Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln

Fokus Rohstoffpreise

16.10.26 20:43 Uhr

So bewegen sich aktuell die wichtigsten Commodities.

Um 20:40 Uhr stand der Goldpreis bei 4.160,19 US-Dollar. Damit liegt der Kurs am Abend -0,26 Prozent niedriger als am Vortag (4.170,87 US-Dollar).

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Zudem zeigt sich der Silberpreis im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Silberpreis um -0,73 Prozent auf 57,04 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 57,46 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich der Platinpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1.617,50 US-Dollar) geht es um 0,74 Prozent auf 1.629,50 US-Dollar nach oben.

Daneben sinkt der Palladiumpreis um -1,24 Prozent auf 1.115,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.129,50 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Plus. Im Vergleich zum Vortag (105,92 US-Dollar) geht es um 3,80 Prozent auf 109,95 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (WTI) Zugewinne in Höhe von 3,64 Prozent auf 101,54 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 97,97 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Baumwolle um -0,07 Prozent auf 0,80 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Baumwolle bei 0,80 US-Dollar.

Mit dem Haferpreis geht es indes nordwärts. Der Haferpreis gewinnt 0,25 Prozent auf 3,97 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3,96 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen wird der Kaffeepreis bei 3,06 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 3,66 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,95 US-Dollar).

In der Zwischenzeit kann der Lebendrindpreis Gewinne verbuchen. Um 20:05 Uhr steigt der Lebendrindpreis um 0,70 Prozent auf 2,28 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,26 US-Dollar an der Tafel.

Daneben sinkt der Maispreis um -0,78 Prozent auf 4,74 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,78 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Mastrindpreis Gewinne verbuchen. Um 20:05 Uhr steigt der Mastrindpreis um 0,17 Prozent auf 3,44 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,43 US-Dollar an der Tafel.

Indessen verstärkt sich der Orangensaftpreis um 1,25 Prozent auf 1,41 US-Dollar. Am Vortag notierte der Orangensaftpreis bei 1,40 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenpreis um -0,20 Prozent auf 12,61 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 12,63 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenmehlpreis um 20:20 Uhr ab. Es geht -0,86 Prozent auf 356,70 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 359,80 US-Dollar stand.

Inzwischen fällt der Sojabohnenölpreis um -0,07 Prozent auf 0,67 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,67 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Zuckerpreis um -1,33 Prozent auf 0,21 US-Dollar. Am Vortag notierte der Zuckerpreis bei 0,21 US-Dollar.

Nach 3,24 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Freitagabend um -3,62 Prozent auf 3,12 US-Dollar gesunken.

Indes gewinnt der Mageres Schwein Preis hinzu. Für den Mageres Schwein Preis geht es nach 0,67 US-Dollar am Vortag auf 0,67 US-Dollar nach oben (+0,45Prozent).

Zudem gewinnt der Milchpreis am Freitagabend hinzu. Um 0,46 Prozent auf 15,27 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Milchpreis bei 15,20 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Heizölpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:40 Uhr notiert der Heizölpreis 1,03 Prozent stärker bei 129,44 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 128,12 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Reispreis Zugewinne in Höhe von 0,52 Prozent auf 17,35 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Reispreis bei 17,26 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Holzpreis um -0,37 Prozent auf 534,50 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Holzpreis bei 536,50 US-Dollar.

Zudem steigt der Erdgaspreis - TTF. Um 0,14 Prozent verstärkt sich der Erdgaspreis - TTF um 19:47 Uhr auf 87,90 Euro, nachdem der Preis am Vortag noch bei 87,78 Euro lag.

Redaktion finanzen.net