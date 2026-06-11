DAX24.670 +1,9%Est506.185 +2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1300 +2,8%Nas25.810 +2,5%Bitcoin54.893 ±-0,0%Euro1,1588 +0,1%Öl86,48 -3,0%Gold4.223 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Oracle 871460 adidas A1EWWW Lufthansa 823212 BMW 519000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Friedenshoffnung im Iran-Krieg: DAX mit kräftigen Gewinnen -- Asiens Börsen schließen sehr stark -- SpaceX mit Rekord-Börsengang - Aktie vor erstem Handelstag -- Intel, NVIDIA, DroneShield im Fokus
Top News
Trump zieht Iran-Angriffspläne zurück: DAX legt immer weiter zu - alle Augen auf SpaceX Trump zieht Iran-Angriffspläne zurück: DAX legt immer weiter zu - alle Augen auf SpaceX
Iran-Krieg: Trump spricht erneut von nahendem Deal - Teheran dementiert Iran-Krieg: Trump spricht erneut von nahendem Deal - Teheran dementiert
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MÄRKTE EUROPA/Weiter fallende Ölpreis sorgen für Kauflaune bei Aktien

12.06.26 10:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
flatexDEGIRO AG
35,30 EUR 0,68 EUR 1,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fraport AG
68,10 EUR 0,75 EUR 1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
FRIEDRICH VORWERK
62,25 EUR 2,00 EUR 3,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lufthansa AG
8,67 EUR 0,46 EUR 5,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
150,72 EUR -0,76 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TUI AG
7,10 EUR 0,36 EUR 5,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Europas Börsen sind mit von US-Präsident Trump genährten Hoffnungen auf ein bevorstehendes Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran fest in den Freitag gestartet. Der DAX legt um 1,6 Prozent auf 24.591 Punkte, der Euro-Stoxx-50 um 1,8 Prozent auf 6.163 Zähler.

Treiber ist der scharfe Rutsch der Ölpreise auf Zweimonatstiefs, nachdem US-Präsident Trump weitere Angriffe auf den Iran abgesagt hat und zudem von einer unmittelbar bevorstehenden Einigung mit dem Iran sprach - allerdings nicht zum ersten Mal. Das Abkommen soll auch ein Ende der Blockade der Straße von Hormus beinhalten. Wie verlässlich die Aussagen sind, ist unklar, der Iran spricht in seinen offiziellen Medien davon, dass es noch keine Einigung gibt.

Der Brent-Ölpreis fällt um weitere 2,5 Prozent und liegt mit nun gut 88 Dollar weit unter den Höchstpreisen seit Ausbruch des Krieges jenseits von 120 Dollar. Das dämpft Inflationssorgen und das wiederum Zinserhöhungssorgen. Entsprechend sinken am Anleihemarkt die Renditen. Im Zehnjahresbereich geht es von 3,03 auf 2,98 Prozent nach unten.

Im Technologiesegment und bei Aktien mit KI-Fantasie sorgt für Rückenwind, dass der Rekordbörsengang von SpaceX planmäßig verlaufen ist. Die Aktien wurden zum Stückpreis von 135 Dollar an den Mann gebracht, womit der Raumfahrt- und KI-Konzern rund 75 Milliarden Dollar einsammelte. Mit Spannung wartet der Markt nun auf die Eröffnungskurse am späteren Tagesverlauf.

Sorgen machen sich Fondsmanager aber über den enormen Kapitalbedarf - nicht nur für den SpaceX-Börsengang. Dazu kämen eine ähnlich große Kapitalerhöhung von Alphabet, sowie die bevorstehenden Mega-Börsengänge von Anthropic und OpenAI. Dafür muss in den Portfolios Platz geschaffen werden, was andere Aktien der Technologiebranche belasten könnte. "Wir erwarten in diesem Zeitraum eine erhöhte Volatilität", so Todd Ahlsten, Chief Investment Officer bei Parnassus Investments.

Zu den größeren Tagessiegern gehören Reise- und Freizeitaktien. Aktien von Fluglinien gewinnen bis zu 5 Prozent, die Touristikaktie Tui steigt noch etwas stärker. Der entsprechende Subindex steigt um 4,5 Prozent. Im MDAX verteuern sich Fraport um 6,7 Prozent. Der Flughafenbetreiber hat Verkehrszahlen für Mai vorgelegt, Sie sind laut der DZ Bank weitgehend wie erwartet ausgefallen. Das Kursplus dürfte - wie bei den Fluglinienaktien- eher den sinkenden Ölpreisen zu verdanken sein.

Einziger Branchenindex im Minus ist der der Energieaktien. Er verliert gut 2 Prozent,

Bei den Einzelwerten geht es im DAX für Siemens Energy um weitere knapp 3 Prozent nach oben. Sie waren am Vortag schon um rund 6 Prozent gestiegen, nachdem es an den Tagen zuvor aber auch zu einem kräftigen Rücksetzer gekommen war. Das Unternehmen hat nun über einen Rekordauftragsbestand von 154 Milliarden Euro berichtet. "Besonders interessant waren dabei die Zahlen zur direkten Verknüpfung mit dem Ausbau von Rechenzentren", sagt ein Händler. Daher profitiere die Aktie jedes Mal automatisch, wenn ein Unternehmen wie beispielsweise Oracle am Mittwoch, weitere Milliardeninvestitionen in den KI-Ausbau stecke. Hintergrund ist der immense Energiebedarf der neuen KI-Datencenter.

Im SDAX steigen Vorwerk um 5,5 Prozent dank eines Großauftrags. Im MDAX fallen Flatexdegiro mit einem Anstieg um 6,8 Prozent aus dem Rahmen. Barclays hat die Aktie des Finanzdienstleisters zum Kauf empfohlen.

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.162,68 +1,8 105,72 6.056,96 6,4

Stoxx-50 5.266,95 +1,4 71,57 5.195,38 7,1

DAX 24.591,33 +1,6 381,62 24.209,71 0,4

MDAX 32.007,90 +1,8 551,77 27.039,42 4,5

TecDAX 3.952,23 +0,6 24,48 3.091,28 9,1

SDAX 18.214,47 +1,0 187,35 13.062,07 6,1

FTSE 10.407,06 +1,0 103,18 10.303,88 4,8

CAC 8.336,19 +1,7 135,39 8.200,79 2,3

SMI 13.670,37 +1,0 140,72 13.529,65 3,0

ATX 6.213,80 +2,3 141,13 6.072,67 16,7

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:20

EUR/USD 1,1558 -0,2 -0,0019 1,1577 1,1550

EUR/JPY 185,36 +0,1 0,1900 185,17 185,3500

EUR/CHF 0,9217 +0,2 0,0015 0,9202 0,9219

EUR/GBP 0,8633 +0,1 0,0004 0,8629 0,8623

USD/JPY 160,34 +0,3 0,4200 159,92 160,4600

GBP/USD 1,3385 -0,2 -0,0027 1,3412 1,3390

USD/CNY 6,7633 -0,2 -0,0123 6,7756 6,7757

USD/CNH 6,7644 +0,0 0,0013 6,7631 6,7786

AUS/USD 0,7024 -0,3 -0,0024 0,7048 0,7016

Bitcoin/USD 62.939,33 -0,6 -404,95 63.344,28 62.041,83

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 85,55 -2,5 -2,16 87,71

Brent/ICE 88,14 -2,5 -2,24 90,38

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.175,18 -0,9 -38,66 4.213,84

Silber 65,91 -2,1 -1,44 67,35

Platin 1.709,91 -0,6 -10,00 1.719,91

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 12, 2026 04:22 ET (08:22 GMT)

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
09.06.2026Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
05.06.2026Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
28.05.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.05.2026Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
18.05.2026Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09.06.2026Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
05.06.2026Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
28.05.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.05.2026Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
18.05.2026Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13.05.2026Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
24.04.2026Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
19.03.2026Siemens Energy HaltenDZ BANK
14.01.2026Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
10.12.2025Siemens Energy NeutralCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Siemens Energy SellUBS AG
14.11.2025Siemens Energy SellUBS AG
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen