Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell

Gold & Co. unter der Lupe

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Der Goldpreis reduzierte sich um 20:40 Uhr um -0,91 Prozent auf 4.692,00 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 4.735,28 US-Dollar gelegen hatte.

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Währenddessen verliert der Silberpreis um -0,50 Prozent auf 85,68 US-Dollar. Gestern stand der Silberpreis noch bei 86,11 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Platinpreis um 0,19 Prozent auf 2.120,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 2.116,50 US-Dollar.

Indes gibt der Palladiumpreis nach. Für den Palladiumpreis geht es nach 1.513,50 US-Dollar am Vortag auf 1.483,50 US-Dollar nach unten (--1,98 Prozent).

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (Brent) mit einem Kursgewinn. Um 20:31 Uhr notiert der Ölpreis (Brent) 3,25 Prozent stärker bei 107,98 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 104,58 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Ölpreis (WTI) am Dienstagabend hinzu. Um 4,46 Prozent auf 102,44 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 98,07 US-Dollar.

Derweil notiert der Baumwolle bei 0,86 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,88 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,65 Prozent.

Zudem steigt der Haferpreis. Um 2,30 Prozent verstärkt sich der Haferpreis um 20:16 Uhr auf 3,45 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 3,38 US-Dollar lag.

Zeitgleich verringert sich der Kaffeepreis um -1,27 Prozent auf 2,95 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 2,99 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Lebendrindpreis um -0,72 Prozent auf 2,48 US-Dollar. Gestern stand der Lebendrindpreis noch bei 2,49 US-Dollar.

Zudem steigt der Maispreis. Um 1,41 Prozent verstärkt sich der Maispreis um 20:15 Uhr auf 4,67 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 4,61 US-Dollar lag.

Währenddessen verliert der Mastrindpreis um -0,71 Prozent auf 3,66 US-Dollar. Gestern stand der Mastrindpreis noch bei 3,68 US-Dollar.

Indes gewinnt der Orangensaftpreis hinzu. Für den Orangensaftpreis geht es nach 1,84 US-Dollar am Vortag auf 1,93 US-Dollar nach oben (+4,90Prozent).

Inzwischen steigt der Sojabohnenpreis um 1,15 Prozent auf 12,14 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 12,00 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 1,52 Prozent auf 332,90 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 327,90 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,76 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 2,17 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,75 US-Dollar).

Daneben präsentiert sich der Zuckerpreis mit einem Kursgewinn. Um 19:07 Uhr notiert der Zuckerpreis 0,67 Prozent stärker bei 0,15 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,15 US-Dollar.

Derweil geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas südwärts. Der Erdgaspreis - Natural Gas sinkt -2,51 Prozent auf 2,84 US-Dollar, nach 2,91 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen legt der Mageres Schwein Preis um 0,11 Prozent auf 0,91 US-Dollar zu. Gestern war der Mageres Schwein Preis noch 0,91 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Milchpreis im Aufwind. Um 20:14 Uhr zieht der Milchpreis um 0,29 Prozent auf 17,06 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 17,01 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 104,88 US-Dollar am Vortag ist der Heizölpreis am Dienstagabend um 5,04 Prozent auf 110,16 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Kohlepreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 109,70 US-Dollar lag, wird der Kohlepreis um 19:42 Uhr auf 109,70 US-Dollar beziffert.

Indessen verstärkt sich der Reispreis um 1,72 Prozent auf 12,10 US-Dollar. Am Vortag notierte der Reispreis bei 11,90 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Holzpreis mit Verlusten. Um 20:05 Uhr notiert der Holzpreis -0,34 Prozent niedriger bei 580,00 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 582,00 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - TTF mit einem Kursgewinn. Um 19:21 Uhr notiert der Erdgaspreis - TTF 1,49 Prozent stärker bei 46,97 Euro. Am Vortag lag der Preis bei 46,28 Euro.

Redaktion finanzen.net