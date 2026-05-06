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Nahost-Konflikt im Blick

Ölpreise fallen den dritten Tag in Folge - die Gründe

07.05.26 10:54 Uhr
Darum fallen die Ölpreise den dritten Tag in Folge | finanzen.net

Die Ölpreise sind am Donnerstag den dritten Tag in Folge unter Druck geraten.

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Die Hoffnung auf eine Entspannung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran ließ sie stark sinken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete zuletzt 99,55 US-Dollar und damit 1,70 Prozent weniger als am Vortag.

Eine Einigung über ein Ende des Kriegs mit dem Iran ist nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump in den kommenden Tagen möglich. Zugleich aber drohte Trump dem Iran in einem Interview des Senders PBS erneut: Falls es keinen Deal gebe, müsse man wieder damit anfangen, den Iran "in Grund und Boden zu bombardieren".

Der Iran wies Berichte über eine bevorstehende Einigung als überzogen zurück. Ein US-Verhandlungsvorschlag werde geprüft. Der Sender CNN berichtete, der Iran werde den pakistanischen Vermittlern voraussichtlich heute seine Antwort dazu übergeben.

An den vergangenen drei Tagen ist der Brent-Preis um rund 15 Dollar gefallen, liegt aber immer noch deutlicher höher als vor Kriegsbeginn. Experten warnen jedoch vor zu großer Zuversicht. "Der Einbruch des Rohölpreises ist einmal mehr ein übertrieben optimistischer und verfrühter Schluss: Für den Markt zählt allein, wie und wann die Straße von Hormus wieder geöffnet wird", sagte Vandana Hari, Gründerin des Analysehauses Vanda Insights. "Zum jetzigen Zeitpunkt ist diese Aussicht weniger als ein schwacher Schatten am Horizont."

/jsl/la/mis

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: William Potter / Shutterstock.com

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