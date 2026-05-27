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Gold & Co. im Marktbericht

Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell

28.05.26 20:43 Uhr
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell | finanzen.net

Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.669,67 USD 16,22 USD 0,44%
News
Baumwolle
0,77 USD 0,01 USD 0,80%
News
Bleipreis
2.010,90 USD 5,40 USD 0,27%
News
Dieselpreis Benzin
1,91 EUR -0,03 EUR -1,30%
News
EEX Strompreis Phelix DE
97,85 EUR 0,15 EUR 0,15%
News
Erdgaspreis - TTF
46,23 EUR -0,04 EUR -0,09%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,28 USD 0,24 USD 8,03%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.502,75 USD 44,53 USD 1,00%
News
Haferpreis
3,72 USD -0,06 USD -1,46%
News
Heizölpreis
96,42 USD 1,32 USD 1,39%
News
Holzpreis
590,50 USD 2,50 USD 0,43%
News
Kaffeepreis
2,74 USD 0,04 USD 1,63%
News
Kakaopreis
3.087,00 GBP -59,00 GBP -1,88%
News
Kohlepreis
112,90 USD USD
News
Kupferpreis
13.540,40 USD -3,60 USD -0,03%
News
Lebendrindpreis
2,50 USD -0,01 USD -0,58%
News
Mageres Schwein Preis
0,97 USD -0,01 USD -0,72%
News
Maispreis
4,56 USD 0,04 USD 0,83%
News
Mastrindpreis
3,53 USD -0,02 USD -0,49%
News
Milchpreis
16,90 USD USD
News
Naphthapreis (European)
873,85 USD -6,93 USD -0,79%
News
Nickelpreis
18.754,00 USD 204,00 USD 1,10%
News
Ölpreis (Brent)
94,10 USD -0,88 USD -0,93%
News
Ölpreis (WTI)
89,19 USD 0,51 USD 0,58%
News
Orangensaftpreis
1,69 USD 0,02 USD 0,93%
News
Palladiumpreis
1.367,00 USD -28,50 USD -2,04%
News
Palmölpreis
4.461,00 MYR 32,00 MYR 0,72%
News
Platinpreis
1.924,00 USD 2,00 USD 0,10%
News
Rapspreis
526,25 EUR 2,00 EUR 0,38%
News
Reispreis
12,94 USD 0,13 USD 1,02%
News
Silberpreis
75,68 USD 1,05 USD 1,41%
News
Sojabohnenmehlpreis
333,80 USD 3,20 USD 0,97%
News
Sojabohnenölpreis
0,77 USD 0,01 USD 1,86%
News
Sojabohnenpreis
11,96 USD 0,11 USD 0,89%
News
Super Benzin
1,94 EUR -0,02 EUR -0,92%
News
Weizenpreis
210,00 EUR -3,75 EUR -1,75%
News
Zinkpreis
3.515,90 USD -28,35 USD -0,80%
News
Zinnpreis
54.651,00 USD 752,50 USD 1,40%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD -1,49%
News

Der Goldpreis erhöhte sich um 20:40 Uhr um 0,99 Prozent auf 4.502,16 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 4.458,22 US-Dollar gelegen hatte.

Indes gewinnt der Silberpreis hinzu. Für den Silberpreis geht es nach 74,63 US-Dollar am Vortag auf 75,66 US-Dollar nach oben (+1,38Prozent).

Daneben verstärkt sich der Platinpreis um 0,13 Prozent auf 1.924,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.922,00 US-Dollar.

Nach 1.395,50 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Donnerstagabend um -1,97 Prozent auf 1.368,00 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Abschläge in Höhe von -1,21 Prozent auf 93,83 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 94,98 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (WTI) bei 89,47 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,89 Prozent im Vergleich zum Vortag (88,68 US-Dollar).

Mit dem Baumwolle geht es indes nordwärts. Der Baumwolle gewinnt 0,80 Prozent auf 0,77 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,76 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen fällt der Haferpreis um -1,46 Prozent auf 3,72 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Haferpreis bei 3,77 US-Dollar.

Währenddessen legt der Kaffeepreis um 1,63 Prozent auf 2,74 US-Dollar zu. Gestern war der Kaffeepreis noch 2,70 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Lebendrindpreis im Sinkflug. Um 20:05 Uhr gibt der Lebendrindpreis um -0,58 Prozent auf 2,50 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 2,51 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes gewinnt der Maispreis hinzu. Für den Maispreis geht es nach 4,53 US-Dollar am Vortag auf 4,56 US-Dollar nach oben (+0,83Prozent).

Nach 3,55 US-Dollar am Vortag ist der Mastrindpreis am Donnerstagabend um -0,49 Prozent auf 3,53 US-Dollar gesunken.

Mit dem Orangensaftpreis geht es indes nordwärts. Der Orangensaftpreis gewinnt 0,93 Prozent auf 1,69 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,67 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 0,89 Prozent auf 11,96 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 11,85 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenmehlpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:20 Uhr notiert der Sojabohnenmehlpreis 0,97 Prozent stärker bei 333,80 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 330,60 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenölpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenölpreis gewinnt 1,86 Prozent auf 0,77 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,75 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben präsentiert sich der Zuckerpreis mit Verlusten. Um 19:04 Uhr notiert der Zuckerpreis -1,49 Prozent niedriger bei 0,14 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,14 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 8,16 Prozent auf 3,29 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,04 US-Dollar.

Zudem gibt der Mageres Schwein Preis am Donnerstagabend nach. Um -0,72 Prozent auf 0,97 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Mageres Schwein Preis bei 0,98 US-Dollar.

Zudem bewegt sich der Milchpreis seitwärts. Um 20:10 Uhr wurde ein Preis von 16,90 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Milchpreis bei 16,90 US-Dollar.

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 96,16 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,11 Prozent im Vergleich zum Vortag (95,10 US-Dollar).

Währenddessen kommt der Kohlepreis kaum von der Stelle. Um 19:01 Uhr werden 112,90 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Zudem zeigt sich der Reispreis im Aufwind. Um 20:20 Uhr zieht der Reispreis um 1,02 Prozent auf 12,94 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 12,81 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich verstärkt sich der Holzpreis um 0,43 Prozent auf 590,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 588,00 US-Dollar.

Zudem gibt der Erdgaspreis - TTF am Donnerstagabend nach. Um -0,09 Prozent auf 46,23 Euro geht es nach unten. Am Vortag stand der Erdgaspreis - TTF bei 46,27 Euro.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com

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