DAX23.955 -1,6%Est505.808 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,42 -1,3%Nas26.007 -1,0%Bitcoin68.770 -0,9%Euro1,1744 -0,3%Öl107,9 +3,2%Gold4.703 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 SAP 716460 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Infineon 623100 Intel 855681 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Allianz 840400 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt unter 24.000er Marke -- US-Börsen uneinheitlich -- Plug Power: Durchwachsene Zahlen -- D-Wave, Chip-Aktien, Rheinmetall, Telekom, Munich Re, Siemens Energy, Novo Nordisk, Wendy's im Fokus
Top News
Konkurrenzkampf im Logistik-Sektor - Kann Amazon für FedEx und UPS wirklich zur Gefahr werden? Konkurrenzkampf im Logistik-Sektor - Kann Amazon für FedEx und UPS wirklich zur Gefahr werden?
Der neue TikTok-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue TikTok-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gold & Co. unter der Lupe

Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell

12.05.26 20:43 Uhr
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell | finanzen.net

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.558,59 USD 52,04 USD 1,48%
News
Baumwolle
0,86 USD -0,01 USD -1,65%
News
Bleipreis
1.976,60 USD 9,60 USD 0,49%
News
Dieselpreis Benzin
1,97 EUR 0,00 EUR 0,00%
News
EEX Strompreis Phelix DE
96,80 EUR 1,85 EUR 1,95%
News
Erdgaspreis - TTF
46,97 EUR 0,69 EUR 1,49%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,84 USD -0,07 USD -2,44%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.699,45 USD -35,83 USD -0,76%
News
Haferpreis
3,45 USD 0,08 USD 2,30%
News
Heizölpreis
109,90 USD 5,02 USD 4,79%
News
Holzpreis
580,50 USD -1,50 USD -0,26%
News
Kaffeepreis
2,95 USD -0,04 USD -1,27%
News
Kakaopreis
3.429,00 GBP -121,00 GBP -3,41%
News
Kohlepreis
109,70 USD USD
News
Kupferpreis
13.672,65 USD 227,90 USD 1,70%
News
Lebendrindpreis
2,48 USD -0,02 USD -0,72%
News
Mageres Schwein Preis
0,91 USD USD 0,11%
News
Maispreis
4,67 USD 0,07 USD 1,41%
News
Mastrindpreis
3,66 USD -0,03 USD -0,71%
News
Milchpreis
17,06 USD 0,05 USD 0,29%
News
Naphthapreis (European)
925,89 USD 35,02 USD 3,93%
News
Nickelpreis
18.954,00 USD 72,50 USD 0,38%
News
Ölpreis (Brent)
107,95 USD 3,37 USD 3,22%
News
Ölpreis (WTI)
102,29 USD 4,22 USD 4,30%
News
Orangensaftpreis
1,93 USD 0,09 USD 4,90%
News
Palladiumpreis
1.491,50 USD -22,00 USD -1,45%
News
Palmölpreis
4.452,00 MYR -43,00 MYR -0,96%
News
Platinpreis
2.131,50 USD 15,00 USD 0,71%
News
Rapspreis
515,00 EUR 1,25 EUR 0,24%
News
Reispreis
12,10 USD 0,21 USD 1,72%
News
Silberpreis
86,26 USD 0,15 USD 0,17%
News
Sojabohnenmehlpreis
332,90 USD 5,00 USD 1,52%
News
Sojabohnenölpreis
0,76 USD 0,02 USD 2,17%
News
Sojabohnenpreis
12,14 USD 0,14 USD 1,15%
News
Super Benzin
1,96 EUR 0,01 EUR 0,41%
News
Weizenpreis
180,00 EUR -7,50 EUR -4,00%
News
Zinkpreis
3.440,85 USD 24,85 USD 0,73%
News
Zinnpreis
54.951,00 USD 1.042,50 USD 1,93%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD 0,67%
News

Der Goldpreis reduzierte sich um 20:40 Uhr um -0,91 Prozent auf 4.692,00 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 4.735,28 US-Dollar gelegen hatte.

Währenddessen verliert der Silberpreis um -0,50 Prozent auf 85,68 US-Dollar. Gestern stand der Silberpreis noch bei 86,11 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Platinpreis um 0,19 Prozent auf 2.120,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 2.116,50 US-Dollar.

Indes gibt der Palladiumpreis nach. Für den Palladiumpreis geht es nach 1.513,50 US-Dollar am Vortag auf 1.483,50 US-Dollar nach unten (--1,98 Prozent).

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (Brent) mit einem Kursgewinn. Um 20:31 Uhr notiert der Ölpreis (Brent) 3,25 Prozent stärker bei 107,98 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 104,58 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Ölpreis (WTI) am Dienstagabend hinzu. Um 4,46 Prozent auf 102,44 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 98,07 US-Dollar.

Derweil notiert der Baumwolle bei 0,86 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,88 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,65 Prozent.

Zudem steigt der Haferpreis. Um 2,30 Prozent verstärkt sich der Haferpreis um 20:16 Uhr auf 3,45 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 3,38 US-Dollar lag.

Zeitgleich verringert sich der Kaffeepreis um -1,27 Prozent auf 2,95 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 2,99 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Lebendrindpreis um -0,72 Prozent auf 2,48 US-Dollar. Gestern stand der Lebendrindpreis noch bei 2,49 US-Dollar.

Zudem steigt der Maispreis. Um 1,41 Prozent verstärkt sich der Maispreis um 20:15 Uhr auf 4,67 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 4,61 US-Dollar lag.

Währenddessen verliert der Mastrindpreis um -0,71 Prozent auf 3,66 US-Dollar. Gestern stand der Mastrindpreis noch bei 3,68 US-Dollar.

Indes gewinnt der Orangensaftpreis hinzu. Für den Orangensaftpreis geht es nach 1,84 US-Dollar am Vortag auf 1,93 US-Dollar nach oben (+4,90Prozent).

Inzwischen steigt der Sojabohnenpreis um 1,15 Prozent auf 12,14 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 12,00 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 1,52 Prozent auf 332,90 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 327,90 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,76 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 2,17 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,75 US-Dollar).

Daneben präsentiert sich der Zuckerpreis mit einem Kursgewinn. Um 19:07 Uhr notiert der Zuckerpreis 0,67 Prozent stärker bei 0,15 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,15 US-Dollar.

Derweil geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas südwärts. Der Erdgaspreis - Natural Gas sinkt -2,51 Prozent auf 2,84 US-Dollar, nach 2,91 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen legt der Mageres Schwein Preis um 0,11 Prozent auf 0,91 US-Dollar zu. Gestern war der Mageres Schwein Preis noch 0,91 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Milchpreis im Aufwind. Um 20:14 Uhr zieht der Milchpreis um 0,29 Prozent auf 17,06 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 17,01 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 104,88 US-Dollar am Vortag ist der Heizölpreis am Dienstagabend um 5,04 Prozent auf 110,16 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Kohlepreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 109,70 US-Dollar lag, wird der Kohlepreis um 19:42 Uhr auf 109,70 US-Dollar beziffert.

Indessen verstärkt sich der Reispreis um 1,72 Prozent auf 12,10 US-Dollar. Am Vortag notierte der Reispreis bei 11,90 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Holzpreis mit Verlusten. Um 20:05 Uhr notiert der Holzpreis -0,34 Prozent niedriger bei 580,00 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 582,00 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - TTF mit einem Kursgewinn. Um 19:21 Uhr notiert der Erdgaspreis - TTF 1,49 Prozent stärker bei 46,97 Euro. Am Vortag lag der Preis bei 46,28 Euro.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Alistair Scott / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis