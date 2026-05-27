Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell

Gold & Co. im Marktbericht

Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.

Der Goldpreis erhöhte sich um 20:40 Uhr um 0,99 Prozent auf 4.502,16 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 4.458,22 US-Dollar gelegen hatte.

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Indes gewinnt der Silberpreis hinzu. Für den Silberpreis geht es nach 74,63 US-Dollar am Vortag auf 75,66 US-Dollar nach oben (+1,38Prozent).

Daneben verstärkt sich der Platinpreis um 0,13 Prozent auf 1.924,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.922,00 US-Dollar.

Nach 1.395,50 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Donnerstagabend um -1,97 Prozent auf 1.368,00 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Abschläge in Höhe von -1,21 Prozent auf 93,83 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 94,98 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (WTI) bei 89,47 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,89 Prozent im Vergleich zum Vortag (88,68 US-Dollar).

Mit dem Baumwolle geht es indes nordwärts. Der Baumwolle gewinnt 0,80 Prozent auf 0,77 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,76 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen fällt der Haferpreis um -1,46 Prozent auf 3,72 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Haferpreis bei 3,77 US-Dollar.

Währenddessen legt der Kaffeepreis um 1,63 Prozent auf 2,74 US-Dollar zu. Gestern war der Kaffeepreis noch 2,70 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Lebendrindpreis im Sinkflug. Um 20:05 Uhr gibt der Lebendrindpreis um -0,58 Prozent auf 2,50 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 2,51 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes gewinnt der Maispreis hinzu. Für den Maispreis geht es nach 4,53 US-Dollar am Vortag auf 4,56 US-Dollar nach oben (+0,83Prozent).

Nach 3,55 US-Dollar am Vortag ist der Mastrindpreis am Donnerstagabend um -0,49 Prozent auf 3,53 US-Dollar gesunken.

Mit dem Orangensaftpreis geht es indes nordwärts. Der Orangensaftpreis gewinnt 0,93 Prozent auf 1,69 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,67 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 0,89 Prozent auf 11,96 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 11,85 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenmehlpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:20 Uhr notiert der Sojabohnenmehlpreis 0,97 Prozent stärker bei 333,80 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 330,60 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenölpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenölpreis gewinnt 1,86 Prozent auf 0,77 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,75 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben präsentiert sich der Zuckerpreis mit Verlusten. Um 19:04 Uhr notiert der Zuckerpreis -1,49 Prozent niedriger bei 0,14 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,14 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 8,16 Prozent auf 3,29 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,04 US-Dollar.

Zudem gibt der Mageres Schwein Preis am Donnerstagabend nach. Um -0,72 Prozent auf 0,97 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Mageres Schwein Preis bei 0,98 US-Dollar.

Zudem bewegt sich der Milchpreis seitwärts. Um 20:10 Uhr wurde ein Preis von 16,90 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Milchpreis bei 16,90 US-Dollar.

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 96,16 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,11 Prozent im Vergleich zum Vortag (95,10 US-Dollar).

Währenddessen kommt der Kohlepreis kaum von der Stelle. Um 19:01 Uhr werden 112,90 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Zudem zeigt sich der Reispreis im Aufwind. Um 20:20 Uhr zieht der Reispreis um 1,02 Prozent auf 12,94 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 12,81 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich verstärkt sich der Holzpreis um 0,43 Prozent auf 590,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 588,00 US-Dollar.

Zudem gibt der Erdgaspreis - TTF am Donnerstagabend nach. Um -0,09 Prozent auf 46,23 Euro geht es nach unten. Am Vortag stand der Erdgaspreis - TTF bei 46,27 Euro.

Redaktion finanzen.net