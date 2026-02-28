MÄRKTE USA/Börse mit Iran-Konflikt schwächer erwartet - Öl haussiert

DOW JONES--An den US-Börsen zeichnen sich zum Start in die neue Woche deutliche Kursverluste ab, nachdem die USA und Israel am Wochenende begonnen haben, Ziele im Iran anzugreifen. Der Iran reagierte mit Vergeltungsschlägen auf Israel und andere Länder der Region. Die Futures auf die großen Aktienindizes liegen vorbörslich bis zu 1,4 Prozent im Minus.

Wer­bung Wer­bung

Nutznießer der jüngsten Eskalation des Konflikts ist vor allem der Ölpreis. Die Erwartung einer Angebotsverknappung für den Fall, dass der Iran die Straße von Hormuz und damit einen wichtigen Seeweg für den Öltransport blockiert, treibt die Preise für Brent und WTI um bis zu 8,6 Prozent nach oben. Das wiederum weckt Inflationssorgen und dämpft Zinssenkungshoffnungen. Der Dollar profitiert von seinem Ruf als Fluchtwährung in Krisenzeiten, für den Dollarindex geht es um 0,6 Prozent aufwärts. Und am US-Anleihemarkt steigen die Renditen, im Zehnjahresbereich um 4 Basispunkte auf 4,0 Prozent. Gefragt sind auch "sichere Häfen" wie Gold. Der Preis für die Feinunze erhöht sich um 2,2 Prozent auf 5.392 Dollar.

Die Konjunkturdaten des Tages dürften vor diesem Hintergrund wenig Beachtung finden. Auf der Agenda stehen der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Februar und sein von ISM erhobenes Pendant.

Unter den Einzelwerten fallen die Aktien von Berkshire Hathaway vorbörslich um 1,6 Prozent. Das Unternehmen hat am Wochenende einen kräftigen Gewinnrückgang im vierten Quartal vermeldet.

Wer­bung Wer­bung

Im Gefolge des Ölpreises legen Branchenwerte wie Exxon Mobil oder Chevron um 4,6 und 3,7 Prozent zu. Dagegen werden die Aktien von Fluggesellschaften verkauft. Sie werden einerseits vom gestiegenen Ölpreis belastet, andererseits davon, dass Flüge nach oder über Nahost gestrichen oder umgeleitet werden. American Airlines verbilligen sich um 6,6 Prozent und United Airlines um 6,4 Prozent. Die Kurse der beiden Gesellschaften werden zusätzlich gedrückt von Plänen der US-Luftfahrtbehörde, die Zahl der Flüge am Chicagoer Flughafen O'Hare, wo United und American im Wettstreit um die Vorherrschaft liegen, in diesem Sommer zu reduzieren.

Rüstungsaktien sind mit der Entwicklung im Nahen Osten gefragt. Lockheed Martin gewinnen 5,4, RTX 6,1 und Northrop Grumman 4,9 Prozent.

===

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,44 +0,06 3,45 3,37

5 Jahre 3,56 +0,05 3,57 3,48

Wer­bung Wer­bung

10 Jahre 4,00 +0,04 4,00 3,93

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:05

EUR/USD 1,1708 -0,9 -0,0105 1,1813 1,1814

EUR/JPY 184,31 -0,0 -0,0800 184,39 184,3800

EUR/CHF 0,9109 +0,2 0,0020 0,9089 0,9081

EUR/GBP 0,8741 -0,2 -0,0021 0,8762 0,8782

USD/JPY 157,42 +0,9 1,3900 156,05 156,0500

GBP/USD 1,3391 -0,7 -0,0093 1,3484 1,3450

USD/CNY 6,8821 +0,4 0,0242 6,8579 6,8579

USD/CNH 6,8934 +0,5 0,0335 6,8599 6,8604

AUS/USD 0,7066 -0,7 -0,0047 0,7113 0,7127

Bitcoin/USD 65.977,08 +0,4 291,08 65.686,00 66.011,66

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 72,14 +7,6 5,12 67,02

Brent/ICE 79,1 +8,6 6,23 72,87

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 5.392,40 +2,2 115,11 5.277,29

Silber 94,39 +0,6 0,57 93,82

Platin 2.331,22 -1,4 -33,53 2.364,75

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2026 08:38 ET (13:38 GMT)