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Gold, Öl & Co. aktuell

Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln

Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,048.50 USD -2.00 USD -0.07 %
News
Baumwolle
0.81 USD 0.04 USD 5.68 %
News
Bleipreis
1,847.00 USD 14.00 USD 0.76 %
News
Dieselpreis Benzin
2.28 EUR 0.00 EUR 0.09 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
149.85 EUR 0.69 EUR 0.46 %
News
Erdgaspreis - TTF
81.72 EUR -0.34 EUR -0.41 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.22 USD 0.00 USD 0 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,195.82 USD 0.00 USD 0 %
News
Haferpreis
4.20 USD -0.01 USD -0.12 %
News
Heizölpreis
125.22 USD 0.00 USD 0 %
News
Holzpreis
534.00 USD 1.00 USD 0.19 %
News
Kaffeepreis
2.87 USD -0.02 USD -0.73 %
News
Kakaopreis
4,246.00 GBP 13.00 GBP 0.31 %
News
Kohlepreis
144.10 USD -0.45 USD -0.31 %
News
Kupferpreis
14,689.00 USD 163.00 USD 1.12 %
News
Lebendrindpreis
2.25 USD 0.00 USD -0.17 %
News
Mageres Schwein Preis
0.75 USD 0.00 USD 0.13 %
News
Maispreis
4.81 USD 0.01 USD 0.16 %
News
Mastrindpreis
3.44 USD 0.00 USD 0.01 %
News
Milchpreis
14.97 USD -0.01 USD -0.07 %
News
Naphthapreis (European)
903.50 USD 0.00 USD 0 %
News
Nickelpreis
15,545.00 USD 130.00 USD 0.84 %
News
Ölpreis (Brent)
104.72 USD 0.44 USD 0.42 %
News
Ölpreis (WTI)
91.85 USD 0.00 USD 0 %
News
Orangensaftpreis
1.49 USD -0.01 USD -0.83 %
News
Palladiumpreis
1,151.50 USD 0.00 USD 0 %
News
Palmölpreis
4,431.00 MYR -26.00 MYR -0.58 %
News
Platinpreis
1,693.50 USD 0.00 USD 0 %
News
Rapspreis
513.75 EUR 8.00 EUR 1.58 %
News
Reispreis
16.97 USD 0.03 USD 0.18 %
News
Silberpreis
60.83 USD 0.00 USD 0 %
News
Sojabohnenmehlpreis
368.70 USD 8.00 USD 2.22 %
News
Sojabohnenölpreis
0.68 USD 0.00 USD 0.15 %
News
Sojabohnenpreis
12.92 USD 0.00 USD 0.02 %
News
Super Benzin
2.16 EUR 0.00 EUR -0.05 %
News
Weizenpreis
244.25 EUR 0.25 EUR 0.1 %
News
Zinkpreis
3,840.00 USD 59.00 USD 1.56 %
News
Zinnpreis
52,900.00 USD -150.00 USD -0.28 %
News
Zuckerpreis
0.20 USD 0.00 USD 0.5 %
News

Kaum Bewegung lässt sich am Abend beim Goldpreis erkennen. Um 20:40 Uhr tendierte der Preis bei 4.195,82 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.

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Zeitgleich kommt der Silberpreis kaum vom Fleck. Nach 60,83 US-Dollar am Vortag, tendiert der Silberpreis um 20:15 Uhr bei 60,83 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Platinpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Platinpreis bei 1.693,50 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.693,50 US-Dollar.

Zudem bewegt sich der Palladiumpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 1.151,50 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Palladiumpreis bei 1.151,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Stepan Kapl / Shutterstock.com

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