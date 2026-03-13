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Gold & Co. unter der Lupe

Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell

15.03.26 20:43 Uhr
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell | finanzen.net

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.440,03 USD -74,28 USD -2,11%
News
Baumwolle
0,66 USD 0,01 USD 1,09%
News
Bleipreis
1.880,00 USD -14,00 USD -0,74%
News
Dieselpreis Benzin
2,14 EUR 0,00 EUR 0,19%
News
EEX Strompreis Phelix DE
98,63 EUR 0,08 EUR 0,08%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,12 USD -0,01 USD -0,29%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
5.019,69 USD USD
News
Haferpreis
3,74 USD 0,11 USD 2,89%
News
Heizölpreis
105,40 USD -0,53 USD -0,50%
News
Holzpreis
597,00 USD 28,00 USD 4,92%
News
Kaffeepreis
2,90 USD -0,06 USD -2,07%
News
Kakaopreis
2.394,00 GBP 37,00 GBP 1,57%
News
Kohlepreis
122,05 USD -2,45 USD -1,97%
News
Kupferpreis
12.758,00 USD -138,50 USD -1,07%
News
Lebendrindpreis
2,31 USD USD -0,17%
News
Mageres Schwein Preis
0,93 USD -0,01 USD -1,19%
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Maispreis
4,53 USD 0,04 USD 0,95%
News
Mastrindpreis
3,47 USD -0,01 USD -0,38%
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Milchpreis
16,14 USD -0,02 USD -0,12%
News
Naphthapreis (European)
818,58 USD USD
News
Nickelpreis
17.340,00 USD -160,00 USD -0,91%
News
Ölpreis (Brent)
103,14 USD 1,39 USD 1,37%
News
Ölpreis (WTI)
98,71 USD USD
News
Orangensaftpreis
1,99 USD 0,02 USD 0,76%
News
Palladiumpreis
1.557,00 USD USD
News
Palmölpreis
4.525,00 MYR 26,00 MYR 0,58%
News
Platinpreis
2.031,00 USD USD
News
Rapspreis
515,00 EUR 2,75 EUR 0,54%
News
Reispreis
11,20 USD 0,20 USD 1,77%
News
Silberpreis
80,63 USD USD
News
Sojabohnenmehlpreis
319,90 USD USD
News
Sojabohnenölpreis
0,67 USD USD
News
Sojabohnenpreis
12,11 USD -0,02 USD -0,16%
News
Super Benzin
2,03 EUR 0,01 EUR 0,25%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
209,25 EUR 3,25 EUR 1,58%
News
Zinkpreis
3.270,00 USD 6,00 USD 0,18%
News
Zinnpreis
47.950,00 USD -1.775,00 USD -3,57%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD -0,07%
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Der Goldpreis hat sich am Abend kaum bewegt. Um 20:40 Uhr tendierte er bei 5.019,69 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (5.019,69 US-Dollar).

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In der Zwischenzeit bewegt sich der Silberpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Silberpreis bei 80,63 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 80,63 US-Dollar.

Zudem bewegt sich der Platinpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 2.031,00 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Platinpreis bei 2.031,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Palladiumpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Palladiumpreis bei 1.557,00 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.557,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: GAS-photo / Shutterstock.com

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