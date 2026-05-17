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Gold & Co. im Marktbericht

Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln

18.05.26 20:43 Uhr
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln | finanzen.net

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.572,35 USD -83,07 USD -2,27%
News
Baumwolle
0,84 USD 0,03 USD 4,20%
News
Bleipreis
1.993,85 USD -13,00 USD -0,65%
News
Dieselpreis Benzin
1,97 EUR 0,00 EUR 0,20%
News
EEX Strompreis Phelix DE
96,90 EUR 0,65 EUR 0,68%
News
Erdgaspreis - TTF
50,72 EUR 1,26 EUR 2,55%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,02 USD 0,06 USD 2,09%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.540,43 USD 0,35 USD 0,01%
News
Haferpreis
3,73 USD 0,09 USD 2,47%
News
Heizölpreis
109,10 USD 2,11 USD 1,98%
News
Holzpreis
592,50 USD 3,50 USD 0,59%
News
Kaffeepreis
2,76 USD -0,11 USD -3,68%
News
Kakaopreis
2.875,00 GBP -157,00 GBP -5,18%
News
Kohlepreis
110,60 USD 1,60 USD 1,47%
News
Kupferpreis
13.553,40 USD -432,45 USD -3,09%
News
Lebendrindpreis
2,53 USD -0,01 USD -0,21%
News
Mageres Schwein Preis
0,99 USD USD -0,08%
News
Maispreis
4,77 USD 0,22 USD 4,72%
News
Mastrindpreis
3,69 USD USD -0,03%
News
Milchpreis
16,95 USD -0,01 USD -0,06%
News
Naphthapreis (European)
919,54 USD 5,92 USD 0,65%
News
Nickelpreis
18.384,00 USD -531,00 USD -2,81%
News
Ölpreis (Brent)
112,01 USD 2,54 USD 2,32%
News
Ölpreis (WTI)
108,66 USD 3,24 USD 3,07%
News
Orangensaftpreis
1,60 USD -0,10 USD -5,73%
News
Palladiumpreis
1.399,00 USD -17,50 USD -1,24%
News
Palmölpreis
4.491,00 MYR 111,00 MYR 2,53%
News
Platinpreis
1.971,00 USD -16,00 USD -0,81%
News
Rapspreis
521,50 EUR 4,25 EUR 0,82%
News
Reispreis
12,81 USD 0,24 USD 1,87%
News
Silberpreis
76,68 USD 0,70 USD 0,92%
News
Sojabohnenmehlpreis
334,60 USD 0,30 USD 0,09%
News
Sojabohnenölpreis
0,76 USD 0,02 USD 2,26%
News
Sojabohnenpreis
12,12 USD 0,35 USD 2,97%
News
Super Benzin
1,98 EUR 0,00 EUR 0,20%
News
Weizenpreis
210,00 EUR -3,50 EUR -1,64%
News
Zinkpreis
3.526,85 USD -69,05 USD -1,92%
News
Zinnpreis
52.898,50 USD -5.901,50 USD -10,04%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD -0,34%
News

Am Montagabend stagniert der Goldpreis. Um 20:40 Uhr notierte der Goldpreis bei 4.539,96 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (4.540,08 US-Dollar).

Nach 75,98 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Montagabend um 1,03 Prozent auf 76,76 US-Dollar gestiegen.

Zudem zeigt sich der Platinpreis im Sinkflug. Um 20:39 Uhr gibt der Platinpreis um -0,81 Prozent auf 1.971,00 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 1.987,00 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Palladiumpreis Verluste. Um 20:34 Uhr fällt der Palladiumpreis um -1,20 Prozent auf 1.399,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.416,50 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 112,13 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (109,47 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 2,43 Prozent.

Zudem steigt der Ölpreis (WTI). Um 3,07 Prozent verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 20:31 Uhr auf 108,66 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 105,42 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit geht es für den Baumwolle nordwärts. Um 20:20 Uhr steht ein Plus von 4,62 Prozent auf 0,84 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Baumwolle-Kurs noch bei 0,80 US-Dollar.

Derweil geht es für den Haferpreis bergauf. Der Haferpreis steigt 2,47 Prozent auf 3,73 US-Dollar, nach 3,64 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Kaffeepreis bei 2,76 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,87 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -3,68 Prozent.

Mit dem Lebendrindpreis geht es indes nach unten. Der Lebendrindpreis gibt -0,21 Prozent auf 2,53 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 2,54 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gewinnt der Maispreis hinzu. Für den Maispreis geht es nach 4,56 US-Dollar am Vortag auf 4,77 US-Dollar nach oben (+4,72Prozent).

Zudem gibt der Mastrindpreis am Montagabend nach. Um -0,03 Prozent auf 3,69 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Mastrindpreis bei 3,69 US-Dollar.

Zudem gibt der Orangensaftpreis am Montagabend nach. Um -5,73 Prozent auf 1,60 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Orangensaftpreis bei 1,70 US-Dollar.

Währenddessen legt der Sojabohnenpreis um 2,97 Prozent auf 12,12 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenpreis noch 11,77 US-Dollar wert.

Währenddessen wird der Sojabohnenmehlpreis bei 334,60 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,09 Prozent im Vergleich zum Vortag (334,30 US-Dollar).

Inzwischen steigt der Sojabohnenölpreis um 2,26 Prozent auf 0,76 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,74 US-Dollar.

Derweil notiert der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,15 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,34 Prozent.

Derweil notiert der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,03 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,96 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 2,20 Prozent.

Mit dem Mageres Schwein Preis geht es indes nach unten. Der Mageres Schwein Preis gibt -0,08 Prozent auf 0,99 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,99 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen reduziert sich der Milchpreis um -0,06 Prozent auf 16,95 US-Dollar. Am Vortag notierte der Milchpreis bei 16,96 US-Dollar.

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 109,10 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,98 Prozent im Vergleich zum Vortag (106,99 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Kohlepreis im Aufwind. Um 18:56 Uhr zieht der Kohlepreis um 1,47 Prozent auf 110,60 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 109,00 US-Dollar gemeldet wurde.

Mit dem Reispreis geht es indes nordwärts. Der Reispreis gewinnt 1,87 Prozent auf 12,81 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 12,57 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben verstärkt sich der Holzpreis um 0,68 Prozent auf 593,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 589,00 US-Dollar.

Derweil geht es für den Erdgaspreis - TTF bergauf. Der Erdgaspreis - TTF steigt 2,55 Prozent auf 50,72 Euro, nach 49,46 Euro am Vortag.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Margaret M Stewart / Shutterstock.com

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