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Marktüberblick Rohstoffe

Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell

Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,284.30 USD 7.14 USD 0.22 %
News
Baumwolle
0.78 USD 0.00 USD -0.17 %
News
Bleipreis
1,861.15 USD 13.30 USD 0.72 %
News
Dieselpreis Benzin
2.48 EUR 0.01 EUR 0.45 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
139.25 EUR -0.40 EUR -0.29 %
News
Erdgaspreis - TTF
76.94 EUR -1.39 EUR -1.77 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.86 USD -0.04 USD -1.52 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,391.79 USD 50.49 USD 1.16 %
News
Haferpreis
4.11 USD -0.07 USD -1.62 %
News
Heizölpreis
132.35 USD -2.64 USD -1.96 %
News
Holzpreis
550.00 USD -3.50 USD -0.63 %
News
Kaffeepreis
2.91 USD -0.05 USD -1.79 %
News
Kakaopreis
4,252.00 GBP -125.00 GBP -2.86 %
News
Kohlepreis
139.20 USD 0.55 USD 0.4 %
News
Kupferpreis
14,000.40 USD -225.45 USD -1.58 %
News
Lebendrindpreis
2.16 USD -0.03 USD -1.28 %
News
Mageres Schwein Preis
0.79 USD 0.00 USD 0.29 %
News
Maispreis
5.29 USD -0.02 USD -0.38 %
News
Mastrindpreis
3.35 USD -0.04 USD -1.08 %
News
Milchpreis
16.14 USD -0.01 USD -0.06 %
News
Naphthapreis (European)
849.66 USD -3.63 USD -0.42 %
News
Nickelpreis
16,170.00 USD 81.00 USD 0.5 %
News
Ölpreis (Brent)
102.63 USD -2.19 USD -2.09 %
News
Ölpreis (WTI)
99.89 USD -2.02 USD -1.98 %
News
Orangensaftpreis
1.40 USD -0.05 USD -3.65 %
News
Palladiumpreis
1,332.00 USD 37.00 USD 2.86 %
News
Palmölpreis
4,713.00 MYR 163.00 MYR 3.58 %
News
Platinpreis
1,814.50 USD 25.00 USD 1.4 %
News
Rapspreis
551.75 EUR 0.00 EUR 0 %
News
Reispreis
15.76 USD -0.03 USD -0.19 %
News
Silberpreis
67.03 USD 1.81 USD 2.78 %
News
Sojabohnenmehlpreis
363.80 USD -4.90 USD -1.33 %
News
Sojabohnenölpreis
0.68 USD -0.01 USD -0.98 %
News
Sojabohnenpreis
13.06 USD -0.14 USD -1.08 %
News
Super Benzin
2.32 EUR -0.01 EUR -0.47 %
News
Weizenpreis
244.00 EUR -1.00 EUR -0.41 %
News
Zinkpreis
3,940.75 USD 4.90 USD 0.12 %
News
Zinnpreis
52,980.00 USD 675.00 USD 1.29 %
News
Zuckerpreis
0.17 USD 0.00 USD 0.17 %
News

Der Goldpreis zeigte sich gegenüber dem Vortag um 10:10 Uhr mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann der Goldpreis 1,23 Prozent auf 4.394,79 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 4.341,30 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

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Zudem gewinnt der Silberpreis am Freitagvormittag hinzu. Um 2,70 Prozent auf 66,98 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Silberpreis bei 65,22 US-Dollar.

Derweil notiert der Platinpreis bei 1.814,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.789,50 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,37 Prozent.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.333,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 2,93 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.295,00 US-Dollar).

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (Brent) gibt -2,10 Prozent auf 102,62 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 104,82 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen fällt der Ölpreis (WTI) um -1,73 Prozent auf 100,15 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (WTI) bei 101,91 US-Dollar.

Daneben sinkt der Baumwolle um -0,17 Prozent auf 0,78 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,78 US-Dollar.

Indes gibt der Haferpreis nach. Für den Haferpreis geht es nach 4,18 US-Dollar am Vortag auf 4,11 US-Dollar nach unten (--1,62 Prozent).

Daneben wertet der Maispreis um 09:58 Uhr ab. Es geht -0,33 Prozent auf 5,29 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 5,31 US-Dollar stand.

Daneben wertet der Sojabohnenpreis um 10:00 Uhr ab. Es geht -1,02 Prozent auf 13,06 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 13,20 US-Dollar stand.

Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenmehlpreis gibt -1,27 Prozent auf 364,00 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 368,70 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gibt der Sojabohnenölpreis nach. Für den Sojabohnenölpreis geht es nach 0,69 US-Dollar am Vortag auf 0,68 US-Dollar nach unten (--0,96 Prozent).

In der Zwischenzeit kann der Zuckerpreis Gewinne verbuchen. Um 09:59 Uhr steigt der Zuckerpreis um 0,17 Prozent auf 0,17 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,17 US-Dollar an der Tafel.

Indessen reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -1,48 Prozent auf 2,86 US-Dollar. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,90 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Heizölpreis um -1,96 Prozent auf 132,35 US-Dollar. Gestern stand der Heizölpreis noch bei 134,99 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Kohlepreis Gewinne verbuchen. Um 09:49 Uhr steigt der Kohlepreis um 0,58 Prozent auf 139,45 US-Dollar. Am Vortag standen noch 138,65 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Olivier Le Moal / Shutterstock

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