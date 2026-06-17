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Marktüberblick Rohstoffe

Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln

18.06.26 20:43 Uhr
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln | finanzen.net

So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
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Baumwolle
0,76 USD -0,01 USD -1,11%
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Bleipreis
1.944,00 USD -11,35 USD -0,58%
News
Dieselpreis Benzin
1,75 EUR -0,03 EUR -1,52%
News
EEX Strompreis Phelix DE
97,45 EUR 0,10 EUR 0,10%
News
Erdgaspreis - TTF
46,61 EUR 5,07 EUR 12,21%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,22 USD 0,08 USD 2,38%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.216,63 USD -42,24 USD -0,99%
News
Haferpreis
3,13 USD 0,07 USD 2,20%
News
Heizölpreis
82,42 USD -1,85 USD -2,19%
News
Holzpreis
634,00 USD 3,50 USD 0,56%
News
Kaffeepreis
2,75 USD -0,03 USD -0,99%
News
Kakaopreis
3.191,00 GBP 46,00 GBP 1,46%
News
Kohlepreis
124,30 USD -1,75 USD -1,39%
News
Kupferpreis
13.735,85 USD 53,95 USD 0,39%
News
Lebendrindpreis
2,55 USD -0,01 USD -0,24%
News
Mageres Schwein Preis
0,95 USD USD 0,34%
News
Maispreis
4,18 USD -0,04 USD -0,83%
News
Mastrindpreis
3,67 USD -0,01 USD -0,14%
News
Milchpreis
16,07 USD 0,08 USD 0,50%
News
Naphthapreis (European)
691,89 USD 8,04 USD 1,18%
News
Nickelpreis
17.816,00 USD 187,50 USD 1,06%
News
Ölpreis (Brent)
79,45 USD 0,79 USD 1,00%
News
Ölpreis (WTI)
76,60 USD -0,19 USD -0,25%
News
Orangensaftpreis
1,59 USD 0,10 USD 6,48%
News
Palladiumpreis
1.282,00 USD -75,50 USD -5,56%
News
Palmölpreis
4.508,00 MYR 5,00 MYR 0,11%
News
Platinpreis
1.695,00 USD -96,00 USD -5,36%
News
Rapspreis
508,00 EUR -1,75 EUR -0,34%
News
Reispreis
12,21 USD 0,28 USD 2,35%
News
Silberpreis
65,68 USD -2,33 USD -3,43%
News
Sojabohnenmehlpreis
300,80 USD -4,00 USD -1,31%
News
Sojabohnenölpreis
0,70 USD -0,02 USD -2,57%
News
Sojabohnenpreis
11,22 USD -0,10 USD -0,88%
News
Super Benzin
1,82 EUR -0,02 EUR -1,09%
News
Weizenpreis
204,25 EUR 1,75 EUR 0,86%
News
Zinkpreis
3.591,20 USD 42,05 USD 1,18%
News
Zinnpreis
55.376,00 USD 277,00 USD 0,50%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD -1,88%
News

Im Minus präsentierte sich um 20:40 Uhr der Goldpreis. Der Goldpreis notiert aktuell -0,89 Prozent schwächer bei 4.220,89 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Preis noch auf 4.258,87 US-Dollar.

Derweil notiert der Silberpreis bei 65,87 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (68,01 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -3,15 Prozent.

Daneben präsentiert sich der Platinpreis mit Verlusten. Um 20:40 Uhr notiert der Platinpreis -5,14 Prozent niedriger bei 1.699,00 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 1.791,00 US-Dollar.

Zudem gibt der Palladiumpreis am Donnerstagabend nach. Um -5,34 Prozent auf 1.285,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.357,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 20:31 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 1,42 Prozent auf 79,78 US-Dollar. Am Vortag standen noch 78,66 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (WTI) bergab. Um 20:31 Uhr steht ein Minus von -0,25 Prozent auf 76,60 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Ölpreis (WTI) noch bei 76,79 US-Dollar.

Derweil geht es für den Baumwolle südwärts. Der Baumwolle sinkt -1,11 Prozent auf 0,76 US-Dollar, nach 0,77 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich der Haferpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:16 Uhr notiert der Haferpreis 2,20 Prozent stärker bei 3,13 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 3,07 US-Dollar.

Zudem fällt der Kaffeepreis. Um -0,99 Prozent reduziert sich der Kaffeepreis um 19:30 Uhr auf 2,75 US-Dollar, nachdem der Kaffeepreis am Vortag noch bei 2,78 US-Dollar lag.

Daneben präsentiert sich der Lebendrindpreis mit Verlusten. Um 20:05 Uhr notiert der Lebendrindpreis -0,24 Prozent niedriger bei 2,55 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 2,56 US-Dollar.

Daneben wertet der Maispreis um 20:20 Uhr ab. Es geht -0,83 Prozent auf 4,18 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 4,21 US-Dollar stand.

Daneben wertet der Mastrindpreis um 20:05 Uhr ab. Es geht -0,14 Prozent auf 3,67 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 3,67 US-Dollar stand.

Zudem steigt der Orangensaftpreis. Um 6,48 Prozent verstärkt sich der Orangensaftpreis um 20:00 Uhr auf 1,59 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1,49 US-Dollar lag.

Daneben sinkt der Sojabohnenpreis um -0,88 Prozent auf 11,22 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 11,32 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenmehlpreis gibt -1,31 Prozent auf 300,80 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 304,80 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenölpreis Abschläge in Höhe von -2,57 Prozent auf 0,70 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,72 US-Dollar.

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,88 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,14 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 2,93 Prozent auf 3,24 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Erdgaspreis - Natural Gas-Kurs noch bei 3,15 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Mageres Schwein Preis um 0,34 Prozent auf 0,95 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mageres Schwein Preis bei 0,95 US-Dollar.

Zudem steigt der Milchpreis. Um 0,50 Prozent verstärkt sich der Milchpreis um 20:10 Uhr auf 16,07 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 15,99 US-Dollar lag.

Daneben wertet der Heizölpreis um 20:40 Uhr ab. Es geht -1,88 Prozent auf 82,69 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 84,27 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Kohlepreis Abschläge in Höhe von -1,39 Prozent auf 124,30 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kohlepreis bei 126,05 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Reispreis mit einem Kursgewinn. Um 20:20 Uhr notiert der Reispreis 2,35 Prozent stärker bei 12,21 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 11,93 US-Dollar.

Mit dem Holzpreis geht es indes nordwärts. Der Holzpreis gewinnt 0,63 Prozent auf 634,50 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 630,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil geht es für den Erdgaspreis - TTF bergauf. Der Erdgaspreis - TTF steigt 12,21 Prozent auf 46,61 Euro, nach 41,54 Euro am Vortag.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com

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