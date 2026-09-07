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Marktüberblick Rohstoffe

Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell

Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,307.50 USD 15.00 USD 0.46 %
News
Baumwolle
0.83 USD 0.01 USD 1.18 %
News
Bleipreis
1,874.85 USD 4.00 USD 0.21 %
News
Dieselpreis Benzin
2.33 EUR 0.00 EUR -0.09 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
130.45 EUR 3.85 EUR 3.04 %
News
Erdgaspreis - TTF
71.00 EUR 0.05 EUR 0.07 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.99 USD 0.02 USD 0.61 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,399.76 USD -5.32 USD -0.12 %
News
Haferpreis
3.43 USD -0.01 USD -0.29 %
News
Heizölpreis
123.10 USD 3.17 USD 2.64 %
News
Holzpreis
568.50 USD -5.50 USD -0.96 %
News
Kaffeepreis
3.14 USD -0.10 USD -3.22 %
News
Kakaopreis
4,302.00 GBP -89.00 GBP -2.03 %
News
Kohlepreis
135.00 USD -2.75 USD -2 %
News
Kupferpreis
14,539.65 USD 168.80 USD 1.17 %
News
Lebendrindpreis
2.13 USD -0.01 USD -0.63 %
News
Mageres Schwein Preis
0.82 USD -0.01 USD -1.38 %
News
Maispreis
5.13 USD 0.01 USD 0.2 %
News
Mastrindpreis
3.25 USD -0.01 USD -0.31 %
News
Milchpreis
16.15 USD -0.03 USD -0.19 %
News
Naphthapreis (European)
809.87 USD 2.44 USD 0.3 %
News
Nickelpreis
16,591.00 USD -93.00 USD -0.56 %
News
Ölpreis (Brent)
98.75 USD 1.75 USD 1.8 %
News
Ölpreis (WTI)
93.85 USD 2.37 USD 2.59 %
News
Orangensaftpreis
1.38 USD 0.00 USD 0.29 %
News
Palladiumpreis
1,382.50 USD -10.50 USD -0.75 %
News
Palmölpreis
4,699.00 MYR 97.00 MYR 2.11 %
News
Platinpreis
1,832.50 USD 4.00 USD 0.22 %
News
Rapspreis
554.75 EUR 4.00 EUR 0.73 %
News
Reispreis
15.34 USD -0.05 USD -0.29 %
News
Silberpreis
66.04 USD -0.13 USD -0.2 %
News
Sojabohnenmehlpreis
342.50 USD -2.80 USD -0.81 %
News
Sojabohnenölpreis
0.69 USD 0.00 USD 0.6 %
News
Sojabohnenpreis
12.98 USD 0.05 USD 0.35 %
News
Super Benzin
2.27 EUR 0.00 EUR 0.18 %
News
Weizenpreis
242.00 EUR 3.25 EUR 1.36 %
News
Zinkpreis
4,156.35 USD 70.50 USD 1.73 %
News
Zinnpreis
55,076.00 USD 577.00 USD 1.06 %
News
Zuckerpreis
0.18 USD 0.00 USD -0.39 %
News

Der Goldpreis zeigt sich gegenüber dem Vortag um 13:13 Uhr mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor der Goldpreis -0,31 Prozent auf 4.391,61 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 4.405,08 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

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Zudem gibt der Silberpreis am Dienstagmittag nach. Um -0,47 Prozent auf 65,86 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Silberpreis bei 66,17 US-Dollar.

Derweil notiert der Platinpreis bei 1.827,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.828,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,08 Prozent.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.376,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,18 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.393,00 US-Dollar).

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (Brent) gewinnt 1,65 Prozent auf 98,60 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 97,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen steigt der Ölpreis (WTI) um 2,69 Prozent auf 93,94 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 91,48 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Baumwolle um 1,18 Prozent auf 0,83 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,82 US-Dollar.

Indes gibt der Haferpreis nach. Für den Haferpreis geht es nach 3,44 US-Dollar am Vortag auf 3,43 US-Dollar nach unten (--0,15 Prozent).

Daneben wertet der Kakaopreis um 12:57 Uhr ab. Es geht -2,03 Prozent auf 4.302,00 Britische Pfund nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 4.391,00 Britische Pfund stand.

Daneben wertet der Maispreis um 13:03 Uhr auf. Es geht 0,54 Prozent auf 5,15 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 5,12 US-Dollar stand.

Mit dem Sojabohnenölpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenölpreis gewinnt 0,70 Prozent auf 0,69 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,69 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gibt der Zuckerpreis nach. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,18 US-Dollar am Vortag auf 0,18 US-Dollar nach unten (--0,11 Prozent).

In der Zwischenzeit kann der Erdgaspreis - Natural Gas Gewinne verbuchen. Um 13:13 Uhr steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,13 Prozent auf 2,98 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,98 US-Dollar an der Tafel.

Indessen reduziert sich der Milchpreis um -0,19 Prozent auf 16,15 US-Dollar. Am Vortag notierte der Milchpreis bei 16,18 US-Dollar.

Währenddessen legt der Heizölpreis um 2,86 Prozent auf 123,37 US-Dollar zu. Gestern war der Heizölpreis noch 119,93 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Kohlepreis Verluste. Um 12:21 Uhr fällt der Kohlepreis um -2,00 Prozent auf 135,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 137,75 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Olivier Le Moal / Shutterstock

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