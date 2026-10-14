DAX 25.421 +0,6%ESt50 6.206 +0,6%MSCI World 4.965 +0,0%Top 10 Crypto 11,16 +1,5%Nas 27.204 -0,2%Bitcoin 74.750 +0,7%Euro 1,1196 -0,0%Öl 105,9 +0,2%Gold 4.153 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Ölnachfrage

Ölpreis im Blick: IEA senkt Ölprognose und warnt vor steigenden Dieselpreisen

Ölpreis im Blick: IEA senkt Ölprognose und warnt vor steigenden Dieselpreisen

Die Internationale Energieagentur senkt ihre Prognose für die weltweite Ölnachfrage 2027 und warnt vor einer anhaltend angespannten Versorgung mit Diesel.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
106.16 USD 0.47 USD 0.44 %
News
Ölpreis (WTI)
95.40 USD 1.26 USD 1.34 %
News

Die Internationale Energieagentur (IEA) hat ihre Prognose für die Ölnachfrage im kommenden Jahr gesenkt und vor Versorgungsengpässen bei Diesel gewarnt. Der weltweite Verbrauch werde 2027 zwar um rund zwei Millionen Barrel pro Tag steigen, den durch den Iran-Krieg verursachten Schock jedoch nicht vollständig ausgleichen, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Monatsbericht des Interessenverbands von Industriestaaten. Damit dürfte die Nachfrage im kommenden Jahr knapp unter dem Niveau von 2025 bleiben.

Werbung

Die tägliche globale Nachfrage nach Rohöl wird für 2027 auf durchschnittlich nur noch 104,4 Millionen Barrel geschätzt. Zuvor hatten die Experten der IEA noch eine Nachfrage von 105,0 Millionen Barrel pro Tag erwartet. Die Nachfrageprognose für das laufende Jahr blieb hingegen unverändert, nachdem sie zuletzt gesenkt worden war. Der Interessenverband erwartet demnach 2026 weiter eine tägliche Nachfrage von durchschnittlich 102,4 Millionen Barrel.

Ölpreis steigt über 100 Dollar

Die Nachfrage werde durch hohe Preise und Einschränkungen beim Angebot belastet, schreiben die IEA-Experten. Rohöl hat sich im Oktober nach wiederholten Angriffen auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus verteuert. Der Preis für Öl der Referenzsorte Brent ist in dieser Zeit wieder über die Marke von 100 Dollar je Barrel gestiegen und wurde zuletzt bei 106,35 Dollar gehandelt.

"Für den Ölmarkt wird bis Jahresende weiterhin ein Angebotsdefizit prognostiziert", heißt es im Monatsbericht. Vor allem bei Destillaten, also Heizöl und Diesel, rechnet die IEA mit einer knappen Versorgung "voraussichtlich bis weit ins Jahr 2027". Der Markt für Diesel stehe aufgrund von Versorgungsengpässen "unter extremem Druck".

Werbung

IEA warnt vor weiter steigenden Dieselpreisen

Die angespannte Versorgung treffe auf sinkende Lagerbestände und eine trotz steigender Preise kaum beeinträchtigte Dieselnachfrage, während hohe Kraftstoffkosten zugleich die Transport- und Warenpreise, die Kaufkraft und die wirtschaftliche Aktivität belasteten. Da sich die Spannungen auf dem Rohöl-Frachtmarkt ausgeweitet hätten, könnten die Preise für gelieferten Diesel in den wichtigsten Importmärkten - Europa, Afrika und Lateinamerika - in den kommenden Wochen erneut steigen, erklärte die IEA.

Vor dem Hintergrund der knappen Versorgung mit Diesel drängt die IEA ihre Mitgliedstaaten dazu, die zugesagte Freigabe von Diesel-Notreserven umzusetzen. Angesichts der angespannten Lage solle der Freigabe von Vorräten so weit wie möglich Vorrang eingeräumt werden. Über diese Schritte will der IEA-Verwaltungsrat bei einem Treffen an diesem Donnerstag beraten.

Trump erwägt Exportverbot für Diesel

Angesichts der Rekordpreise an den Zapfsäulen will US-Präsident Donald Trump ein Exportverbot für Diesel und hat sogar ein Lieferabkommen mit Russland in Aussicht gestellt. Die von Trump angekündigten Maßnahmen dürften das Gleichgewicht auf dem globalen Ölmarkt aber kaum wesentlich verändern, meinte die Energieagentur. Die derzeitigen russischen Exporteinschränkungen seien nämlich auf einen Mangel an betriebsbereiten Raffinerie-Kapazitäten infolge von Drohnen-Angriffen aus der Ukraine zurückzuführen.

PARIS (dpa-AFX)

Bildquellen: zhu difeng / Shutterstock.com, gopixa / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.