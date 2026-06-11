MÄRKTE EUROPA/Weiter fallende Ölpreis sorgen für Kauflaune bei Aktien

DOW JONES--Europas Börsen sind mit von US-Präsident Trump genährten Hoffnungen auf ein bevorstehendes Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran fest in den Freitag gestartet. Der DAX legt um 1,6 Prozent auf 24.591 Punkte, der Euro-Stoxx-50 um 1,8 Prozent auf 6.163 Zähler.

Wer­bung Wer­bung

Treiber ist der scharfe Rutsch der Ölpreise auf Zweimonatstiefs, nachdem US-Präsident Trump weitere Angriffe auf den Iran abgesagt hat und zudem von einer unmittelbar bevorstehenden Einigung mit dem Iran sprach - allerdings nicht zum ersten Mal. Das Abkommen soll auch ein Ende der Blockade der Straße von Hormus beinhalten. Wie verlässlich die Aussagen sind, ist unklar, der Iran spricht in seinen offiziellen Medien davon, dass es noch keine Einigung gibt.

Der Brent-Ölpreis fällt um weitere 2,5 Prozent und liegt mit nun gut 88 Dollar weit unter den Höchstpreisen seit Ausbruch des Krieges jenseits von 120 Dollar. Das dämpft Inflationssorgen und das wiederum Zinserhöhungssorgen. Entsprechend sinken am Anleihemarkt die Renditen. Im Zehnjahresbereich geht es von 3,03 auf 2,98 Prozent nach unten.

Im Technologiesegment und bei Aktien mit KI-Fantasie sorgt für Rückenwind, dass der Rekordbörsengang von SpaceX planmäßig verlaufen ist. Die Aktien wurden zum Stückpreis von 135 Dollar an den Mann gebracht, womit der Raumfahrt- und KI-Konzern rund 75 Milliarden Dollar einsammelte. Mit Spannung wartet der Markt nun auf die Eröffnungskurse am späteren Tagesverlauf.

Wer­bung Wer­bung

Sorgen machen sich Fondsmanager aber über den enormen Kapitalbedarf - nicht nur für den SpaceX-Börsengang. Dazu kämen eine ähnlich große Kapitalerhöhung von Alphabet, sowie die bevorstehenden Mega-Börsengänge von Anthropic und OpenAI. Dafür muss in den Portfolios Platz geschaffen werden, was andere Aktien der Technologiebranche belasten könnte. "Wir erwarten in diesem Zeitraum eine erhöhte Volatilität", so Todd Ahlsten, Chief Investment Officer bei Parnassus Investments.

Zu den größeren Tagessiegern gehören Reise- und Freizeitaktien. Aktien von Fluglinien gewinnen bis zu 5 Prozent, die Touristikaktie Tui steigt noch etwas stärker. Der entsprechende Subindex steigt um 4,5 Prozent. Im MDAX verteuern sich Fraport um 6,7 Prozent. Der Flughafenbetreiber hat Verkehrszahlen für Mai vorgelegt, Sie sind laut der DZ Bank weitgehend wie erwartet ausgefallen. Das Kursplus dürfte - wie bei den Fluglinienaktien- eher den sinkenden Ölpreisen zu verdanken sein.

Einziger Branchenindex im Minus ist der der Energieaktien. Er verliert gut 2 Prozent,

Bei den Einzelwerten geht es im DAX für Siemens Energy um weitere knapp 3 Prozent nach oben. Sie waren am Vortag schon um rund 6 Prozent gestiegen, nachdem es an den Tagen zuvor aber auch zu einem kräftigen Rücksetzer gekommen war. Das Unternehmen hat nun über einen Rekordauftragsbestand von 154 Milliarden Euro berichtet. "Besonders interessant waren dabei die Zahlen zur direkten Verknüpfung mit dem Ausbau von Rechenzentren", sagt ein Händler. Daher profitiere die Aktie jedes Mal automatisch, wenn ein Unternehmen wie beispielsweise Oracle am Mittwoch, weitere Milliardeninvestitionen in den KI-Ausbau stecke. Hintergrund ist der immense Energiebedarf der neuen KI-Datencenter.

Wer­bung Wer­bung

Im SDAX steigen Vorwerk um 5,5 Prozent dank eines Großauftrags. Im MDAX fallen Flatexdegiro mit einem Anstieg um 6,8 Prozent aus dem Rahmen. Barclays hat die Aktie des Finanzdienstleisters zum Kauf empfohlen.

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.162,68 +1,8 105,72 6.056,96 6,4

Stoxx-50 5.266,95 +1,4 71,57 5.195,38 7,1

DAX 24.591,33 +1,6 381,62 24.209,71 0,4

MDAX 32.007,90 +1,8 551,77 27.039,42 4,5

TecDAX 3.952,23 +0,6 24,48 3.091,28 9,1

SDAX 18.214,47 +1,0 187,35 13.062,07 6,1

FTSE 10.407,06 +1,0 103,18 10.303,88 4,8

CAC 8.336,19 +1,7 135,39 8.200,79 2,3

SMI 13.670,37 +1,0 140,72 13.529,65 3,0

ATX 6.213,80 +2,3 141,13 6.072,67 16,7

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:20

EUR/USD 1,1558 -0,2 -0,0019 1,1577 1,1550

EUR/JPY 185,36 +0,1 0,1900 185,17 185,3500

EUR/CHF 0,9217 +0,2 0,0015 0,9202 0,9219

EUR/GBP 0,8633 +0,1 0,0004 0,8629 0,8623

USD/JPY 160,34 +0,3 0,4200 159,92 160,4600

GBP/USD 1,3385 -0,2 -0,0027 1,3412 1,3390

USD/CNY 6,7633 -0,2 -0,0123 6,7756 6,7757

USD/CNH 6,7644 +0,0 0,0013 6,7631 6,7786

AUS/USD 0,7024 -0,3 -0,0024 0,7048 0,7016

Bitcoin/USD 62.939,33 -0,6 -404,95 63.344,28 62.041,83

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 85,55 -2,5 -2,16 87,71

Brent/ICE 88,14 -2,5 -2,24 90,38

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.175,18 -0,9 -38,66 4.213,84

Silber 65,91 -2,1 -1,44 67,35

Platin 1.709,91 -0,6 -10,00 1.719,91

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 12, 2026 04:22 ET (08:22 GMT)