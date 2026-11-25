Nahost im Blick

Die Ölpreise sind am Mittwoch trotz Meldungen über weitere Angriffe auf Tankschiffe in der Straße von Hormus gesunken.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete 89,50 US-Dollar. Das waren etwa zwei Prozent weniger als am Vortag.

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Nach Einschätzung von Marktbeobachtern steigt das Angebot an Rohöl, obwohl es immer wieder Berichte über Schäden an Tankschiffen gibt, die Öl aus den Fördergebieten am Persischen Golf durch die Straße von Hormus transportieren. Zuletzt hat der Iran angegeben, dass seit Dienstag sechs Tanker in der Straße von Hormus auf Minen gelaufen seien.

Die Lage im Nahen Osten gleiche eher einer Situation, die man als "Krieg ohne eigentlichen Krieg" bezeichnen könnte, kommentierte Rohstoffexperte Robert Yawger von der japanischen Investmentbank Mizuho Securities. In diesem Szenario "dürfte der Angebotsüberschuss in den kommenden Wochen zum bestimmenden Thema werden".

Im Verlauf des Monats hat sich Rohöl der Sorte Brent bereits mehr als 20 Prozent verbilligt. Seit der herben Wahlniederlage der Republikaner von US-Präsident Donald Trump bei den Zwischenwahlen wird am Markt vorerst nicht mit US-Angriffen auf den Iran gerechnet, was die Ölpreise zunehmend unter Verkaufsdruck setzt.

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/jkr/zb

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)