TransCanada-Aktie: Nach Reparatur ist Keystone-Ölpipeline wieder in Betrieb

Die Pipeline sei wieder hochgefahren worden, teilte der kanadische Betreiber TC Energy am Donnerstag mit. Infolge eines Lecks in der Keystone-Pipeline waren im US-Bundesstaat Kansas mehr als zwei Millionen Liter Rohöl ausgelaufen. TC Energy musste die Pipeline daraufhin am 7. Dezember abschalten. Es war der größte Öl -Austritt seit neun Jahren. Die Pipeline befördert Rohöl aus Kanada in die USA, wo es weiterverarbeitet wird. Um den Ausbau der Pipeline als Keystone XL wurde jahrelang gestritten. Im vergangenen Jahr stoppte Präsident Joe Biden die Pläne.

Bangalore (Reuters)

Bildquellen: hlopex / Shutterstock.com