Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln

Rohstoffe im Fokus

Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

Der Goldpreis zeigt sich am Abend gegenüber dem Vortag stärker. Um 20:40 Uhr gewann der Goldpreis 2,86 Prozent auf 4.687,63 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 4.557,24 US-Dollar.

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Zudem steigt der Silberpreis. Um 5,94 Prozent verstärkt sich der Silberpreis um 20:40 Uhr auf 77,18 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 72,85 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 3,88 Prozent auf 2.047,00 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Platinpreis-Kurs noch bei 1.970,50 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Palladiumpreis um 2,39 Prozent auf 1.542,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.506,50 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Ölpreis (Brent) um -8,17 Prozent auf 101,30 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (Brent) bei 110,31 US-Dollar.

Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 94,89 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (102,27 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -7,22 Prozent.

Daneben wertet der Baumwolle um 20:24 Uhr ab. Es geht -0,91 Prozent auf 0,82 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,82 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Haferpreis Verluste. Um 20:16 Uhr fällt der Haferpreis um -3,59 Prozent auf 3,29 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,42 US-Dollar an der Tafel.

Zudem zeigt sich der Kaffeepreis im Sinkflug. Um 19:30 Uhr gibt der Kaffeepreis um -2,09 Prozent auf 2,99 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 3,06 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen steigt der Lebendrindpreis um 0,10 Prozent auf 2,53 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Lebendrindpreis bei 2,53 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Maispreis Abschläge in Höhe von -2,74 Prozent auf 4,53 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,66 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Mastrindpreis Gewinne verbuchen. Um 20:05 Uhr steigt der Mastrindpreis um 0,13 Prozent auf 3,72 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,72 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Orangensaftpreis Zugewinne in Höhe von 1,91 Prozent auf 1,70 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Orangensaftpreis bei 1,67 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenpreis bergab. Um 20:16 Uhr steht ein Minus von -1,46 Prozent auf 11,78 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Sojabohnenpreis noch bei 11,96 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenmehlpreis um 20:15 Uhr ab. Es geht -0,87 Prozent auf 319,80 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 322,60 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Sojabohnenölpreis bei 0,76 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,78 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,55 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für den Zuckerpreis bergab. Um 19:08 Uhr steht ein Minus von -3,64 Prozent auf 0,15 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Zuckerpreis noch bei 0,15 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Erdgaspreis - Natural Gas um -2,22 Prozent auf 2,73 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 2,79 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen fällt der Mageres Schwein Preis um -1,24 Prozent auf 0,92 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Mageres Schwein Preis bei 0,93 US-Dollar.

Derweil notiert der Milchpreis bei 17,14 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (17,01 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,76 Prozent.

Zudem zeigt sich der Heizölpreis im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Heizölpreis um -6,45 Prozent auf 99,59 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 106,46 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes gibt der Kohlepreis nach. Für den Kohlepreis geht es nach 110,65 US-Dollar am Vortag auf 104,75 US-Dollar nach unten (--5,33 Prozent).

Daneben verstärkt sich der Reispreis um 0,90 Prozent auf 11,82 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 11,71 US-Dollar.

Indes gewinnt der Holzpreis hinzu. Für den Holzpreis geht es nach 577,00 US-Dollar am Vortag auf 579,50 US-Dollar nach oben (+0,43Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - TTF bergab. Um 19:02 Uhr steht ein Minus von -6,12 Prozent auf 44,53 Euro zu Buche. Gestern tendierte der Erdgaspreis - TTF noch bei 47,43 Euro.

Redaktion finanzen.net