höher als am Freitag.

Stimmungsaufhellend am Aktienmarkt hätten auch Trumps Aussagen über einen baldigen Frieden in der Ukraine gewirkt, hieß es. Zu den kräftigen Kursverlusten bei KI-Aktien in der Vorwoche hieß es unterdessen, diese seien auch als eine Marktbereinigung nach sehr hoch geschossenen Erwartungen zu sehen. Nach ersten Gegenbewegungen am Freitag griffen Schnäppchenjäger bei vielen KI-Aktien zum Wochenstart weiter zu.

Brent-Öl verbilligte sich um über 4 Prozent, phasenweise sogar um über 5 Prozent und war mit unter 94 Dollar so billig wie zuletzt Anfang September. Marktexperte Vivek Dhar von der CBA schätzt, dass ein US-iranisches Abkommen zur Aufhebung der Blockade der Straße von Hormus den Preis auf 70 bis 85 Dollar pro Barrel sinken lassen könnte.

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Ein anhaltender Ölpreisrückgang würde einerseits den Inflationsdruck dämpfen und gleichzeitig das Wachstum unterstützen, denn niedrigere Energie- und Transportkosten entlasten Unternehmen und stärken die Kaufkraft der Verbraucher.

Branchenseitig waren Rüstungs- und Luftfwahrtwerte die Tagessieger. Ihr Stoxx-Subindex gewann 4,2 Prozent. Marktteilnehmer sprachen von einer Erholung nach den Kursverlusten der Vorwoche, als Rüstungsaktien ähnlich wie KI-Aktien als Verlierer des US-Wahlausgangs gesehen worden und unter Druck geraten seien. Bei Rheinmetall überlagerte die Erholung sogar eine Abstufung auf "Neutral" durch die Bank of America. Der Kurs stieg um rund 4 Prozent. TKMS, Renk und Hensoldt verteuerten sich um bis zu 6,9 Prozent. In Paris legten Thales um 3,2 Prozent zu, in Mailand Leonardo um 4,9 Prozent. Stark gesucht waren auch die zyklischen Rohstoffaktien mit einem Plus von 3,1 Prozent, für den Subindex der Banken ging es um 2,8 Prozent aufwärts. Am Ende rangierten Aktien von nicht zyklischen Unternehmen aus dem Bereich Haushaltsgüter und Nahrungsmittel.

Unter den jüngst schwer gebeutelten Aktien mit KI-Bezug erholten sich im DAX Infineon um 6,3 und Siemens Energy um 5,1 Prozent. Im MDAX stiegen Aixtron um 4,4 und Siltronic um 4,5 Prozent, in Amsterdam kamen ASML um 4,7 und in Paris STMicro um 5,3 Prozent voran.

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Hochtief, die am Freitag mit Übernahmegerüchten kräftig zugelegt hatten, büßten 1,3 Prozent ein, nachdem der spanische Hauptaktionär ACS angebliche Pläne einer Hochtief-Komplettübernahme dementiert hatte.

Hannover Rück gaben um 1,4 Prozent nach. Der Rückversicherer verdiente dank eines guten Kapitalanlageergebnisses im dritten Quartal mehr als erwartet, bestätigte den Ausblick für das Gesamtjahr aber lediglich. Die Aktie sei vor den Zahlen schon gut gelaufen, hieß es außerdem.

Der Anlagenbauer Gea setzte im dritten Quartal seinen Wachstumskurs fort und erfüllte die Erwartungen des Marktes weitgehend. Der operative Gewinn blieb knapp unter der Konsensprognose. Den im Sommer erhöhten Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte der DAX-Konzern. Der Kurs machte 3,0 Prozent gut.

Im Bankensektor schnellten Unicredit nach starken Quartalszahlen und einem angehobenen Ausblick um 6,3 Prozent nach oben. Die Italiener ließen zudem wissen, dass eine Fusion der deutschen Tochter HVB mit der Commerzbank früher als erwartet über die Bühne gehen könnte. Commerzbank gewannen fast 4 Prozent.

Banco BPM wurden um 10,7 Prozent nach oben genommen. Die französische Credit Agricole will ihr Italiengeschäft mit BPM fusionieren, wodurch die drittgrößte Bankengruppe Italiens entstehen würde - mit 6,5 Millionen Kunden und über mehr als 2.300 Filialen. Credit Agricole gaben um 0,3 Prozent nach.

Index Schluss* Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%)

Euro-Stoxx-50 6.290 +1,9 +6,6

Stoxx-50 5.449 +1,5 +9,2

Stoxx-600 657 +1,3 +9,5

DAX 26.267 +1,7 +5,4

FTSE-100 London 10.674 +1,0 +7,5

CAC-40 Paris 8.139 +1,2 -0,1

AEX Amsterdam 1.121 +0,8 +17,8

ATHEX-20 Athen 6.543 +2,3 +22,3

BEL-20 Brüssel 5.996 +1,7 +18,1

BUX Budapest 143.454 +1,8 +29,2

OMXH-25 Helsinki 6.222 +0,9 +9,1

OMXC-20 Kopenhagen 1.658 +0,6 +3,1

PSI 20 Lissabon 9.477 +0,8 +14,7

IBEX-35 Madrid 19.370 +1,9 +11,9

FTSE-MIB Mailand 50.053 +2,7 +11,4

OBX Oslo 1.968 +1,2 +23,2

PX Prag 2.630 +1,0 -2,1

OMXS-30 Stockholm 3.268 +1,3 +13,4

WIG-20 Warschau 157.323 +0,8 +33,1

ATX Wien 6.435 +2,0 +20,8

SMI Zürich 14.797 +1,0 +11,5

* gerundet

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:25 Uhr

EUR/USD 1,1203 +0,5 0,0060 1,1143 1,1148

EUR/JPY 177,02 +0,3 0,4800 176,54 176,5400

EUR/CHF 0,9201 +0,7 0,0063 0,9138 0,9139

EUR/GBP 0,8347 +0,0 0,0003 0,8344 0,8341

USD/JPY 158 -0,3 -0,4500 158,45 158,3400

GBP/USD 1,3418 +0,5 0,0069 1,3349 1,3361

USD/CNY 6,6727 -0,1 -0,0033 6,6760 6,6760

USD/CNH 6,6709 -0,0 -0,0027 6,6736 6,6714

AUS/USD 0,6912 +0,7 0,0049 0,6863 0,6876

Bitcoin/USD 74.800,50 +1,0 753,30 74.047,20 75.656,64

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 87,69 -3,5 -3,14 90,83

Brent/ICE 93,83 -4,6 -4,49 98,32

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.108,29 +1,0 42,66 4.065,63

Silber 52,70 +1,6 0,83 51,87

Platin 1.562,97 +1,9 29,69 1.533,28

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/uxd

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November 09, 2026 12:20 ET (17:20 GMT)