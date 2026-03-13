Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell

Gold & Co. unter der Lupe

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Der Goldpreis hat sich am Abend kaum bewegt. Um 20:40 Uhr tendierte er bei 5.019,69 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (5.019,69 US-Dollar).

Wer­bung Wer­bung

In der Zwischenzeit bewegt sich der Silberpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Silberpreis bei 80,63 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 80,63 US-Dollar.

Zudem bewegt sich der Platinpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 2.031,00 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Platinpreis bei 2.031,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Palladiumpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Palladiumpreis bei 1.557,00 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.557,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net