Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln

Rohstoffpreise aktuell

Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.

Um 20:40 Uhr lag der Goldpreis bei 4.338,08 US-Dollar. Damit notierte der Kurs am Abend 0,18 Prozent höher als am Vortag (4.330,11 US-Dollar).

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Zeitgleich verstärkt sich der Silberpreis um 0,75 Prozent auf 68,39 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 67,88 US-Dollar.

Indes gibt der Platinpreis nach. Für den Platinpreis geht es nach 1.784,50 US-Dollar am Vortag auf 1.758,00 US-Dollar nach unten (--1,49 Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für den Palladiumpreis bergab. Um 20:37 Uhr steht ein Minus von -1,91 Prozent auf 1.207,50 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Palladiumpreis noch bei 1.231,00 US-Dollar.

Währenddessen legt der Ölpreis (Brent) um 1,46 Prozent auf 94,13 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (Brent) noch 92,78 US-Dollar wert.

Indes gewinnt der Ölpreis (WTI) hinzu. Für den Ölpreis (WTI) geht es nach 90,54 US-Dollar am Vortag auf 91,03 US-Dollar nach oben (+0,54Prozent).

Mit dem Baumwolle geht es indes nach unten. Der Baumwolle gibt -0,48 Prozent auf 0,73 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,74 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen legt der Haferpreis um 0,16 Prozent auf 3,13 US-Dollar zu. Gestern war der Haferpreis noch 3,13 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für den Kaffeepreis bergab. Um 19:30 Uhr steht ein Minus von -0,30 Prozent auf 2,46 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Kaffeepreis noch bei 2,47 US-Dollar.

Daneben wertet der Lebendrindpreis um 20:05 Uhr ab. Es geht -1,61 Prozent auf 2,46 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 2,50 US-Dollar stand.

Daneben verstärkt sich der Maispreis um 0,12 Prozent auf 4,18 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,18 US-Dollar.

Währenddessen wird der Mastrindpreis bei 3,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,03 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,54 US-Dollar).

Derweil geht es für den Orangensaftpreis bergauf. Der Orangensaftpreis steigt 0,88 Prozent auf 1,61 US-Dollar, nach 1,59 US-Dollar am Vortag.

Zudem fällt der Sojabohnenpreis. Um -0,42 Prozent reduziert sich der Sojabohnenpreis um 20:20 Uhr auf 11,17 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenpreis am Vortag noch bei 11,22 US-Dollar lag.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenmehlpreis um -1,85 Prozent auf 302,80 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 308,50 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Sojabohnenölpreis um 0,77 Prozent auf 0,75 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,74 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Zuckerpreis kaum vom Fleck. Nach 0,14 US-Dollar am Vortag, tendiert der Zuckerpreis um 19:05 Uhr bei 0,14 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -2,57 Prozent auf 3,15 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,23 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Mageres Schwein Preis um -0,11 Prozent auf 0,94 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mageres Schwein Preis bei 0,94 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Milchpreis um 0,06 Prozent auf 16,14 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Milchpreis bei 16,13 US-Dollar.

Derweil geht es für den Heizölpreis südwärts. Der Heizölpreis sinkt -0,28 Prozent auf 94,57 US-Dollar, nach 94,84 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich der Kohlepreis mit einem Kursgewinn. Um 19:26 Uhr notiert der Kohlepreis 1,79 Prozent stärker bei 136,75 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 134,35 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Reispreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (12,40 US-Dollar) geht es um 1,13 Prozent auf 12,54 US-Dollar nach oben.

Währenddessen zeigt sich der Holzpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (608,00 US-Dollar) geht es um 0,74 Prozent auf 612,50 US-Dollar nach oben.

Daneben verstärkt sich der Erdgaspreis - TTF um 3,44 Prozent auf 49,92 Euro. Am Tag zuvor stand der Preis bei 48,26 Euro.

Redaktion finanzen.net