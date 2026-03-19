DAX22.742 -0,4%Est505.602 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2700 -1,2%Nas21.849 -1,1%Bitcoin60.603 +0,4%Euro1,1542 -0,3%Öl108,6 +1,0%Gold4.619 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Vonovia A1ML7J Rheinmetall 703000 Vincorion VNC001 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX schwächelt -- US-Börsen tiefer -- Schwere Vorwürfe gegen Super Micro -- Novo Nordisk, Xpeng, Rüstungsaktien, Infineon, Alibaba, Vincorion, SAP, Bayer im Fokus
Top News
Analyse: So bewertet DZ BANK die Airbus SE-Aktie Analyse: So bewertet DZ BANK die Airbus SE-Aktie
Alibaba-Aktie fällt nach Gewinneinbruch tief ins Minus - Prognosen verfehlt Alibaba-Aktie fällt nach Gewinneinbruch tief ins Minus - Prognosen verfehlt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MÄRKTE USA/Etwas leichter - Hoher Ölpreis bremst Wall Street weiter

20.03.26 14:45 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
338,30 EUR 5,40 EUR 1,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
152,60 EUR -1,86 EUR -1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Super Micro Computer Inc
19,69 EUR -6,75 EUR -25,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Mit kleinen Verlusten starten die US-Börsen in den letzten Handelstag der Woche. Die Ölpreise verharren auf erhöhtem Niveau, obwohl die USA erwägen, weitere Teile ihrer strategischen Ölreserven freizugeben. Auch über die Lockerung von Sanktionen auf iranisches Öl, das sich schon in Tankschiffen auf See befindet, wird nachgedacht. Der Dow-Jones-Index sinkt um 0,3 Prozent auf 45.896 Punkte. Der S&P-500 gibt um 0,5 Prozent nach und der Nasdaq-Composite um 0,8 Prozent. Der Preis für 1 Barrel Brentöl sinkt aktuell um 0,1 Prozent auf gut 108 US-Dollar. Derweil war die Ölraffinerie Mina Al-Ahmadi in Kuwait Ziel eines Drohenangriffs, worauf einige Teile der Raffinerie ihren Betrieb einstellen mussten. Die USA wiederum versuchen mit Luftschlägen, die Öffnung der durch den Iran blockierten Straße von Hormus zu erzwingen.

Wer­bung

Auf ihrer Suche nach Sicherheit greifen die Anleger zum Dollar, der überdies gestützt wird von schwindenden Zinssenkungserwartungen. Die US-Notenbank hat am Mittwoch den Leitzins auf dem aktuellen Niveau belassen, aber auch deutlich gemacht, dass Zinssenkungen vorerst vom Tisch sind. Denn der Krieg im Nahen Osten und der steigende Ölpreis dürften die Inflation nach oben treiben. Der Dollarindex legt um 0,3 Prozent zu. Im Gefolge des Dollar ziehen die Anleiherenditen etwas an. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen steigt um 4 Basispunkte auf 4,33 Prozent.

Gold findet nach den heftigen Abgaben der vergangenen Tage wieder einige Käufer. Der Preis für die Feinunze steigt um 0,1 Prozent auf 4.651 Dollar. Übergeordnet verhindern jedoch der festere Dollar und die gestiegenen Marktzinsen eine Erholung des Edelmetalls, das keine Zinsen abwirft.

Unter den Einzelwerten an der Börse brechen Super Micro Computer um 28 Prozent ein. Zwei Angestellte des Unternehmens, darunter ein Board-Mitglied, wurden verhaftet wegen des Verdachts, illegal Server nach China verkauft zu haben. In diesen Servern sollen Nvidia-Chips verbaut gewesen sein, die gemäß geltender US-Gesetze nicht nach China hätten exportiert werden dürften. Nvidia geben um 0,8 Prozent nach.

Wer­bung

Dagegen steigen Aktien von Fedex um 3,5 Prozent. Der Logistiker hat nach einem guten dritten Geschäftsquartal seine Jahresziele erhöht.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 45.896,05 -0,3 -125,38 46.021,43

S&P-500 6.576,22 -0,5 -30,27 6.606,49

NASDAQ Comp 21.919,61 -0,8 -171,08 22.090,69

NASDAQ 100 24.179,45 -0,7 -175,83 24.355,28

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

Wer­bung

2 Jahre 3,90 +0,07 3,90 3,82

5 Jahre 3,97 +0,05 3,97 3,90

10 Jahre 4,33 +0,04 4,33 4,27

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:09

EUR/USD 1,1551 -0,3 -0,0037 1,1588 1,1522

EUR/JPY 183,5 +0,4 0,7500 182,75 182,1900

EUR/CHF 0,9098 -0,4 -0,0035 0,9133 0,9120

EUR/GBP 0,8645 +0,2 0,0019 0,8626 0,8620

USD/JPY 158,85 +0,7 1,1300 157,72 158,1000

GBP/USD 1,3356 -0,6 -0,0074 1,343 1,3364

USD/CNY 6,8857 -0,2 -0,0141 6,8998 6,8998

USD/CNH 6,9011 +0,3 0,0228 6,8783 6,8942

AUS/USD 0,7057 -0,4 -0,0029 0,7086 0,7042

Bitcoin/USD 70.080,70 -0,6 -411,87 70.492,57 69.297,45

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 96,16 +0,0 0,02 96,14

Brent/ICE 108,5 -0,1 -0,15 108,65

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.651,10 +0,1 2,87 4.648,23

Silber 71,27 -2,2 -1,63 72,90

Platin 1.995,15 +1,2 24,05 1.971,10

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2026 09:45 ET (13:45 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: FedEx und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf FedEx

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf FedEx

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
17.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen