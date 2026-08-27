Ölpreise legen zu - die Gründe

Nahost-Konflikt im Blick

27.08.26 15:45 Uhr

Die Ölpreise sind am Donnerstag gestiegen.

Nachdem die Notierungen im frühen Handel leicht unter Druck gestanden hatten, drehten sie im Handelsverlauf in die Gewinnzone. Die Kursbewegungen hielten sich dabei in vergleichbar engen Grenzen. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Oktober wurde bei 88,60 US-Dollar gehandelt und damit fast ein Prozent höher als am Vortag.

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Am Mittwoch waren die Ölpreise vorübergehend deutlich stärker gestiegen. Die Notierung für Rohöl der Sorte Brent hatte zeitweise etwa zwei Dollar je Barrel zugelegt. Am Markt wurde der Preissprung mit Medienberichten begründet, wonach der russische Präsident Wladimir Putin eine Eskalation des Ukraine-Kriegs plant.

Das Interesse der Anleger am Ölmarkt habe sich aber schnell wieder auf die Bemühungen für ein Ende des Iran-Kriegs und eine Öffnung der Straße von Hormus für Öltransporte gerichtet, heißt es von Marktbeobachtern. Zuletzt hatte der Iran eine Einigung mit dem Oman auf eine Regelung der Schiffspassagen durch die Meerenge bekannt gegeben.

"Der Markt hat begonnen, die Möglichkeit einer weiteren Waffenruhe einzupreisen", kommentierte Analyst Saul Kavonic vom Analysehaus MST Marquee den Handel. Allerdings verharre der Ölpreis derzeit noch in einer Wartestellung, da die Händler auf eine Bestätigung warteten, dass tatsächlich eine Einigung erzielt werden könne.

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)