DAX24.975 -0,7%Est506.280 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4600 +1,9%Nas26.107 +0,9%Bitcoin56.625 -0,4%Euro1,1415 -0,1%Öl85,44 +0,8%Gold4.028 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F SAP 716460 IBM 851399 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 EVOTEC 566480 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 BYD A0M4W9 PayPal A14R7U
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt wieder unter 25.000 Punkte -- DeepSeek wohl vor Börsengang -- BASF, Intel, EVOTEC, Bayer, Siemens Energy, Lucid, NEL, ASML, SK hynix, Arm, PayPal, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
PayPal erhält offenbar Übernahmeangebot über 53 Milliarden Dollar - So reagiert die Aktie PayPal erhält offenbar Übernahmeangebot über 53 Milliarden Dollar - So reagiert die Aktie
Namenswechsel mit Folgen: Experten sehen einen versteckten Gewinnhebel bei der Siemens Energy-Aktie Namenswechsel mit Folgen: Experten sehen einen versteckten Gewinnhebel bei der Siemens Energy-Aktie
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Nahost-Konflikt im Blick

Ölpreise legen zu - Neue Drohungen von US-Präsident Trump Richtung Iran

15.07.26 10:29 Uhr
Ölpreise legen zu: Was steckt hinter der aktuellen Entwicklung? | finanzen.net

Die anhaltenden kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten haben die Ölpreise am Mittwoch erneut nach oben getrieben.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
85,43 USD 0,70 USD 0,83%
News
Ölpreis (WTI)
80,25 USD 0,91 USD 1,15%
News

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete zuletzt 86,45 US-Dollar. Damit war die globale Referenzsorte 2,04 Prozent teurer als am Vortag. Der Ölpreis knüpfte so an die Preisaufschläge der Vortage an. Anfang Juli war der Preis noch auf gut 70 Dollar gefallen.

US-Präsident Donald Trump drohte dem Iran mit Angriffen auf die zivile Infrastruktur des Landes. Nächste Woche würden alle Kraftwerke und Brücken zerstört, "es sei denn, sie kommen an den Verhandlungstisch und verhandeln", sagte er in einem Interview des US-Senders Fox News. Trump kündigte heftige Angriffe auch in den kommenden Nächten an. Die Attacken würden weitergehen, "bis ich sage, dass es genug ist".

Das US-Militär begann am Dienstag nach eigenen Angaben seine nächste Welle von Angriffen auf den Iran und nahm auch die Seeblockade iranischer Häfen und Küstengebiete wieder auf. Mit den neuen Angriffen sollten laut US-Angaben iranische Attacken auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus verhindert werden.

Zwar habe sich der Rohölpreis nach der jüngsten Rally allmählich stabilisiert, doch brauche es nach wie vor einen mutigen Reeder, um die Straße von Hormus zu durchqueren, da die Gefahr von Angriffen durch mit Teheran verbündete Kräfte nach wie vor sehr real sei, sagte Chris Weston, Leiter der Forschungsabteilung beim Handelshaus Pepperstone und fuhr fort: "Das allgemeine geopolitische Umfeld verschlechtert sich weiter, was die Rohölpreise weiterhin stützt und Käufer dazu veranlasst, wieder einzusteigen, sollten die Preise in Richtung der 90-Dollar-Marke steigen."

/jsl/la/mis

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: William Potter / Shutterstock.com, Robert Lucian Crusitu / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ölpreis