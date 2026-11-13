DAX 26.750 -0,1%ESt50 6.387 -0,2%MSCI World 4.870 -0,3%Top 10 Crypto 9,16 -3,1%Nas 25.126 -0,9%Bitcoin 62.627 -2,9%Euro 1,1024 -0,3%Öl 95,9 +0,1%Gold 3.877 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Marktüberblick Rohstoffe

Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell

Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,030.30 USD -32.55 USD -1.06 %
News
Baumwolle
0.79 USD 0.00 USD 0.14 %
News
Bleipreis
1,842.35 USD -1.50 USD -0.08 %
News
Dieselpreis Benzin
2.21 EUR 0.02 EUR 0.82 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
161.60 EUR 7.85 EUR 5.11 %
News
Erdgaspreis - TTF
92.23 EUR -0.84 EUR -0.90 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.24 USD -0.10 USD -3.08 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
3,877.19 USD 0.34 USD 0.01 %
News
Haferpreis
3.62 USD 0.10 USD 2.77 %
News
Heizölpreis
113.07 USD -0.26 USD -0.23 %
News
Holzpreis
490.00 USD -1.50 USD -0.31 %
News
Kaffeepreis
2.79 USD -0.02 USD -0.55 %
News
Kakaopreis
3,876.00 GBP 44.00 GBP 1.15 %
News
Kohlepreis
138.00 USD 0.60 USD 0.44 %
News
Kupferpreis
13,711.65 USD -163.20 USD -1.18 %
News
Lebendrindpreis
2.21 USD 0.02 USD 0.94 %
News
Mageres Schwein Preis
0.56 USD 0.00 USD 0.73 %
News
Maispreis
4.46 USD 0.04 USD 0.79 %
News
Mastrindpreis
3.39 USD 0.04 USD 1.10 %
News
Milchpreis
17.57 USD -0.14 USD -0.79 %
News
Naphthapreis (European)
837.47 USD 11.36 USD 1.38 %
News
Nickelpreis
16,004.00 USD 75.00 USD 0.47 %
News
Ölpreis (Brent)
95.92 USD 0.10 USD 0.10 %
News
Ölpreis (WTI)
88.80 USD 0.06 USD 0.07 %
News
Orangensaftpreis
1.36 USD -0.05 USD -3.30 %
News
Palladiumpreis
1,008.00 USD 9.50 USD 0.95 %
News
Palmölpreis
4,180.00 MYR 12.00 MYR 0.29 %
News
Platinpreis
1,489.00 USD -31.50 USD -2.07 %
News
Rapspreis
540.00 EUR 0.00 EUR 0 %
News
Reispreis
18.02 USD -0.27 USD -1.48 %
News
Silberpreis
48.91 USD -1.23 USD -2.45 %
News
Sojabohnenmehlpreis
330.20 USD 4.80 USD 1.48 %
News
Sojabohnenölpreis
0.64 USD 0.00 USD 0.49 %
News
Sojabohnenpreis
12.43 USD 0.16 USD 1.30 %
News
Super Benzin
1.97 EUR 0.01 EUR 0.51 %
News
Weizenpreis
231.50 EUR -4.50 EUR -1.91 %
News
Zinkpreis
3,760.10 USD -33.55 USD -0.88 %
News
Zinnpreis
46,646.00 USD -529.00 USD -1.12 %
News
Zuckerpreis
0.18 USD 0.00 USD 1.04 %
News

Der Goldpreis zeigte sich gegenüber dem Vortag um 20:40 Uhr mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann der Goldpreis 0,01 Prozent auf 3.877,28 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 3.876,85 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Werbung

Zudem gibt der Silberpreis am Freitagabend nach. Um -2,35 Prozent auf 48,96 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Silberpreis bei 50,14 US-Dollar.

Derweil notiert der Platinpreis bei 1.487,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.520,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,20 Prozent.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.010,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,15 Prozent im Vergleich zum Vortag (998,50 US-Dollar).

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (Brent) gewinnt 0,03 Prozent auf 95,85 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 95,82 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen fällt der Ölpreis (WTI) um -0,17 Prozent auf 88,59 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (WTI) bei 88,74 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Baumwolle um 0,14 Prozent auf 0,79 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,79 US-Dollar.

Indes gewinnt der Haferpreis hinzu. Für den Haferpreis geht es nach 3,52 US-Dollar am Vortag auf 3,62 US-Dollar nach oben (+2,77Prozent).

Daneben wertet der Kaffeepreis um 19:30 Uhr ab. Es geht -0,55 Prozent auf 2,79 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 2,80 US-Dollar stand.

Daneben wertet der Lebendrindpreis um 20:05 Uhr auf. Es geht 0,94 Prozent auf 2,21 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 2,19 US-Dollar stand.

Mit dem Maispreis geht es indes nordwärts. Der Maispreis gewinnt 0,79 Prozent auf 4,46 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 4,43 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gewinnt der Mastrindpreis hinzu. Für den Mastrindpreis geht es nach 3,36 US-Dollar am Vortag auf 3,39 US-Dollar nach oben (+1,10Prozent).

In der Zwischenzeit verzeichnet der Orangensaftpreis Verluste. Um 20:00 Uhr fällt der Orangensaftpreis um -3,30 Prozent auf 1,36 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,41 US-Dollar an der Tafel.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 1,30 Prozent auf 12,43 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 12,27 US-Dollar.

Währenddessen legt der Sojabohnenmehlpreis um 1,48 Prozent auf 330,20 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenmehlpreis noch 325,40 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenölpreis Gewinne verbuchen. Um 20:20 Uhr steigt der Sojabohnenölpreis um 0,49 Prozent auf 0,64 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,63 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Zugewinne in Höhe von 1,04 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -3,20 Prozent auf 3,23 US-Dollar. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,34 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Mageres Schwein Preis mit einem Kursgewinn. Um 20:05 Uhr notiert der Mageres Schwein Preis 0,73 Prozent stärker bei 0,56 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,55 US-Dollar.

Mit dem Milchpreis geht es indes nach unten. Der Milchpreis gibt -0,79 Prozent auf 17,57 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 17,71 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem fällt der Heizölpreis. Um -0,70 Prozent reduziert sich der Heizölpreis um 20:40 Uhr auf 112,54 US-Dollar, nachdem der Heizölpreis am Vortag noch bei 113,33 US-Dollar lag.

Zudem fällt der Reispreis. Um -1,48 Prozent reduziert sich der Reispreis um 19:01 Uhr auf 18,02 US-Dollar, nachdem der Reispreis am Vortag noch bei 18,29 US-Dollar lag.

Mit dem Holzpreis geht es indes nach unten. Der Holzpreis gibt -0,31 Prozent auf 490,00 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 491,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - TTF im Sinkflug. Um 19:20 Uhr gibt der Erdgaspreis - TTF um -0,90 Prozent auf 92,23 Euro ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 93,07 Euro gemeldet wurde.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: William Potter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.