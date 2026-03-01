DAX23.548 -0,4%Est505.734 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2100 -1,2%Nas22.390 -1,4%Bitcoin60.933 +0,1%Euro1,1524 -0,3%Öl99,55 +6,3%Gold5.155 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 RENK RENK73 Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- US-Börsen in Rot -- RWE besser als befürchtet -- BMW: Schwache Zahlen -- PayPay vor IPO -- Ballard Power, TUI, DroneShield, Ölpreise, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AIXTRON im Fokus
Top News
Nahostkonflikt im Fokus: DAX gibt am Nachmittag ab - Ölpreise steigen erneut Nahostkonflikt im Fokus: DAX gibt am Nachmittag ab - Ölpreise steigen erneut
BMW-Aktie fällt: Vorsichtiger Ausblick nach Umsatz- und Gewinnrückgang - Dividende steigt BMW-Aktie fällt: Vorsichtiger Ausblick nach Umsatz- und Gewinnrückgang - Dividende steigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nordsee-Öl steigt wieder auf 100 US-Dollar - Iran attackiert Ölsektor am Golf

12.03.26 15:12 Uhr

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag nach iranischen Attacken auf den Energiesektor im Persischen Golf kräftig gestiegen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Auslieferung im Mai stieg zeitweise über 100 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Am Nachmittag wurde ein Fass wieder knapp unter der Marke gehandelt, bei 99,40 Dollar. Das sind fast acht Prozent mehr als am Vortag.

Wer­bung

Immer stärkere Angriffe der iranischen Streitkräfte gegen die Energiewirtschaft wichtiger Förderstaaten am Persischen Golf haben die Preise angetrieben. Unter anderem wurden im Oman Treibstofftanks im Hafen von Salala mutmaßlich von iranischen Drohnen getroffen.

Zudem geraten Schiffe im Persischen Golf, der Straße von Hormus und dem Golf von Oman immer wieder unter Beschuss. Die Gefahr durch iranische Raketen und Drohnen hat die Handelsschifffahrt in der Region seit Kriegsbeginn fast komplett zum Erliegen gebracht.

Jüngste Äußerungen von Irans oberstem Führer Modschtaba Chamenei lassen eine längere faktische Schließung der Straße von Hormus erwarten. Durch die Meerenge wird Rohöl aus dem Persischen Golf vor allem in asiatische Länder geliefert. "Auch muss weiterhin der Hebel der Blockierung der Straße von Hormus genutzt werden", wird Chamenei in staatlichen Medien des Iran zitiert.

Wer­bung

Der Iran-Krieg sorgt nach Angaben der Internationalen Energieagentur IEA für eine beispiellose Störung der Ölversorgung. Der Krieg schaffe die "größte Versorgungsstörung in der Geschichte des globalen Ölmarktes", schreibt die IEA in einer Zusammenfassung ihres monatlichen Ölmarktberichts.

Zu Wochenbeginn war Preis für Rohöl aus der Nordsee wegen der Eskalation des Iran-Kriegs zeitweise auf knapp 120 Dollar gestiegen. Am Dienstag fiel der Preis dann unter anderem wegen Aussagen von US-Präsident Donald Trump über ein baldiges Kriegsende wieder bis auf fast 80 Dollar. Doch die Erleichterung hielt nicht lange an. Auch die Ankündigung der Freigabe von strategischen Ölreserven verpuffte und die Ölpreise legten wieder kräftig zu./jkr/jsl/jha/