MÄRKTE USA/Knapp behauptet - Ölpreis und Zinsen unter Tageshoch stützen

15.09.26 15:49 Uhr

DOW JONES--Die jüngst kräftig gestiegenen Ölpreise und Marktzinsen in Verbindung mit Zweifeln an der Sicherheit von KI-Modellen bremsen die US-Börsen auch am Dienstag. Allerdings haben sich sowohl Öl als auch Anleiherenditen von ihren Tageshochs schon wieder entfernt, nachdem sich die Industrieaktivität im US-Bundesstaat New York überraschend deutlich verlangsamt hat. Das wiederum lindert den Abgabedruck am Aktienmarkt. Der Dow-Jones-Index sinkt kurz nach der Startglocke um 0,2 Prozent auf 52.130 Punkte. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite verlieren 0,2 und 0,3 Prozent.

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Als einziges Konjunkturdatum von Rang wurde der Empire State Manufacturing Index für die Industrieaktivität im Bundesstaat New York veröffentlicht. Er erreichte im September einen Stand von 7,6 Punkten. Volkswirte hatten im Konsens einen weniger deutlichen Rückgang auf 15,0 Punkte von 20,6 im Vormonat erwartet.

Am Ölmarkt steigt der Preis für ein Barrel Brentöl um 0,6 Prozent auf 106,34 Dollar, notiert damit aber unter seinem Tageshoch. Stützend wirkt, dass unter anderem eine wichtige saudi-arabische Ölpipeline nach einem Angriff weiter zunächst stillgelegt ist. Das befeuert Versorgungsängste. Am Vortag kostete Brent kurz fast 110 Dollar. Der hohe Ölpreis nährt wiederum Inflationssorgen und treibt die Marktzinsen weiter nach oben.

Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen steht 4 Basispunkte höher bei 5 Prozent, im Tageshoch erreichte sie aber 5,04 Prozent. Der Dollar folgt den Renditen nach oben. Mit dem Dollarindex geht es um 0,2 Prozent aufwärts. Der Euro fällt auf rund 1,1540 Dollar. Am Markt wird erwartet, dass die US-Notenbank auf ihrer zweitägigen Sitzung, die am heutigen Dienstag beginnt, eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte beschließen wird.

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Im KI-Universum lastet weiterhin die Debatte um eine stärkere Regulierung der Entwicklung Künstlicher Intelligenz auf der Stimmung, die Anthropic-CEO Dario Amodei am Wochenende angestoßen hat. Er plädiert für eine langsamere Weiterentwicklung, damit die Entwicklung von Mechanismen zur Risikoprävention Schritt halten kann.

Am Montag kräftig abverkaufte Chipaktien verzeichnen am Dienstag eine kleine Gegenbewegung. Nvidia und Sandisk gewinnen 1 und 1,4 Prozent, Intel rücken um 2,6 Prozent vor. Die Aktie des Energietechnikunternehmens GE Vernova erholt sich um 1,7 Prozent.

Dave & Buster's fallen um rund 3 Prozent, nachdem das Event-Gastronomie-Unternehmen im zweiten Quartal schwächer als erwartet abgeschnitten hat und in die roten Zahlen gerutscht ist.

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Vor einer Abstimmung im US-Senat über einen regulatorischen Rahmen für Kryptowährungen gibt Bitcoin um 2,9 Prozent nach. Das belastet auch Aktien der Kryptobranche. Unter anderem fallen Coinbase um 5,5 und Robinhood Markets um 4,5 Prozent.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 52.129,57 -0,6 -291,63 52.421,20

S&P-500 7.601,85 -0,2 -18,13 7.619,98

NASDAQ Comp 26.106,75 -0,3 -79,66 26.186,41

NASDAQ 100 29.084,02 -0,1 -43,14 29.127,16

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,66 +0,03 4,69 4,64

5 Jahre 4,83 +0,04 4,87 4,81

10 Jahre 5,00 +0,04 5,04 4,98

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 18:46

EUR/USD 1,1541 -0,1 -0,0006 1,1547 1,1557

EUR/JPY 179,06 +0,5 0,8400 178,22 178,4700

EUR/CHF 0,9448 +0,1 0,0010 0,9438 0,9430

EUR/GBP 0,856 +0,1 0,0008 0,8552 0,8559

USD/JPY 155,12 +0,5 0,7700 154,35 154,4100

GBP/USD 1,3481 -0,1 -0,0014 1,3495 1,3501

USD/CNY 6,7112 +0,0 0,0030 6,7082 6,7082

USD/CNH 6,7123 +0,1 0,0037 6,7086 6,7080

AUS/USD 0,7125 -0,2 -0,0012 0,7137 0,7144

Bitcoin/USD 76.789,18 -2,9 -2.306,32 79.095,50 78.678,74

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 103,59 +2,2 2,20 101,39

Brent/ICE 106,34 +0,6 0,66 105,68

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.284,98 -0,3 -12,91 4.297,89

Silber 63,56 +0,5 0,33 63,23

Platin 1.773,91 +0,8 14,48 1.759,43

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

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September 15, 2026 09:50 ET (13:50 GMT)