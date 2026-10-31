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Münzgewinn

Stark gestiegener Silberpreis: Bund muss Sammlermünzen neu prägen

Stark gestiegener Silberpreis: Bund muss Sammlermünzen neu prägen

Der starke Anstieg des Silberpreises im vergangenen Jahr hat das Geschäft des Bundes mit Sammlermünzen durcheinander gebracht.

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Die Münzen "125 Jahre Wuppertaler Schwebebahn" und "Heilige drei Könige" mussten vor der geplanten Ausgabe zerstört und neu geprägt werden, wie das Finanzministerium dem Grünen-Haushaltspolitiker Sebastian Schäfer mitteilte. Über das Schreiben, das der dpa vorliegt, hatte zunächst der "Spiegel" berichtet.

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Schäfer kritisierte darin, Steuergeld sei "buchstäblich und fahrlässig geschreddert" worden. Die Kosten für die Nicht-Ausgabe werden auf insgesamt knapp 1,4 Millionen Euro beziffert.

Der Silberpreis war im vergangenen Jahr außergewöhnlich stark gestiegen. Daher konnte der Bund die Münzen 2025 nicht wie geplant ausgeben - ihr Materialwert hatte zwischenzeitlich den aufgeprägten Wert von 20 beziehungsweise 25 Euro überschritten. Die Münzen gibt es nun deutlich verspätet mit einem geringeren Silbergehalt und höheren Nennwerten: 35 und 50 Euro. Das Ministerium rechnet trotz der Schwierigkeiten mit einem "Münzgewinn im oberen einstelligen Millionenbereich" für die Staatskasse.

/bf/DP/zb

BERLIN (dpa-AFX)

Bildquellen: Olivier Le Moal / Shutterstock

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