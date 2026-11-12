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Ölmarkt im Fokus

Überraschender Anstieg: US-Ölreserven wachsen stärker als gedacht

Überraschender Anstieg: US-Ölreserven wachsen stärker als gedacht

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 6. November 2026 entgegen den Erwartungen nicht verringert, sondern sind deutlich gestiegen.

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Sie erhöhten sich nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 4,657 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten dagegen einen Rückgang um 0,7 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 0,865 Millionen Barrel reduziert. Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 1,799 Millionen Barrel zu. Analysten hatten ein konstantes Niveau vorhergesagt, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 0,222 Millionen gesunken waren. Die Ölproduktion in den USA war in der Woche mit 14,0 Millionen Barrel pro Tag in etwa so hoch wie in der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,2 Millionen Barrel.

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Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/

DJG/DJN/hab/ros

Dow Jones Newswires

Bildquellen: panbazil / Shutterstock.com

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