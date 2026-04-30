Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln

Rohstoffkurse im Fokus

Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

Im Minus präsentierte sich um 20:40 Uhr der Goldpreis. Der Goldpreis notiert aktuell -0,10 Prozent schwächer bei 4.618,06 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Preis noch auf 4.622,60 US-Dollar.

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Indes gewinnt der Silberpreis hinzu. Für den Silberpreis geht es nach 73,76 US-Dollar am Vortag auf 75,75 US-Dollar nach oben (+2,70Prozent).

Nach 1.989,50 US-Dollar am Vortag ist der Platinpreis am Freitagabend um 0,35 Prozent auf 1.996,50 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen legt der Palladiumpreis um 0,69 Prozent auf 1.539,00 US-Dollar zu. Gestern war der Palladiumpreis noch 1.528,50 US-Dollar wert.

Zudem fällt der Ölpreis (Brent). Um -5,29 Prozent reduziert sich der Ölpreis (Brent) um 20:31 Uhr auf 108,05 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (Brent) am Vortag noch bei 114,09 US-Dollar lag.

Nach 105,07 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (WTI) am Freitagabend um -2,67 Prozent auf 102,26 US-Dollar gesunken.

Zudem steigt der Baumwolle. Um 2,49 Prozent verstärkt sich der Baumwolle um 20:27 Uhr auf 0,82 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 0,80 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit kann der Haferpreis Gewinne verbuchen. Um 20:16 Uhr steigt der Haferpreis um 1,60 Prozent auf 3,34 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,29 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gewinnt der Kaffeepreis am Freitagabend hinzu. Um 0,37 Prozent auf 3,02 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Kaffeepreis bei 3,01 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Lebendrindpreis im Sinkflug. Um 20:05 Uhr gibt der Lebendrindpreis um -2,12 Prozent auf 2,53 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 2,58 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet der Maispreis um 20:18 Uhr auf. Es geht 0,65 Prozent auf 4,68 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 4,65 US-Dollar stand.

Indessen reduziert sich der Mastrindpreis um -0,67 Prozent auf 3,71 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mastrindpreis bei 3,74 US-Dollar.

Daneben sinkt der Orangensaftpreis um -0,57 Prozent auf 1,66 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1,67 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenpreis Gewinne verbuchen. Um 20:17 Uhr steigt der Sojabohnenpreis um 0,42 Prozent auf 11,87 US-Dollar. Am Vortag standen noch 11,82 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenmehlpreis bergab. Um 20:20 Uhr steht ein Minus von -0,53 Prozent auf 320,60 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Sojabohnenmehlpreis noch bei 322,30 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 0,31 Prozent auf 0,77 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,76 US-Dollar.

Mit dem Zuckerpreis geht es indes nordwärts. Der Zuckerpreis gewinnt 2,54 Prozent auf 0,15 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,15 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 0,58 Prozent auf 2,78 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Erdgaspreis - Natural Gas-Kurs noch bei 2,77 US-Dollar.

Währenddessen wird der Mageres Schwein Preis bei 0,93 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,64 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,93 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Milchpreis im Sinkflug. Um 20:28 Uhr gibt der Milchpreis um -0,58 Prozent auf 17,09 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 17,19 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen verliert der Heizölpreis um -4,59 Prozent auf 104,35 US-Dollar. Gestern stand der Heizölpreis noch bei 109,37 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Kohlepreis mit Verlusten. Um 19:56 Uhr notiert der Kohlepreis -1,65 Prozent niedriger bei 107,45 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 109,25 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Reispreis Gewinne verbuchen. Um 20:15 Uhr steigt der Reispreis um 0,74 Prozent auf 10,88 US-Dollar. Am Vortag standen noch 10,80 US-Dollar an der Tafel.

Zeitgleich kommt der Holzpreis kaum vom Fleck. Nach 571,00 US-Dollar am Vortag, tendiert der Holzpreis um 20:26 Uhr bei 571,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net