Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln

Marktüberblick Rohstoffe

So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.

Im Minus präsentierte sich um 20:40 Uhr der Goldpreis. Der Goldpreis notiert aktuell -1,11 Prozent schwächer bei 4.438,65 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Preis noch auf 4.488,46 US-Dollar.

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Derweil notiert der Silberpreis bei 73,16 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (75,14 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,64 Prozent.

Daneben präsentiert sich der Platinpreis mit Verlusten. Um 20:40 Uhr notiert der Platinpreis -3,76 Prozent niedriger bei 1.867,50 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 1.940,50 US-Dollar.

Zudem gibt der Palladiumpreis am Mittwochabend nach. Um -4,34 Prozent auf 1.312,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.371,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 20:30 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 2,03 Prozent auf 97,89 US-Dollar. Am Vortag standen noch 95,94 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (WTI) nordwärts. Um 20:41 Uhr steht ein Plus von 2,86 Prozent auf 96,44 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ölpreis (WTI)-Kurs noch bei 93,76 US-Dollar.

Derweil geht es für den Baumwolle südwärts. Der Baumwolle sinkt -0,40 Prozent auf 0,77 US-Dollar, nach 0,77 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich der Haferpreis mit Verlusten. Um 20:20 Uhr notiert der Haferpreis -2,24 Prozent niedriger bei 3,28 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 3,35 US-Dollar.

Zudem fällt der Kaffeepreis. Um -2,35 Prozent reduziert sich der Kaffeepreis um 19:30 Uhr auf 2,53 US-Dollar, nachdem der Kaffeepreis am Vortag noch bei 2,59 US-Dollar lag.

Daneben präsentiert sich der Lebendrindpreis mit Verlusten. Um 20:05 Uhr notiert der Lebendrindpreis -0,37 Prozent niedriger bei 2,47 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 2,48 US-Dollar.

Daneben wertet der Maispreis um 20:20 Uhr ab. Es geht -2,21 Prozent auf 4,31 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 4,41 US-Dollar stand.

Daneben wertet der Mastrindpreis um 20:05 Uhr ab. Es geht -1,68 Prozent auf 3,43 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 3,48 US-Dollar stand.

Zudem steigt der Orangensaftpreis. Um 5,25 Prozent verstärkt sich der Orangensaftpreis um 20:00 Uhr auf 1,68 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1,60 US-Dollar lag.

Daneben sinkt der Sojabohnenpreis um -1,01 Prozent auf 11,54 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 11,65 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenmehlpreis gibt -1,72 Prozent auf 320,60 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 326,20 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenölpreis Zugewinne in Höhe von 0,28 Prozent auf 0,79 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,78 US-Dollar.

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,97 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,14 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 1,80 Prozent auf 3,22 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Erdgaspreis - Natural Gas-Kurs noch bei 3,17 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Mageres Schwein Preis um 0,52 Prozent auf 0,96 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mageres Schwein Preis bei 0,96 US-Dollar.

Zudem fällt der Milchpreis. Um -4,61 Prozent reduziert sich der Milchpreis um 20:23 Uhr auf 16,13 US-Dollar, nachdem der Milchpreis am Vortag noch bei 16,91 US-Dollar lag.

Daneben wertet der Heizölpreis um 20:40 Uhr auf. Es geht 4,05 Prozent auf 101,71 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 97,74 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Kohlepreis Zugewinne in Höhe von 0,80 Prozent auf 139,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kohlepreis bei 137,90 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Reispreis mit Verlusten. Um 20:15 Uhr notiert der Reispreis -1,03 Prozent niedriger bei 12,53 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 12,66 US-Dollar.

Mit dem Holzpreis geht es indes nordwärts. Der Holzpreis gewinnt 0,85 Prozent auf 593,50 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 588,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil geht es für den Erdgaspreis - TTF bergauf. Der Erdgaspreis - TTF steigt 2,81 Prozent auf 48,52 Euro, nach 47,19 Euro am Vortag.

Redaktion finanzen.net