Nahost-Konflikt im Blick

Die Ölpreise sind am Mittwoch einmal mehr stark gesunken.

Anzeichen für eine Entspannung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran drückten die Notierungen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli fiel um 3,16 Prozent auf 106,43 US-Dollar.

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Bereits am Dienstag waren die Ölpreise deutlich gefallen. Die starken Preisaufschläge vom Montag wurden so wieder abgegeben.

US-Präsident Donald Trump setzt im Konflikt mit dem Iran auf Deeskalation, um einen diplomatischen Durchbruch zu erzielen. Überraschend kündigte er auf seiner Plattform Truth Social an, den erst am Montag gestarteten US-Einsatz für eine sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormus "für kurze Zeit" auszusetzen. Während des Stopps von "Projekt Freiheit" solle geprüft werden, ob ein Abkommen mit dem Iran abgeschlossen und unterzeichnet werden könne. Es habe "große Fortschritte" für ein "umfassendes und abschließendes" Abkommen gegeben.

Experten bleiben jedoch mit Blick auf die weitere Entwicklung skeptisch. "Selbst wenn wir Schlagzeilen über eine gewisse Deeskalation sehen, verzögert sich die Erholung des Angebots zwangsläufig", sagte Analyst Dilin Wu, ein Research-Stratege bei der Pepperstone Group. "Das ist kein Schalter, den man einfach umlegen kann: Die Öllieferungen durch die Meerenge sind nach wie vor begrenzt, und es braucht noch Zeit, bis gestrandete Tanker umgeleitet werden, der Versicherungsmarkt die Risiken neu bewertet und die Förderung wieder hochgefahren wird."

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NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)