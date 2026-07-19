DAX24.788 -0,2%Est506.220 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4100 +2,4%Nas25.646 +0,5%Bitcoin56.374 -0,4%Euro1,1414 -0,2%Öl88,23 +0,2%Gold4.000 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Infineon 623100 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Micron Technology 869020 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Wall Street uneins -- Investor sieht Überbewertung bei SpaceX -- Intel, ASML, AMC, OpenAI, Netflix, Gold, AMD, Apple, Rheinmetall, NVIDIA, SAP, PayPal, Moonshot im Fokus
Top News
Intel-Aktie deutlich fester: Wedbush erwartet starken Auftakt, warnt aber vor Stimmungsrisiko Intel-Aktie deutlich fester: Wedbush erwartet starken Auftakt, warnt aber vor Stimmungsrisiko
S&P 500-Papier Ford Motor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ford Motor-Investment von vor 10 Jahren verdient S&P 500-Papier Ford Motor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ford Motor-Investment von vor 10 Jahren verdient
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Neue Angriffe

Ölpreis mit deutlichem Auf und Ab - Naher Osten im Blick

20.07.26 15:03 Uhr
Starke Ausschläge am Ölmarkt: Anleger blicken nervös auf den Nahen Osten | finanzen.net

Beim Handel mit Rohöl hat es zu Beginn der Woche deutliche Preisschwankungen gegeben.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
88,21 USD 0,11 USD 0,12%
News
Ölpreis (WTI)
82,33 USD -0,16 USD -0,19%
News

Nachdem die Notierung für die weltweite Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im September in der Nacht zeitweise bis auf 91,42 US-Dollar je Barrel (159 Liter) gestiegen war, sorgte die Hoffnung auf eine Entspannung der geopolitischen Lage im Nahen Osten zunächst für eine Gegenbewegung und einen Preisrutsch bis auf 86,12 Dollar. Zuletzt drehte der Preis aber wieder. Ein Barrel wurde bei 88,57 Dollar gehandelt.

Die Lage im Nahen Osten bleibt ein bestimmender Faktor für die Entwicklung der Ölpreise. Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran war Anfang Juli im Streit um die Kontrolle der Straße von Hormus wieder eskaliert. Experten warnen vor einer weiteren Zuspitzung. Die zunehmenden Angriffe "deuten allesamt darauf hin, dass sich der Konflikt sowohl in seinem Ausmaß als auch in seiner Dauer ausweiten könnte," erklärte Saul Kavonic, Energieanalyst bei MST Marquee. Angriffe auf die Ölinfrastruktur in der Region könnten die Ölpreise demnach auch weiter hochtreiben.

Zuletzt hatten die Huthi-Rebellen im Jemen, die vom Iran unterstützt werden, dem benachbarten Saudi-Arabien mit Angriffen auf den Ölhandel über den Seeweg gedroht. Die Meldung sorgte für Auftrieb bei den Ölpreisen. Die Drohung sei eine Reaktion auf das jüngste militärische Vorgehen Saudi-Arabien im Jemen, heißt es von den Huthis.

Zuvor waren die Ölpreise mit der Hoffnung auf eine Entspannung der Lage zeitweise unter Verkaufsdruck geraten. Der Iran hat nach einer erneuten militärischen Eskalation eigenen Angaben zufolge Vorschläge für eine Wiederaufnahme der Verhandlungen erhalten. Demnach kommen die Vorschläge von den USA, wie der Außenamtssprecher Ismail Baghai laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna bestätigt hat. Der Iran werde sich jedoch weiter entschlossen verteidigen, sagte er.

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Anton Watman / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ölpreis