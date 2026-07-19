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Ölpreis steigt über 90 US-Dollar - Iran-Krieg verschärft Lage

20.07.26 07:26 Uhr
Ölpreis: Brent klettert wegen Iran-Krieg auf Zwei-Monats-Hoch | finanzen.net

Die Ölpreise sind am Montag im frühen Handel wegen des sich weiter verschärfenden Iran-Kriegs erneut gestiegen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
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Ölpreis (WTI)
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Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kletterte in der Nacht von Sonntag auf Montag um bis zu fast vier Prozent auf 91,42 US-Dollar und damit zum ersten Mal seit Anfang Juni über die Marke von 90 Dollar.

Das Niveau konnte der Brent-Preis nicht ganz halten. Zuletzt zog er um 2,4 Prozent auf 90,20 Dollar an. Seit Anfang Juli verteuerte sich die globale Öl-Referenzsorte um fast 30 Prozent.

Im Nahen Osten wächst die Sorge vor einem noch umfassenderen Krieg. Washington verlegt US-Medienberichten zufolge weitere Kampf- und Tankflugzeuge in die Konfliktregion. Um Angriffe des Irans auf Handelsschiffe in der für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtigen Straße von Hormus zu unterbinden, bombardierte das US-Militär derweil in der nunmehr neunten Nacht in Folge Ziele in der Islamischen Republik.

In Reaktion auf die nächtelangen US-Angriffe führt Teheran Vergeltungsschläge gegen Länder mit US-Militärstützpunkten in der Region durch. So meldete der Golfstaat Kuwait in der Nacht erneuten Beschuss. Die Luftverteidigung wehre "feindliche Drohnen" aus dem Iran ab, teilte die Armee des Landes mit. Details gab es zunächst nicht. Auch im ebenfalls mit Washington verbündeten Bahrain heulten wiederholt die Sirenen.

Die zunehmenden Angriffe "deuten allesamt darauf hin, dass sich der Konflikt sowohl in seinem Ausmaß als auch in seiner Dauer ausweiten könnte," erklärte Saul Kavonic, Energieanalyst bei MST Marquee der Nachrichtenagentur Bloomberg. Angriffe auf die Ölinfrastruktur in der Region oder erfolgreiche Versuche der Houthis, die Route durch das Rote Meer zu behindern, könnten den Preis weiter hochtreiben.

/zb/mis

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Anton Watman / Shutterstock.com

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