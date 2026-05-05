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Rohstoffe im Fokus

Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln

06.05.26 20:43 Uhr
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln | finanzen.net

Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.571,33 USD 58,19 USD 1,66%
News
Baumwolle
0,82 USD -0,01 USD -0,91%
News
Bleipreis
1.966,35 USD 22,50 USD 1,16%
News
Dieselpreis Benzin
2,08 EUR -0,01 EUR -0,48%
News
EEX Strompreis Phelix DE
97,95 EUR 0,15 EUR 0,15%
News
Erdgaspreis - TTF
44,53 EUR -2,91 EUR -6,12%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,72 USD -0,06 USD -2,30%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.686,30 USD 129,06 USD 2,83%
News
Haferpreis
3,29 USD -0,12 USD -3,59%
News
Heizölpreis
100,12 USD -6,34 USD -5,96%
News
Holzpreis
578,50 USD 1,50 USD 0,26%
News
Kaffeepreis
2,99 USD -0,06 USD -2,09%
News
Kakaopreis
3.086,00 GBP 26,00 GBP 0,85%
News
Kohlepreis
104,75 USD -5,90 USD -5,33%
News
Kupferpreis
12.969,90 USD 77,40 USD 0,60%
News
Lebendrindpreis
2,53 USD USD 0,10%
News
Mageres Schwein Preis
0,92 USD -0,01 USD -1,24%
News
Maispreis
4,53 USD -0,13 USD -2,74%
News
Mastrindpreis
3,72 USD 0,01 USD 0,13%
News
Milchpreis
17,14 USD 0,13 USD 0,76%
News
Naphthapreis (European)
950,49 USD -58,60 USD -5,81%
News
Nickelpreis
19.305,00 USD 125,00 USD 0,65%
News
Ölpreis (Brent)
101,22 USD -9,09 USD -8,24%
News
Ölpreis (WTI)
95,11 USD -7,16 USD -7,00%
News
Orangensaftpreis
1,70 USD 0,03 USD 1,91%
News
Palladiumpreis
1.543,00 USD 36,50 USD 2,42%
News
Palmölpreis
4.531,00 MYR -107,00 MYR -2,31%
News
Platinpreis
2.048,00 USD 77,50 USD 3,93%
News
Rapspreis
525,75 EUR -1,75 EUR -0,33%
News
Reispreis
11,82 USD 0,11 USD 0,90%
News
Silberpreis
77,10 USD 4,25 USD 5,83%
News
Sojabohnenmehlpreis
319,80 USD -2,80 USD -0,87%
News
Sojabohnenölpreis
0,76 USD -0,02 USD -2,55%
News
Sojabohnenpreis
11,78 USD -0,18 USD -1,46%
News
Super Benzin
2,01 EUR 0,00 EUR 0,05%
News
Weizenpreis
189,50 EUR -1,25 EUR -0,66%
News
Zinkpreis
3.347,35 USD -0,65 USD -0,02%
News
Zinnpreis
49.799,00 USD 625,00 USD 1,27%
News
Zuckerpreis
0,15 USD -0,01 USD -3,64%
News

Der Goldpreis zeigt sich am Abend gegenüber dem Vortag stärker. Um 20:40 Uhr gewann der Goldpreis 2,86 Prozent auf 4.687,63 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 4.557,24 US-Dollar.

Zudem steigt der Silberpreis. Um 5,94 Prozent verstärkt sich der Silberpreis um 20:40 Uhr auf 77,18 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 72,85 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 3,88 Prozent auf 2.047,00 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Platinpreis-Kurs noch bei 1.970,50 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Palladiumpreis um 2,39 Prozent auf 1.542,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.506,50 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Ölpreis (Brent) um -8,17 Prozent auf 101,30 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (Brent) bei 110,31 US-Dollar.

Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 94,89 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (102,27 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -7,22 Prozent.

Daneben wertet der Baumwolle um 20:24 Uhr ab. Es geht -0,91 Prozent auf 0,82 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,82 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Haferpreis Verluste. Um 20:16 Uhr fällt der Haferpreis um -3,59 Prozent auf 3,29 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,42 US-Dollar an der Tafel.

Zudem zeigt sich der Kaffeepreis im Sinkflug. Um 19:30 Uhr gibt der Kaffeepreis um -2,09 Prozent auf 2,99 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 3,06 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen steigt der Lebendrindpreis um 0,10 Prozent auf 2,53 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Lebendrindpreis bei 2,53 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Maispreis Abschläge in Höhe von -2,74 Prozent auf 4,53 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,66 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Mastrindpreis Gewinne verbuchen. Um 20:05 Uhr steigt der Mastrindpreis um 0,13 Prozent auf 3,72 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,72 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Orangensaftpreis Zugewinne in Höhe von 1,91 Prozent auf 1,70 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Orangensaftpreis bei 1,67 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenpreis bergab. Um 20:16 Uhr steht ein Minus von -1,46 Prozent auf 11,78 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Sojabohnenpreis noch bei 11,96 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenmehlpreis um 20:15 Uhr ab. Es geht -0,87 Prozent auf 319,80 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 322,60 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Sojabohnenölpreis bei 0,76 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,78 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,55 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für den Zuckerpreis bergab. Um 19:08 Uhr steht ein Minus von -3,64 Prozent auf 0,15 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Zuckerpreis noch bei 0,15 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Erdgaspreis - Natural Gas um -2,22 Prozent auf 2,73 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 2,79 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen fällt der Mageres Schwein Preis um -1,24 Prozent auf 0,92 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Mageres Schwein Preis bei 0,93 US-Dollar.

Derweil notiert der Milchpreis bei 17,14 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (17,01 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,76 Prozent.

Zudem zeigt sich der Heizölpreis im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Heizölpreis um -6,45 Prozent auf 99,59 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 106,46 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes gibt der Kohlepreis nach. Für den Kohlepreis geht es nach 110,65 US-Dollar am Vortag auf 104,75 US-Dollar nach unten (--5,33 Prozent).

Daneben verstärkt sich der Reispreis um 0,90 Prozent auf 11,82 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 11,71 US-Dollar.

Indes gewinnt der Holzpreis hinzu. Für den Holzpreis geht es nach 577,00 US-Dollar am Vortag auf 579,50 US-Dollar nach oben (+0,43Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - TTF bergab. Um 19:02 Uhr steht ein Minus von -6,12 Prozent auf 44,53 Euro zu Buche. Gestern tendierte der Erdgaspreis - TTF noch bei 47,43 Euro.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com

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