Ölmarkt

Die Ölpreise sind trotz weiterer Drohungen von US-Präsident Donald Trump im Handelsverlauf etwas unter Druck geraten.

Der Preis für Rohöl der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Juni verlor zuletzt 0,52 Prozent auf 108,46 US-Dollar. Im frühen Handel hatte der Ölpreis nach neuerlichen Drohungen des US-Präsidenten gegen Teheran noch deutlich zugelegt.

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Am Wochenende hatten sich Donald Trump und Teheran mit gegenseitigen Drohungen und Beleidigungen überzogen. Aus pakistanischen Geheimdienstkreisen hieß es am Ostermontag, den Kriegsparteien sei ein Plan für eine 45-tägige Waffenruhe mit Friedensgesprächen vorgelegt worden. Eine Annäherung, insbesondere für die Öffnung der vom Iran blockierten Straße von Hormus, scheint aber weit entfernt. Dort hat der Schiffsverkehr zwar inzwischen wieder etwas angezogen, gleicht aber immer noch einem Rinnsal im Vergleich zur Zeit von vor dem Konflikt.

Die acht Kernstaaten des Öl-Kartells Opec+ zeigen sich tief besorgt über iranische Angriffe auf die Energie-Infrastruktur. Die Wiederherstellung beschädigter Energieanlagen sei kostspielig und zeitaufwendig, was die allgemeine Versorgungssicherheit beeinträchtige, teilten die Länder mit. Entscheidend für die Versorgung sei auch der Schutz internationaler Seewege, so das Bündnis mit Blick auf die weitgehende Blockade der Straße von Hormus.

Zugleich einigten sich die acht Länder - zu ihnen gehören vom Iran-Krieg besonders betroffene Staaten wie Saudi-Arabien, Kuwait, Oman und die Vereinigten Arabischen Emirate - auf eine Steigerung der Ölförderung. Die Tagesproduktion könne im Mai um 206.000 Barrel (je 159 Liter) angehoben werden, hieß es. Angesichts der Probleme für den Export aus den Golfstaaten durch den Iran-Krieg ist dieser Schritt Experten zufolge aber eher symbolischer Natur.

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Dieselpreis erreicht weiteren Rekord

Am Ostersonntag hat der Dieselkraftstoff ein neues Allzeithoch erreicht. Wie der ADAC mitteilte, kostete Diesel gestern im Tagesdurchschnitt 2,440 Euro pro Liter und damit 1,5 Cent mehr als am Tag zuvor. Der Anstieg bei Super E10 fiel mit 0,7 Cent moderater aus: 2,191 Euro pro Liter mussten Autofahrer für den Kraftstoff im Tagesdurchschnitt zahlen.

Seit dem 1. April dürfen die Spritpreise an den Tankstellen nur noch einmal täglich um 12.00 Uhr erhöht werden. Vorbild ist Österreich, wo dieses Verfahren bereits seit längerem angewendet wird. Seit Anfang April sind die Preise in Deutschland aber weiter gestiegen. Zum Vergleich: Vergangenen Montag - also vor Einführung der Regel - lag der bundesweite Tagesdurchschnittspreis für Super E10 bei 2,087 Euro je Liter, Diesel kostete 2,295 Euro.

6,6 Cent Aufschlag für Diesel und Super E10

Am letzten Osterfeiertag nutzten die Mineralölkonzerne erneut die Mittagszeit für deutliche Aufschläge. Trotz eines steigenden Ölpreises fiel der Anstieg am Ostermontag aber geringer aus als zuvor: Der durchschnittliche Preis für einen Liter Super E10 stieg um 6,6 Cent auf durchschnittlich 2,235 Euro. Auch Diesel legte um 6,6 Cent auf durchschnittlich 2,487 Euro zu.

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Nach Einschätzung des ADAC sind die Preise für beide Kraftstoffsorten jedoch nach wie vor zu hoch.

Ein Blick auf den Ölmarkt gibt keine Hoffnung auf Entspannung: Der Preis für Rohöl der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Juni stieg zum Wochenstart auf über 111 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das sind fast 40 Dollar mehr als vor Beginn des Krieges.

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NEW YORK/LONDON/BERLIN (dpa-AFX)