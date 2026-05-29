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Marktüberblick Rohstoffe

Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln

03.06.26 20:43 Uhr
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln | finanzen.net

So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
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0,77 USD USD -0,40%
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2.024,15 USD 16,25 USD 0,81%
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Dieselpreis Benzin
1,86 EUR 0,00 EUR 0,00%
News
EEX Strompreis Phelix DE
99,60 EUR -0,40 EUR -0,40%
News
Erdgaspreis - TTF
48,52 EUR 1,33 EUR 2,81%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,23 USD 0,06 USD 1,89%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.441,06 USD -47,40 USD -1,06%
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Haferpreis
3,28 USD -0,08 USD -2,24%
News
Heizölpreis
101,71 USD 3,96 USD 4,05%
News
Holzpreis
593,50 USD 5,00 USD 0,85%
News
Kaffeepreis
2,53 USD -0,06 USD -2,35%
News
Kakaopreis
3.083,00 GBP -47,00 GBP -1,50%
News
Kohlepreis
139,00 USD 1,10 USD 0,80%
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Kupferpreis
13.965,90 USD 147,25 USD 1,07%
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Lebendrindpreis
2,47 USD -0,01 USD -0,37%
News
Mageres Schwein Preis
0,96 USD 0,01 USD 0,52%
News
Maispreis
4,31 USD -0,10 USD -2,21%
News
Mastrindpreis
3,43 USD -0,06 USD -1,68%
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Milchpreis
16,13 USD -0,78 USD -4,61%
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Naphthapreis (European)
758,08 USD -1,88 USD -0,25%
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Nickelpreis
19.166,50 USD 130,00 USD 0,68%
News
Ölpreis (Brent)
98,13 USD 2,19 USD 2,28%
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Ölpreis (WTI)
96,16 USD 2,40 USD 2,56%
News
Orangensaftpreis
1,68 USD 0,08 USD 5,25%
News
Palladiumpreis
1.313,50 USD -58,00 USD -4,23%
News
Palmölpreis
4.610,00 MYR 130,00 MYR 2,90%
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Platinpreis
1.868,00 USD -72,50 USD -3,74%
News
Rapspreis
527,00 EUR -1,50 EUR -0,28%
News
Reispreis
12,53 USD -0,13 USD -1,03%
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Silberpreis
73,28 USD -1,86 USD -2,48%
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Sojabohnenmehlpreis
320,60 USD -5,60 USD -1,72%
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Sojabohnenölpreis
0,79 USD USD 0,28%
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Sojabohnenpreis
11,54 USD -0,12 USD -1,01%
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Super Benzin
1,90 EUR -0,01 EUR -0,31%
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Weizenpreis
204,50 EUR -1,75 EUR -0,85%
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Zinkpreis
3.611,15 USD 56,25 USD 1,58%
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Zinnpreis
57.474,00 USD 1.075,50 USD 1,91%
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Zuckerpreis
0,14 USD USD -0,97%
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Im Minus präsentierte sich um 20:40 Uhr der Goldpreis. Der Goldpreis notiert aktuell -1,11 Prozent schwächer bei 4.438,65 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Preis noch auf 4.488,46 US-Dollar.

Derweil notiert der Silberpreis bei 73,16 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (75,14 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,64 Prozent.

Daneben präsentiert sich der Platinpreis mit Verlusten. Um 20:40 Uhr notiert der Platinpreis -3,76 Prozent niedriger bei 1.867,50 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 1.940,50 US-Dollar.

Zudem gibt der Palladiumpreis am Mittwochabend nach. Um -4,34 Prozent auf 1.312,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.371,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 20:30 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 2,03 Prozent auf 97,89 US-Dollar. Am Vortag standen noch 95,94 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (WTI) nordwärts. Um 20:41 Uhr steht ein Plus von 2,86 Prozent auf 96,44 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ölpreis (WTI)-Kurs noch bei 93,76 US-Dollar.

Derweil geht es für den Baumwolle südwärts. Der Baumwolle sinkt -0,40 Prozent auf 0,77 US-Dollar, nach 0,77 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich der Haferpreis mit Verlusten. Um 20:20 Uhr notiert der Haferpreis -2,24 Prozent niedriger bei 3,28 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 3,35 US-Dollar.

Zudem fällt der Kaffeepreis. Um -2,35 Prozent reduziert sich der Kaffeepreis um 19:30 Uhr auf 2,53 US-Dollar, nachdem der Kaffeepreis am Vortag noch bei 2,59 US-Dollar lag.

Daneben präsentiert sich der Lebendrindpreis mit Verlusten. Um 20:05 Uhr notiert der Lebendrindpreis -0,37 Prozent niedriger bei 2,47 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 2,48 US-Dollar.

Daneben wertet der Maispreis um 20:20 Uhr ab. Es geht -2,21 Prozent auf 4,31 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 4,41 US-Dollar stand.

Daneben wertet der Mastrindpreis um 20:05 Uhr ab. Es geht -1,68 Prozent auf 3,43 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 3,48 US-Dollar stand.

Zudem steigt der Orangensaftpreis. Um 5,25 Prozent verstärkt sich der Orangensaftpreis um 20:00 Uhr auf 1,68 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1,60 US-Dollar lag.

Daneben sinkt der Sojabohnenpreis um -1,01 Prozent auf 11,54 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 11,65 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenmehlpreis gibt -1,72 Prozent auf 320,60 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 326,20 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenölpreis Zugewinne in Höhe von 0,28 Prozent auf 0,79 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,78 US-Dollar.

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,97 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,14 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 1,80 Prozent auf 3,22 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Erdgaspreis - Natural Gas-Kurs noch bei 3,17 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Mageres Schwein Preis um 0,52 Prozent auf 0,96 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mageres Schwein Preis bei 0,96 US-Dollar.

Zudem fällt der Milchpreis. Um -4,61 Prozent reduziert sich der Milchpreis um 20:23 Uhr auf 16,13 US-Dollar, nachdem der Milchpreis am Vortag noch bei 16,91 US-Dollar lag.

Daneben wertet der Heizölpreis um 20:40 Uhr auf. Es geht 4,05 Prozent auf 101,71 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 97,74 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Kohlepreis Zugewinne in Höhe von 0,80 Prozent auf 139,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kohlepreis bei 137,90 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Reispreis mit Verlusten. Um 20:15 Uhr notiert der Reispreis -1,03 Prozent niedriger bei 12,53 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 12,66 US-Dollar.

Mit dem Holzpreis geht es indes nordwärts. Der Holzpreis gewinnt 0,85 Prozent auf 593,50 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 588,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil geht es für den Erdgaspreis - TTF bergauf. Der Erdgaspreis - TTF steigt 2,81 Prozent auf 48,52 Euro, nach 47,19 Euro am Vortag.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com

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