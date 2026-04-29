Nahost-Konflikt als Treiber

Die Ölpreise sind am Donnerstagmorgen wegen der anhaltenden Blockade der Straße von Hormus kräftig gestiegen.

Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent mit Lieferung zum Juni kletterte um bis zu sieben Prozent auf 126,41 Dollar. Damit ist Brent so teuer wie seit Anfang 2022 nicht mehr.

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Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar verteuerte sich Öl der weltweiten Referenzsorte Brent um etwas mehr als 70 Prozent. Auch andere Ölpreise, wie derjenige für die US-Sorte WTI, legten in einem ähnlichen Ausmaß zu.

Händler führten den kräftigen Anstieg in der Nacht auf Donnerstag auf die nach wie vor stockenden Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA zurück. Laut einem Bericht des US-Portals "Axios" soll US-Präsident Donald Trump über neue militärische Optionen gegen den Iran informiert werden. Die für den weltweiten Gas- und Ölhandel wichtige Straße von Hormus bleibt weiter blockiert und es gibt derzeit keine Aussicht auf eine Öffnung.

/zb/stk

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)