NACHBÖRSE/XDAX unv. bei 12.875 Pkt - Siemens Energy kaum verändert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktie von Siemens Energy hat sich im nachbörslichen Handel am Montag wenig verändert gezeigt. Die Titel der von Siemens abgespaltenen Energiesparte hatten ihren ersten Handelstag an der Frankfurter Wertpapierbörse mit einem Kurs von 21,21 Euro beendet. In den Handel gestartet war sie am Morgen mit 22,01 Euro, im Tageshoch notierte sie sogar bei 22,98 Euro.

Die Abspaltung hatte zu einer seltenen Besonderheit geführt: Einen Tag lang wurden Siemens Energy auch im DAX gehandelt, mithin bestand der deutsche Leitindex am Montag aus 31 Werten und der Euro-Stoxx-50 entsprechend aus 51 Aktien.

Die Aktie von Koenig & Bauer zeigte sich unverändert bei Lang & Schwarz. Der Druckmaschinen-Hersteller hat sein auf vier Jahre angelegtes Effizienzprogramm zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit ausgeweitet. Bis 2024 sollen steigend jährliche Kosteneinspareffekte in einer Größenordnung von dann über 100 Millionen Euro erreicht werden, teilte das Unternehmen mit. Die Einmalkosten für das Programm im mittleren zweistelligen Millionenbereich sollen 2020 verbucht werden.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

12.875 12.871 unv.

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

