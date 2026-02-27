DAX24.782 -2,0%Est506.016 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5800 +4,3%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.582 +1,3%Euro1,1726 -0,4%Öl78,89 +8,8%Gold5.387 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Eskalation im Nahen Osten: DAX tiefrot unter 25.000 -- Trump Media: Heftiger Verlust -- Kurspotenzial bei Rheinmetall & Co.? -- Palantir, Lufthansa, TUI, Öl, Gold im Fokus
Top News
Scout24-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Buy ein Scout24-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Buy ein
Trump Media-Aktie deutlich abgestraft: Hoher Verlust in 2025 - Kommt bald die Truth Social-Aktie? Trump Media-Aktie deutlich abgestraft: Hoher Verlust in 2025 - Kommt bald die Truth Social-Aktie?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MARKT USA/Eskalation des Iran-Konflikts drückt Aktien - Öl haussiert

02.03.26 12:15 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Berkshire Hathaway Inc. B
426,10 EUR -1,50 EUR -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

An den US-Börsen zeichnen sich zum Start in die neue Woche deutliche Kursverluste ab, nachdem die USA und Israel am Wochenende begonnen haben, Ziele im Iran anzugreifen. Der Iran reagierte mit Vergeltungsschlägen auf Israel und andere Länder der Region. Die Futures auf die großen Aktienindizes liegen vorbörslich bis zu 1,3 Prozent im Minus.

Wer­bung

Nutznießer der jüngsten Eskalation des Konflikts ist vor allem der Ölpreis. Die Erwartung einer Angebotsverknappung für den Fall, dass der Iran die Straße von Hormuz und damit einen wichtigen Seeweg für den Öltransport blockiert, treibt die Preise für Brent und WTI um bis zu 7,5 Prozent nach oben. Das wiederum weckt Inflationssorgen und dämpft Zinssenkungshoffnungen. Der Dollar profitiert von seinem Ruf als Fluchtwährung in Krisenzeiten, für den Dollarindex geht es um 0,6 Prozent aufwärts. Und am US-Anleihemarkt steigen die Renditen, im Zehnjahresbereich um 1 Basispunkt auf 3,97 Prozent. Gefragt sind auch "sichere Häfen" wie Gold. Der Preis für die Feinunze erhöht sich um 2 Prozent auf 5.384 Dollar.

Die Konjunkturdaten des Tages dürften vor diesem Hintergrund wenig Beachtung finden. Auf der Agenda stehen der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Februar und sein von ISM erhobenes Pendant. Unter den Einzelwerten fallen die Aktien von Berkshire Hathaway vorbörslich um 1,6 Prozent. Das Unternehmen hat am Wochenende einen kräftigen Gewinnrückgang im vierten Quartal vermeldet.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2026 06:15 ET (11:15 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Berkshire Hathaway und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Berkshire Hathaway

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Berkshire Hathaway

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. A

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. A

DatumRatingAnalyst
05.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
07.11.2012Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
10.08.2011Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
01.04.2011Berkshire Hathawa a equal-weightBarclays Capital
02.03.2011Berkshire Hathawa a holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
05.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
07.11.2012Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
10.08.2011Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
30.06.2010Berkshire Hathaway "buy"Goldman Sachs Group Inc.
21.05.2010Berkshire Hathaway Basisdepotaufnahmeboerse.de-Aktienbrief
DatumRatingAnalyst
01.04.2011Berkshire Hathawa a equal-weightBarclays Capital
02.03.2011Berkshire Hathawa a holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
27.10.2010Berkshire Hathawa a equal-weightBarclays Capital
04.05.2010Berkshire Hathaway "equal weight"Barclays Capital
11.08.2009Berkshire Hathaway DowngradeFox Pitt & Kelton
DatumRatingAnalyst
08.07.2010Berkshire Hathaway "sell"Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
11.04.2006Update Burlington Northern Santa Fe Corp.: UnderweLehman Brothers

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Berkshire Hathaway Inc. A nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen