MÄRKTE USA/Eskalation des Iran-Konflikts belastet Aktien und beflügelt Öl

02.03.26 15:46 Uhr
DOW JONES--Die US-Börsen starten mit Kursverlusten in die neue Woche, nachdem die USA und Israel am Wochenende begonnen haben, Ziele im Iran anzugreifen. Der Iran reagierte mit Vergeltungsschlägen auf Israel und andere Länder der Region. Kurz nach Handelsbeginn verliert der Dow-Jones-Index 0,9 Prozent auf 48.547 Punkte. Der S&P-500 gibt um 0,7 Prozent nach und der Nasdaq-Composite um 0,6 Prozent. Dass sich das Minus in Grenzen hält, dürfte daran liegen, dass die Kurse an der Wall Street schon am Freitag in Erwartung eines Militärschlags nachgegeben hatten.

Wer­bung

Nutznießer der jüngsten Eskalation des Konflikts ist vor allem der Ölpreis. Die Erwartung einer Angebotsverknappung für den Fall, dass der Iran die Straße von Hormus und damit einen wichtigen Seeweg für den Öltransport blockiert, treibt die Preise für Brent und WTI steil nach oben. Das wiederum nährt Inflationsängste und dämpft Zinssenkungserwartungen. Am Anleihemarkt steigen daher die Renditen, im Zehnjahresbereich um 6 Basispunkte auf 4,02 Prozent.

Der Dollar profitiert von seinem Ruf als Fluchtwährung in Krisenzeiten. Mit dem Dollarindex geht es um 0,9 Prozent aufwärts. Auch Gold verzeichnet regen Zulauf. Das Edelmetall gilt als "sicherer Hafen".

Die Konjunkturdaten des Tages dürften angesichts der geopolitischen Lage wenig Beachtung finden. Auf der Agenda stehen der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Februar und sein vom Institute for Supply Management (ISM) erhobenes Pendant.

Wer­bung

Im Gefolge des Ölpreises legen Branchenwerte wie Exxon Mobil oder Chevron um 2,6 und 1 Prozent zu. Dagegen werden die Aktien von Fluggesellschaften verkauft. Sie werden einerseits vom gestiegenen Ölpreis belastet, andererseits davon, dass Flüge nach oder über Nahost gestrichen oder umgeleitet werden. American Airlines verbilligen sich um 6,4 Prozent und United Airlines um 5,4 Prozent. Die Kurse der beiden Gesellschaften werden zusätzlich gedrückt von Plänen der US-Luftfahrtbehörde, die Zahl der Flüge am Chicagoer Flughafen O'Hare, wo United und American im Wettstreit um die Vorherrschaft liegen, in diesem Sommer zu reduzieren.

Rüstungsaktien sind mit der Entwicklung im Nahen Osten gefragt. Lockheed Martin gewinnen 4,5, RTX 3,8 und Northrop Grumman 3,7 Prozent.

Unter den Einzelwerten fallen die Aktien von Berkshire Hathaway um 3,5 Prozent. Das Unternehmen hat am Wochenende einen kräftigen Gewinnrückgang im vierten Quartal vermeldet.

Wer­bung

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 48.547,32 -0,9 -430,60 48.977,92

S&P-500 6.833,29 -0,7 -45,59 6.878,88

NASDAQ Comp 22.534,80 -0,6 -133,41 22.668,21

NASDAQ 100 24.799,08 -0,6 -160,95 24.960,04

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,45 +0,07 3,46 3,37

5 Jahre 3,58 +0,07 3,59 3,48

10 Jahre 4,02 +0,06 4,02 3,93

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:05

EUR/USD 1,1714 -0,8 -0,0099 1,1813 1,1814

EUR/JPY 184,43 +0,0 0,0400 184,39 184,3800

EUR/CHF 0,9111 +0,2 0,0022 0,9089 0,9081

EUR/GBP 0,874 -0,3 -0,0022 0,8762 0,8782

USD/JPY 157,46 +0,9 1,4300 156,05 156,0500

GBP/USD 1,3399 -0,6 -0,0085 1,3484 1,3450

USD/CNY 6,8821 +0,4 0,0242 6,8579 6,8579

USD/CNH 6,9059 +0,7 0,0460 6,8599 6,8604

AUS/USD 0,7071 -0,6 -0,0042 0,7113 0,7127

Bitcoin/USD 66.256,60 +0,9 570,60 65.686,00 66.011,66

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 71,47 +6,6 4,45 67,02

Brent/ICE 79,07 +8,5 6,20 72,87

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 5.328,29 +1,0 51,00 5.277,29

Silber 89,06 -5,1 -4,76 93,82

Platin 2.264,70 -4,2 -100,05 2.364,75

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/hab

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2026 09:47 ET (14:47 GMT)

