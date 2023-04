MÄRKTE USA/Niedrige Inflation treibt Aktien, Anleihen und Gold

NEW YORK (Dow Jones)--Deutliche Gewinne dürfte die Wall Street am Mittwoch zu Handelsbeginn verzeichnen. Treibender Faktor sind US-Inflationsdaten, die niedriger als erwartet ausgefallen sind. Statt der prognostizierten 0,2 Prozent stiegen die Verbraucherpreise im März lediglich um 0,1 Prozent. Die Kernrate entsprach mit einem Plus von 0,4 Prozent den Erwartungen - allerdings gab es einige Stimmen im Markt, die mit einem höheren Anstieg gerechnet hatten.

Die Daten könnten die US-Notenbank in die Lage versetzen, ein gemächlicheres Tempo in der Zinspolitik zu gehen. Nach den Daten liefen Terminkontrakte auf die US-Indizes deutlich nach oben. Der Dollar gerät unter Druck, so dass der Euro im Hoch in die Nähe der Marke von 1,10 Dollar kletterte. Der Dollarindex verliert 0,6 Prozent. Am Anleihemarkt steigen die Notierungen und die Renditen geraten unter Druck. Die Zehnjahresrendite verliert 5,3 Basispunkte auf 3,37 Prozent. Der Goldpreis steigt um 1 Prozent auf 2.024 Dollar je Feinunze.

"Der heutige Rückgang der Inflationsrate dürfte von den Anlegern begrüßt werden, die darauf spekulieren könnten, dass die US-Notenbank ihren Zyklus der geldpolitischen Straffung bald unterbrechen könnte", schreibt Richard Flynn, Managing Director von Charles Schwab U.K.

US-Berichtssaison startet

Interesse wird in dieser Woche noch die bevorstehende Berichtssaison der US-Unternehmen für das erste Quartal wecken, die am Freitag mit der Vorlage der Zahlen von JP Morgan Chase, Wells Fargo und Citigroup startet. Julian Emanuel, Stratege bei Evercore ISI, berichtet von Vorsicht. Es sei das vierte Quartal in Folge, in dem die geschätzten Gewinne pro Aktie für 2023 zurückgehen.

Die Aktien von Clearpoint Neuro verzeichnen vorbörslich ein Plus von 2 Prozent. Das Biotechnologieunternehmen hat die Verlängerung einer weltweiten Lizenz- und Forschungsvereinbarung mit dem niederländischen Philips-Konzern bekannt gegeben.

Für die Aktien von Skillsoft ging es am Dienstag um 0,5 Prozent nach unten, nachdem das Unternehmen im vierten Quartal einen Verlust verzeichnet hat. Allerdings legte der Umsatz des Software-Herstellers für Lernmanagementsysteme auf 140,3 Millionen Dollar zu, nach 136,2 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. Auch der Umsatzausblick für das Fiskaljahr 2024 liegt über den Erwartungen der Analysten.

Die Aktien von Horizon Acquisition Corp legen um 11,4 Prozent zu. Der im vergangenen Oktober vereinbarte Zusammenschluss mit dem Privatflugzeugunternehmen Flexjet wird nun doch nicht stattfinden. Im Zuge dessen wird Horizon Acquisition eine Zahlung von rund 30 Millionen Dollar von Flexjet erhalten.

