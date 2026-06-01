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Nahost

Weshalb die Ölpreise etwas zurückgehen

02.06.26 08:05 Uhr
Darum geht es für die Ölpreise zurück | finanzen.net

Die Ölpreise haben Dienstag im frühen Handel etwas nachgegeben.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
93,72 USD -1,53 USD -1,61%
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Ölpreis (WTI)
90,64 USD -1,52 USD -1,65%
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Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent zur Lieferung im August fiel auf 94,12-Dollar. Das waren 0,91 Prozent weniger als am Vortag. Am Montagnachmittag war der Ölpreis zunächst stark gestiegen, als Meldungen die Runde machten, der Iran werde aus Protest gegen die Eskalation Israels im Libanon den Austausch mit den USA einstellen. Am frühen Montagabend waren die Notierungen nach gegenteiligen Signalen von US-Präsident Donald Trump wieder deutlich gefallen. Für zusätzliche Verwirrung sorgten unterschiedliche Schilderungen eines Telefonats zwischen Trump und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu über die Kämpfe im Libanon.

"Solange die Transporte durch Hormus nicht vollständig normalisiert sind und der Verhandlungsprozess zwischen den USA und Iran unsicher bleibt, dürften die Ölpreise hoch und volatil bleiben", sagte Linh Tran, Marktanalyst bei XS.com in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam, der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit am Ölmarkt steht weiter die Straße von Hormus, durch die in Friedenszeiten rund ein Fünftel des weltweiten Öl- und Flüssigerdgas-Handels läuft. Der kommerzielle Schiffsverkehr durch die Meerenge bleibt eingeschränkt, während die neuen Spannungen in den US-iranischen Beziehungen die Unsicherheit für die Schifffahrt erhöhen.

/stk/stw

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: sacura / Shutterstock.com, Simone Voigt / Shutterstock.com

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