Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell
Der Goldpreis zeigte sich gegenüber dem Vortag um 13:13 Uhr mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann der Goldpreis 1,43 Prozent auf 4.569,91 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 4.505,67 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.
Zudem zeigt sich der Silberpreis im Aufwind. Um 13:13 Uhr zieht der Silberpreis um 3,59 Prozent auf 78,14 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 75,43 US-Dollar gemeldet wurde.
Nach 1.927,50 US-Dollar am Vortag ist der Platinpreis am Montagmittag um 2,31 Prozent auf 1.972,00 US-Dollar gestiegen.
Inzwischen steigt der Palladiumpreis um 2,95 Prozent auf 1.394,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.354,00 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Ölpreis (Brent) um -6,19 Prozent auf 97,80 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (Brent) bei 104,25 US-Dollar.
Daneben wertet der Maispreis um 11:17 Uhr auf. Es geht 0,05 Prozent auf 4,64 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 4,63 US-Dollar stand.
Währenddessen legt der Sojabohnenmehlpreis um 0,09 Prozent auf 332,20 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenmehlpreis noch 331,90 US-Dollar wert.
Redaktion finanzen.net
