DAX24.880 +1,0%Est506.287 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,7300 -0,9%Nas25.820 +2,1%Bitcoin51.989 -1,3%Euro1,1392 -0,3%Öl73,00 +0,6%Gold4.016 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Straße von Hormus im Blick: DAX fester -- Asiens Börsen letztlich uneins -- TUI, DroneShield, RENK, HENSOLDT, Rheinmetall, Siemens Energy, Lufthansa, Telekom im Fokus
Top News
Aktien mit Kurs-Explosion nach Rekord-Deal: Rocket Lab holt mit Iridium-Übernahme zum Schlag gegen SpaceX aus Aktien mit Kurs-Explosion nach Rekord-Deal: Rocket Lab holt mit Iridium-Übernahme zum Schlag gegen SpaceX aus
Höheres Kursziel für die Lufthansa-Aktie - warum JPMorgan trotzdem auf die Bremse tritt Höheres Kursziel für die Lufthansa-Aktie - warum JPMorgan trotzdem auf die Bremse tritt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Nahost im Blick

Weshalb es für die Ölpreise abwärts geht

30.06.26 10:48 Uhr
Darum geht es für die Ölpreise nach unten | finanzen.net

Die Ölpreise sind am Dienstag gefallen.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August kostete zuletzt 72,86 US-Dollar. Damit fiel der Preis der globalen Referenzsorte um 0,40 Prozent im Vergleich zum Vortag.

Weiterhin dominiert die Lage im Nahen Osten das Geschehen am Ölmarkt. Nach der jüngsten militärischen Eskalation in der Straße von Hormus könnte es am Dienstag in Katar zu Gesprächen zwischen Vertretern der USA und dem Iran kommen.

"Der Iran hat um ein Treffen gebeten", schrieb US-Präsident Donald Trump auf der Plattform Truth Social. Von iranischer Seite klang das allerdings anders. Eine Gesprächsrunde werde stattfinden, "sobald die Voraussetzungen geschaffen sind und Einigkeit über Termin und Veranstaltungsort erzielt wurde", sagte Vizeaußenminister Kasem Gharibabadi laut iranischer Nachrichtenagentur Isna.

Der Iran und die USA hatten sich vor zwei Wochen auf ein Rahmenabkommen geeinigt. Die Wiederöffnung der für den Ölmarkt wichtigen Straße von Hormus war ein entscheidendes Element. Die Ölpreise fielen unter das Niveau, das vor Kriegsbeginn Ende Februar herrschte. Zuletzt hatten allerdings erneute militärische Auseinandersetzungen Zweifel an einer dauerhaften Einigung geschürt.

/jsl/la/jha/

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Visual3Dfocus / Shutterstock.com, sacura / Shutterstock.com