Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln

Gold & Co. im Marktbericht

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Am Montagabend stagniert der Goldpreis. Um 20:40 Uhr notierte der Goldpreis bei 4.539,96 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (4.540,08 US-Dollar).

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Nach 75,98 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Montagabend um 1,03 Prozent auf 76,76 US-Dollar gestiegen.

Zudem zeigt sich der Platinpreis im Sinkflug. Um 20:39 Uhr gibt der Platinpreis um -0,81 Prozent auf 1.971,00 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 1.987,00 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Palladiumpreis Verluste. Um 20:34 Uhr fällt der Palladiumpreis um -1,20 Prozent auf 1.399,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.416,50 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 112,13 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (109,47 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 2,43 Prozent.

Zudem steigt der Ölpreis (WTI). Um 3,07 Prozent verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 20:31 Uhr auf 108,66 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 105,42 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit geht es für den Baumwolle nordwärts. Um 20:20 Uhr steht ein Plus von 4,62 Prozent auf 0,84 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Baumwolle-Kurs noch bei 0,80 US-Dollar.

Derweil geht es für den Haferpreis bergauf. Der Haferpreis steigt 2,47 Prozent auf 3,73 US-Dollar, nach 3,64 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Kaffeepreis bei 2,76 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,87 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -3,68 Prozent.

Mit dem Lebendrindpreis geht es indes nach unten. Der Lebendrindpreis gibt -0,21 Prozent auf 2,53 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 2,54 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gewinnt der Maispreis hinzu. Für den Maispreis geht es nach 4,56 US-Dollar am Vortag auf 4,77 US-Dollar nach oben (+4,72Prozent).

Zudem gibt der Mastrindpreis am Montagabend nach. Um -0,03 Prozent auf 3,69 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Mastrindpreis bei 3,69 US-Dollar.

Zudem gibt der Orangensaftpreis am Montagabend nach. Um -5,73 Prozent auf 1,60 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Orangensaftpreis bei 1,70 US-Dollar.

Währenddessen legt der Sojabohnenpreis um 2,97 Prozent auf 12,12 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenpreis noch 11,77 US-Dollar wert.

Währenddessen wird der Sojabohnenmehlpreis bei 334,60 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,09 Prozent im Vergleich zum Vortag (334,30 US-Dollar).

Inzwischen steigt der Sojabohnenölpreis um 2,26 Prozent auf 0,76 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,74 US-Dollar.

Derweil notiert der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,15 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,34 Prozent.

Derweil notiert der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,03 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,96 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 2,20 Prozent.

Mit dem Mageres Schwein Preis geht es indes nach unten. Der Mageres Schwein Preis gibt -0,08 Prozent auf 0,99 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,99 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen reduziert sich der Milchpreis um -0,06 Prozent auf 16,95 US-Dollar. Am Vortag notierte der Milchpreis bei 16,96 US-Dollar.

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 109,10 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,98 Prozent im Vergleich zum Vortag (106,99 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Kohlepreis im Aufwind. Um 18:56 Uhr zieht der Kohlepreis um 1,47 Prozent auf 110,60 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 109,00 US-Dollar gemeldet wurde.

Mit dem Reispreis geht es indes nordwärts. Der Reispreis gewinnt 1,87 Prozent auf 12,81 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 12,57 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben verstärkt sich der Holzpreis um 0,68 Prozent auf 593,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 589,00 US-Dollar.

Derweil geht es für den Erdgaspreis - TTF bergauf. Der Erdgaspreis - TTF steigt 2,55 Prozent auf 50,72 Euro, nach 49,46 Euro am Vortag.

Redaktion finanzen.net