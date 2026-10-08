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MARKT USA/Börse von Gleichschritt bei Öl und Renditen noch oben belastet

Die Wall Street dürfte ihre Abschläge des Vortages am Donnerstag ausbauen. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen leichteren Handelsbeginn am Kassamarkt schließen. Die Belastungsfaktoren des Vortages haben dabei Bestand, denn gedrückt wird die Stimmung von steigenden Ölpreisen wie auch anziehenden Anleiherenditen. Anleger räumten der Entwicklung bei Ölpreisen und Anleiherenditen derzeit Vorrang gegenüber erhofften Gewinnen durch Künstliche Intelligenz im Technologiesektor ein.

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Da die steigenden Ölpreise erneut Inflationssorgen schürten, sei es auch wenig verwunderlich, dass die Anleiherenditen wieder Fahrt aufnähmen, heißt es im Handel. Denn Öl und Marktzinsen ziehen im Gleichschritt an. Dass das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung am Vorabend im laufenden Jahr weitere Zinserhöhungen in Aussicht stellte, passt da ins Bild.

"Die globalen Aktienmärkte fallen am Donnerstag, da steigende Rohölpreise und zunehmende Spannungen im Nahen Osten die Sorgen vor Stagflation neu entfachten und damit eine Rally beendeten, die die wichtigsten Indizes wieder in Richtung ihrer Rekordhochs geführt hatte", erläutern die Analysten von Tickmill.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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October 08, 2026 06:27 ET (10:27 GMT)

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