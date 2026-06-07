DAX24.616 -0,6%Est506.062 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1900 +10,7%Nas26.013 +1,2%Bitcoin54.983 +0,2%Euro1,1534 +0,2%Öl94,17 +1,5%Gold4.335 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt im Minus -- US-Börsen uneins -- SpaceX vor Börsengang im Blick -- NVIDIA: Neue Speicher-Allianzen mit SK hynix & Co. -- Tesla, BYD, NIO, Meta, NEL, Infineon, SoftBank im Fokus
Top News
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln
Intel-Aktie springt zweistellig hoch: Offenbar Großauftrag von Alphabet für spezielle KI-Chips erhalten Intel-Aktie springt zweistellig hoch: Offenbar Großauftrag von Alphabet für spezielle KI-Chips erhalten
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rohstoffpreise aktuell

Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln

08.06.26 20:43 Uhr
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln | finanzen.net

Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.649,42 USD -19,25 USD -0,52%
News
Baumwolle
0,73 USD USD -0,29%
News
Bleipreis
2.002,70 USD -11,45 USD -0,57%
News
Dieselpreis Benzin
1,87 EUR 0,00 EUR 0,05%
News
EEX Strompreis Phelix DE
99,25 EUR 0,04 EUR 0,04%
News
Erdgaspreis - TTF
49,92 EUR 1,66 EUR 3,44%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,14 USD -0,09 USD -2,88%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.335,83 USD 5,72 USD 0,13%
News
Haferpreis
3,13 USD 0,01 USD 0,16%
News
Heizölpreis
94,84 USD USD
News
Holzpreis
611,00 USD 3,00 USD 0,49%
News
Kaffeepreis
2,46 USD -0,01 USD -0,30%
News
Kakaopreis
2.960,00 GBP 61,00 GBP 2,10%
News
Kohlepreis
136,75 USD 2,40 USD 1,79%
News
Kupferpreis
13.730,90 USD -140,75 USD -1,01%
News
Lebendrindpreis
2,46 USD -0,04 USD -1,61%
News
Mageres Schwein Preis
0,94 USD USD -0,11%
News
Maispreis
4,18 USD 0,01 USD 0,12%
News
Mastrindpreis
3,50 USD -0,04 USD -1,03%
News
Milchpreis
16,15 USD 0,02 USD 0,12%
News
Naphthapreis (European)
716,36 USD 2,91 USD 0,41%
News
Nickelpreis
18.539,00 USD 164,00 USD 0,89%
News
Ölpreis (Brent)
94,25 USD 1,47 USD 1,58%
News
Ölpreis (WTI)
91,17 USD 0,63 USD 0,70%
News
Orangensaftpreis
1,61 USD 0,01 USD 0,88%
News
Palladiumpreis
1.209,00 USD -22,00 USD -1,79%
News
Palmölpreis
4.498,00 MYR 8,00 MYR 0,18%
News
Platinpreis
1.758,00 USD -26,50 USD -1,49%
News
Rapspreis
518,75 EUR -4,00 EUR -0,77%
News
Reispreis
12,54 USD 0,14 USD 1,13%
News
Silberpreis
68,31 USD 0,43 USD 0,63%
News
Sojabohnenmehlpreis
302,80 USD -5,70 USD -1,85%
News
Sojabohnenölpreis
0,75 USD 0,01 USD 0,77%
News
Sojabohnenpreis
11,17 USD -0,05 USD -0,42%
News
Super Benzin
1,89 EUR -0,00 EUR -0,16%
News
Weizenpreis
202,25 EUR 0,25 EUR 0,12%
News
Zinkpreis
3.574,15 USD 11,00 USD 0,31%
News
Zinnpreis
53.951,00 USD -1.600,00 USD -2,88%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD
News

Um 20:40 Uhr lag der Goldpreis bei 4.338,08 US-Dollar. Damit notierte der Kurs am Abend 0,18 Prozent höher als am Vortag (4.330,11 US-Dollar).

Zeitgleich verstärkt sich der Silberpreis um 0,75 Prozent auf 68,39 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 67,88 US-Dollar.

Indes gibt der Platinpreis nach. Für den Platinpreis geht es nach 1.784,50 US-Dollar am Vortag auf 1.758,00 US-Dollar nach unten (--1,49 Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für den Palladiumpreis bergab. Um 20:37 Uhr steht ein Minus von -1,91 Prozent auf 1.207,50 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Palladiumpreis noch bei 1.231,00 US-Dollar.

Währenddessen legt der Ölpreis (Brent) um 1,46 Prozent auf 94,13 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (Brent) noch 92,78 US-Dollar wert.

Indes gewinnt der Ölpreis (WTI) hinzu. Für den Ölpreis (WTI) geht es nach 90,54 US-Dollar am Vortag auf 91,03 US-Dollar nach oben (+0,54Prozent).

Mit dem Baumwolle geht es indes nach unten. Der Baumwolle gibt -0,48 Prozent auf 0,73 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,74 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen legt der Haferpreis um 0,16 Prozent auf 3,13 US-Dollar zu. Gestern war der Haferpreis noch 3,13 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für den Kaffeepreis bergab. Um 19:30 Uhr steht ein Minus von -0,30 Prozent auf 2,46 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Kaffeepreis noch bei 2,47 US-Dollar.

Daneben wertet der Lebendrindpreis um 20:05 Uhr ab. Es geht -1,61 Prozent auf 2,46 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 2,50 US-Dollar stand.

Daneben verstärkt sich der Maispreis um 0,12 Prozent auf 4,18 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,18 US-Dollar.

Währenddessen wird der Mastrindpreis bei 3,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,03 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,54 US-Dollar).

Derweil geht es für den Orangensaftpreis bergauf. Der Orangensaftpreis steigt 0,88 Prozent auf 1,61 US-Dollar, nach 1,59 US-Dollar am Vortag.

Zudem fällt der Sojabohnenpreis. Um -0,42 Prozent reduziert sich der Sojabohnenpreis um 20:20 Uhr auf 11,17 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenpreis am Vortag noch bei 11,22 US-Dollar lag.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenmehlpreis um -1,85 Prozent auf 302,80 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 308,50 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Sojabohnenölpreis um 0,77 Prozent auf 0,75 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,74 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Zuckerpreis kaum vom Fleck. Nach 0,14 US-Dollar am Vortag, tendiert der Zuckerpreis um 19:05 Uhr bei 0,14 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -2,57 Prozent auf 3,15 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,23 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Mageres Schwein Preis um -0,11 Prozent auf 0,94 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mageres Schwein Preis bei 0,94 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Milchpreis um 0,06 Prozent auf 16,14 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Milchpreis bei 16,13 US-Dollar.

Derweil geht es für den Heizölpreis südwärts. Der Heizölpreis sinkt -0,28 Prozent auf 94,57 US-Dollar, nach 94,84 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich der Kohlepreis mit einem Kursgewinn. Um 19:26 Uhr notiert der Kohlepreis 1,79 Prozent stärker bei 136,75 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 134,35 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Reispreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (12,40 US-Dollar) geht es um 1,13 Prozent auf 12,54 US-Dollar nach oben.

Währenddessen zeigt sich der Holzpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (608,00 US-Dollar) geht es um 0,74 Prozent auf 612,50 US-Dollar nach oben.

Daneben verstärkt sich der Erdgaspreis - TTF um 3,44 Prozent auf 49,92 Euro. Am Tag zuvor stand der Preis bei 48,26 Euro.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sandra Cunningham / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis