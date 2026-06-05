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Nahost-Konflikt

Nach erneuter Eskalation im Iran-Krieg: Ölpreise ziehen wieder kräftig an

08.06.26 07:07 Uhr
Iran-Konflikt verschärft sich wieder - Rohölpreise klettern deutlich | finanzen.net

Die mühsame Entspannung im Nahen Osten ist vorerst Geschichte: Nach neuen iranischen Raketenangriffen auf Israel springt der Ölpreis am Montag wieder an.

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Die Ölpreise sind nach der jüngsten Eskalation im Nahen Osten wieder deutlich gestiegen. So kostete ein Barrel (159 Liter) Rohöl der weltweiten Referenzsorte Brent zur Lieferung im August am frühen Montagmorgen rund 97 US-Dollar. Das sind vier Prozent mehr als Ende vergangener Woche.

Am Sonntagabend hatte der Iran zum ersten Mal seit zwei Monaten wieder Raketen auf Israel abgefeuert. Die Angriffe erfolgten als Reaktion auf israelische Angriffe auf die Hisbollah-Miliz im Libanon. Die jüngste Eskalation weckt die Befürchtung eines erneuten offenen Konflikts zwischen den beiden Ländern. Ebenfalls droht damit auch ein mögliches Abkommen zwischen dem Iran und den USA zu scheitern.

Zu Beginn des Jahres hatte die Eskalation im Nahen Osten den globalen Ölmarkt regelrecht erschüttert. Zwischenzeitlich ist der Ölpreis der Sorte Brent auf mehr als 120 Dollar pro Barrel gestiegen. Die weitgehende Blockade des Seewegs in der Straße von Hormus durch Iran gilt als größte Versorgungsstörung in der Geschichte des globalen Ölmarkts.

/DP/zb

TEHERAN/TEL AVIV (dpa-AFX)

Bildquellen: sacura / Shutterstock.com, Anton Watman / Shutterstock.com

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