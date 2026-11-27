Nahost-Konflikt im Blick

Die Ölpreise sind am Freitag mit der Sorge vor einer Eskalation der Lage im Nahen Osten weiter gestiegen.

Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Januar kostete 97,61 US-Dollar und damit rund ein Prozent mehr als am Vortag. Damit stieg der Preis für Brent den vierten Tag in Folge. Rohöl aus der Nordsee hat sich seit Beginn der Handelswoche um etwa sechs Prozent verteuert.

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Im Verlauf der Woche haben immer wieder Angriffe auf Energieinfrastruktur und Tanker im Nahen Osten die Sorge am Ölmarkt geschürt, dass eine Eskalation der Feindseligkeiten die Transporte aus den Fördergebieten am Persischen Golf durch die Straße von Hormus beeinträchtigen.

Unter anderem haben vom Iran unterstützte Huthi-Milizen die saudi-arabische Raffinerie Jazan am Roten Meer angegriffen, was zu einer vorübergehenden teilweisen Betriebseinstellung führte. Bei einem Drohnenangriff in Kuwait kamen am Donnerstag zwei italienische Zivilisten ums Leben, zwei weitere wurden verletzt. Der Golfstaat machte den Iran für den Vorfall verantwortlich.

Auch die Risiken für die Schifffahrt in der Straße von Hormus bleiben hoch. In den vergangenen Tagen gab es mehrfach Berichte aus dem Iran, wonach Schiffe auf Minen gelaufen seien. Dennoch hat der Schiffsverkehr durch die Meerenge in diesem Monat zugenommen, was dazu beigetragen hat, den Preisanstieg zu begrenzen.

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Nach Einschätzung des Energieanalysten Saul Kavonic vom australischen Finanzdienstleister MST Marquee beginnt sich der Markt aber an die Instabilität der Lage im Nahen Osten zu gewöhnen. Erst wenn die Angriffe wieder zunehmen und es zu einem deutlichen Rückgang der Fördermengen oder der Exporte kommt, könnten die Ölpreise weiter in Richtung 100 Dollar pro Barrel steigen.

/jkr/zb

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)