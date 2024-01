NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 16.660 Pkt - Siemens Energy sehr fest

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens Energy haben am Dienstag nachbörslich auf die Vorlage erster Eckdaten für das erste Quartal positiv reagiert. Bei Lang & Schwarz ging es für den Kurs um gut 3 Prozent nach oben. Die Aktie hatte zuvor im Xetra-Handel auffallend fest gelegen und 3,8 Prozent höher geschlossen. Der Energietechnikkonzern verdiente nach eigenen Angaben mehr als am Markt erwartet wurde und schrieb überraschend schwarze Zahlen. Am Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr hielt Siemens Energy fest.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

16.660 16.627 +x%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

