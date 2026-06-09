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Markt bleibt gelassen

So reagieren die Ölpreise auf die neuen Spannungen in der Straße von Hormus

10.06.26 08:08 Uhr
Überraschende Marktreaktion: Selbst neue Iran-Angriffe treiben den Ölpreis nicht an | finanzen.net

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch trotz der jüngsten Angriffe der USA auf Ziele im Iran kaum bewegt.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
91,23 USD -1,11 USD -1,20%
News
Ölpreis (WTI)
87,75 USD -0,45 USD -0,51%
News

Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August kostete 91,22 US-Dollar und damit geringfügig weniger am Vorabend.

Damit bleibt die Notierungen für Öl der Sorte Brent knapp über dem tiefsten Stand seit April, der am Dienstag erreicht worden war. Anders als in den vergangenen Handelswochen konnte eine Gefährdung der Waffenruhe im Iran-Krieg durch gegenseitige Angriffe der USA und des Iran die Ölpreise bisher nicht nach oben treiben.

Beide Länder hatten sich zuletzt trotz einer Waffenruhe und laufenden Verhandlungen über ein Kriegsende erneut gegenseitig angegriffen. Als Reaktion auf den Abschuss eines US-Militärhubschraubers bombardierte das US-Militär Luftabwehranlagen, Bodenkontrollstationen und Radaranlagen im Bereich der Straße von Hormus. Diese ist infolge des Iran-Kriegs praktisch gesperrt, was den Transport von Öl aus den Fördergebieten am Persischen Golf seit Monaten behindert.

Die Angriffe hätten einmal mehr gezeigt, dass ein Abkommen für ein Ende des Iran-Kriegs nach wie vor "in weiter Ferne liegt", sagte Analyst Saul Kavonic vom australischen Finanzdienstleister MST Marquee. Allerdings habe sich der Ölmarkt zuletzt etwas zuversichtlicher gezeigt, weil die militärischen Angriffe verhältnismäßig ausgefallen seien. Dies mache deutlich, dass weiterhin der Wunsch besteht, eine Einigung zu erzielen.

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: sacura / Shutterstock.com, 3Dsculptor / Shutterstock.com

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