Medienbericht

Ölpreise fallen: Trump sieht wohl mögliches Ende des Krieges gegen Iran

09.03.26 20:49 Uhr
Ölpreis sinkt - Trump signalisiert offenbar baldiges Kriegsende gegen Iran | finanzen.net

Die Ölpreise sind am Montagabend gesunken.

Zuvor hatte eine Reporterin des US-Senders "CBS News" auf der Plattform X nach einem Interview mit US-Präsident Donald Trump geschrieben, dass dieser ein baldiges Ende des Krieges gegen den Iran für möglich halte. Der Preis für Rohöl der Sorte Brent fiel daraufhin auf 90,60 US-Dollar, was etwas weniger war als am Freitag. Zum Vergleich: In der Nacht auf Montag hatte die Furcht vor Ölknappheit den Preis noch bis auf mehr als 120 Dollar nach oben getrieben.

"Ich denke, der Krieg ist so gut wie beendet. Sie haben keine Marine, keine Kommunikationsmittel, sie haben keine Luftwaffe", sagte Trump laut der "CBS News"-Reporterin. Er habe hinzugefügt, dass die USA dem ursprünglich geschätzten Zeitrahmen für den Krieg von vier bis fünf Wochen "weit voraus" seien. Mit Blick auf die Straße von Hormus - einem aktuell durch den Iran weitgehend blockierten Nadelöhr im weltweiten Öl- und Gashandel - habe Trump gesagt, er erwäge diese zu übernehmen.

/mis/la

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

