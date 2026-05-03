Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln
So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.
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Für den Goldpreis ging es am Abend bergab. Der Preis verlor um 20:40 Uhr um -2,14 Prozent auf 4.514,50 US-Dollar, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 4.613,26 US-Dollar gestanden hatte.
Währenddessen zeigt sich der Silberpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (75,42 US-Dollar) geht es um -3,59 Prozent auf 72,71 US-Dollar nach unten.
Inzwischen fällt der Platinpreis um -2,05 Prozent auf 1.954,50 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Platinpreis bei 1.995,50 US-Dollar.
Daneben wertet der Palladiumpreis um 20:39 Uhr ab. Es geht -3,69 Prozent auf 1.476,50 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1.533,00 US-Dollar stand.
Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 114,23 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 4,61 Prozent im Vergleich zum Vortag (109,20 US-Dollar).
Derweil geht es für den Ölpreis (WTI) bergauf. Der Ölpreis (WTI) steigt 3,90 Prozent auf 105,92 US-Dollar, nach 101,94 US-Dollar am Vortag.
Indes gibt der Baumwolle nach. Für den Baumwolle geht es nach 0,82 US-Dollar am Vortag auf 0,81 US-Dollar nach unten (--1,55 Prozent).
Zudem gewinnt der Haferpreis am Montagabend hinzu. Um 2,25 Prozent auf 3,42 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Haferpreis bei 3,34 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Kaffeepreis Zugewinne in Höhe von 0,23 Prozent auf 3,02 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kaffeepreis bei 3,02 US-Dollar.
Indessen reduziert sich der Lebendrindpreis um -0,42 Prozent auf 2,52 US-Dollar. Am Vortag notierte der Lebendrindpreis bei 2,53 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich der Maispreis mit einem Kursgewinn. Um 20:16 Uhr notiert der Maispreis 1,23 Prozent stärker bei 4,74 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 4,68 US-Dollar.
Indes gibt der Mastrindpreis nach. Für den Mastrindpreis geht es nach 3,71 US-Dollar am Vortag auf 3,67 US-Dollar nach unten (--1,18 Prozent).
In der Zwischenzeit kann der Orangensaftpreis Gewinne verbuchen. Um 20:00 Uhr steigt der Orangensaftpreis um 4,24 Prozent auf 1,73 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,66 US-Dollar an der Tafel.
Nach 11,88 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Montagabend um 1,66 Prozent auf 12,08 US-Dollar gestiegen.
Zudem bewegt sich der Sojabohnenmehlpreis seitwärts. Um 20:18 Uhr wurde ein Preis von 320,80 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sojabohnenmehlpreis bei 320,80 US-Dollar.
Derweil geht es für den Sojabohnenölpreis bergauf. Der Sojabohnenölpreis steigt 1,79 Prozent auf 0,78 US-Dollar, nach 0,77 US-Dollar am Vortag.
Inzwischen steigt der Zuckerpreis um 2,14 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.
Währenddessen legt der Erdgaspreis - Natural Gas um 2,88 Prozent auf 2,86 US-Dollar zu. Gestern war der Erdgaspreis - Natural Gas noch 2,78 US-Dollar wert.
Derweil geht es für den Mageres Schwein Preis südwärts. Der Mageres Schwein Preis sinkt -1,21 Prozent auf 0,92 US-Dollar, nach 0,93 US-Dollar am Vortag.
Währenddessen verliert der Milchpreis um -0,59 Prozent auf 16,98 US-Dollar. Gestern stand der Milchpreis noch bei 17,08 US-Dollar.
Indes gewinnt der Heizölpreis hinzu. Für den Heizölpreis geht es nach 104,35 US-Dollar am Vortag auf 107,25 US-Dollar nach oben (+2,78Prozent).
Indes gewinnt der Kohlepreis hinzu. Für den Kohlepreis geht es nach 107,45 US-Dollar am Vortag auf 109,20 US-Dollar nach oben (+1,63Prozent).
Währenddessen legt der Reispreis um 4,55 Prozent auf 11,37 US-Dollar zu. Gestern war der Reispreis noch 10,88 US-Dollar wert.
Zudem bewegt sich der Holzpreis seitwärts. Um 20:27 Uhr wurde ein Preis von 573,00 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Holzpreis bei 573,00 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Erdgaspreis - TTF kaum von der Stelle. Um 20:27 Uhr werden 45,10 Euro ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.
Redaktion finanzen.net
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