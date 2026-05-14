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Ölmarkt

Gipfeltreffen zwischen Trump und Xi im Blick: Deshalb ziehen die Ölpreise weiter an

15.05.26 08:15 Uhr
Trump-Xi-Treffen und Geopolitik treiben Ölpreise nach oben | finanzen.net

Die Ölpreise sind am Freitag nach der jüngsten Beruhigung wieder gestiegen. Belastend wirken weiterhin anhaltende geopolitische Unsicherheiten.

Werte in diesem Artikel
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Die Ölpreise haben sich auf Wochensicht deutlich verteuert, da die für den Ölhandel entscheidende Straße von Hormus faktisch geschlossen bleibt. Die Nordseesorte Brent ist bis auf rund 107 US-Dollar je Barrel gestiegen und liegt damit im Wochenverlauf etwa sechs Prozent im Plus. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli stieg zuletzt um gut 1,3 Prozent auf 107,14 US-Dollar. Am Markt stehen die Ergebnisse des Gipfeltreffens zwischen den USA und China im Fokus.

US-Präsident Donald Trump äußerte sich widersprüchlich zur Lage in Hormus: Dem Sender Fox News sagte er, die USA bräuchten die Wasserstraße nicht, erklärte später jedoch bei einem Auftritt mit Chinas Staatschef Xi Jinping in Peking, man wolle die Meerenge offen halten.

Chinas Staatschef hat nach Darstellung von Trump Hilfe im Iran-Krieg angeboten. "Er würde es begrüßen, wenn ein Deal erzielt wird. Und er bot an, er sagte: "Wenn ich irgendwie helfen kann, würde ich das gerne tun"", sagte Trump dem Sender Fox News, von dem zunächst Ausschnitte veröffentlicht wurden. Auf Nachfrage, ob Xi das tatsächlich so gesagt habe, bestätigte Trump dies ausdrücklich.

/stk/jha/

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com, GAS-photo / Shutterstock.com

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