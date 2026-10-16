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Fokus Rohstoffpreise

Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln

Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln

So bewegen sich aktuell die wichtigsten Commodities.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2,994.50 USD 14.70 USD 0.49 %
News
Baumwolle
0.80 USD 0.00 USD -0.07 %
News
Bleipreis
1,852.15 USD -13.75 USD -0.74 %
News
Dieselpreis Benzin
2.28 EUR 0.01 EUR 0.57 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
154.90 EUR -0.70 EUR -0.45 %
News
Erdgaspreis - TTF
87.90 EUR 0.13 EUR 0.14 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.11 USD -0.12 USD -3.8 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,157.00 USD -13.87 USD -0.33 %
News
Haferpreis
3.97 USD 0.01 USD 0.25 %
News
Heizölpreis
129.44 USD 1.32 USD 1.03 %
News
Holzpreis
534.50 USD -2.00 USD -0.37 %
News
Kaffeepreis
3.06 USD 0.11 USD 3.66 %
News
Kakaopreis
4,221.00 GBP -141.00 GBP -3.23 %
News
Kohlepreis
144.40 USD -0.55 USD -0.38 %
News
Kupferpreis
14,538.70 USD -211.65 USD -1.43 %
News
Lebendrindpreis
2.28 USD 0.02 USD 0.7 %
News
Mageres Schwein Preis
0.67 USD 0.00 USD 0.45 %
News
Maispreis
4.74 USD -0.04 USD -0.78 %
News
Mastrindpreis
3.44 USD 0.01 USD 0.17 %
News
Milchpreis
15.27 USD 0.07 USD 0.46 %
News
Naphthapreis (European)
903.83 USD -1.62 USD -0.18 %
News
Nickelpreis
14,885.71 USD -588.29 USD -3.8 %
News
Ölpreis (Brent)
109.91 USD 3.99 USD 3.77 %
News
Ölpreis (WTI)
101.58 USD 3.61 USD 3.68 %
News
Orangensaftpreis
1.41 USD 0.02 USD 1.25 %
News
Palladiumpreis
1,113.50 USD -16.00 USD -1.42 %
News
Palmölpreis
4,536.00 MYR 109.00 MYR 2.46 %
News
Platinpreis
1,628.50 USD 11.00 USD 0.68 %
News
Rapspreis
500.00 EUR -23.00 EUR -4.4 %
News
Reispreis
17.35 USD 0.09 USD 0.52 %
News
Silberpreis
56.95 USD -0.51 USD -0.89 %
News
Sojabohnenmehlpreis
356.70 USD -3.10 USD -0.86 %
News
Sojabohnenölpreis
0.67 USD 0.00 USD -0.07 %
News
Sojabohnenpreis
12.61 USD -0.03 USD -0.2 %
News
Super Benzin
2.14 EUR -0.02 EUR -0.69 %
News
Weizenpreis
245.75 EUR -3.50 EUR -1.4 %
News
Zinkpreis
3,723.50 USD -79.40 USD -2.09 %
News
Zinnpreis
50,076.00 USD -3,414.00 USD -6.38 %
News
Zuckerpreis
0.21 USD 0.00 USD -1.33 %
News

Um 20:40 Uhr stand der Goldpreis bei 4.160,19 US-Dollar. Damit liegt der Kurs am Abend -0,26 Prozent niedriger als am Vortag (4.170,87 US-Dollar).

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Zudem zeigt sich der Silberpreis im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Silberpreis um -0,73 Prozent auf 57,04 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 57,46 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich der Platinpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1.617,50 US-Dollar) geht es um 0,74 Prozent auf 1.629,50 US-Dollar nach oben.

Daneben sinkt der Palladiumpreis um -1,24 Prozent auf 1.115,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.129,50 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Plus. Im Vergleich zum Vortag (105,92 US-Dollar) geht es um 3,80 Prozent auf 109,95 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (WTI) Zugewinne in Höhe von 3,64 Prozent auf 101,54 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 97,97 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Baumwolle um -0,07 Prozent auf 0,80 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Baumwolle bei 0,80 US-Dollar.

Mit dem Haferpreis geht es indes nordwärts. Der Haferpreis gewinnt 0,25 Prozent auf 3,97 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3,96 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen wird der Kaffeepreis bei 3,06 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 3,66 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,95 US-Dollar).

In der Zwischenzeit kann der Lebendrindpreis Gewinne verbuchen. Um 20:05 Uhr steigt der Lebendrindpreis um 0,70 Prozent auf 2,28 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,26 US-Dollar an der Tafel.

Daneben sinkt der Maispreis um -0,78 Prozent auf 4,74 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,78 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Mastrindpreis Gewinne verbuchen. Um 20:05 Uhr steigt der Mastrindpreis um 0,17 Prozent auf 3,44 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,43 US-Dollar an der Tafel.

Indessen verstärkt sich der Orangensaftpreis um 1,25 Prozent auf 1,41 US-Dollar. Am Vortag notierte der Orangensaftpreis bei 1,40 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenpreis um -0,20 Prozent auf 12,61 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 12,63 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenmehlpreis um 20:20 Uhr ab. Es geht -0,86 Prozent auf 356,70 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 359,80 US-Dollar stand.

Inzwischen fällt der Sojabohnenölpreis um -0,07 Prozent auf 0,67 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,67 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Zuckerpreis um -1,33 Prozent auf 0,21 US-Dollar. Am Vortag notierte der Zuckerpreis bei 0,21 US-Dollar.

Nach 3,24 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Freitagabend um -3,62 Prozent auf 3,12 US-Dollar gesunken.

Indes gewinnt der Mageres Schwein Preis hinzu. Für den Mageres Schwein Preis geht es nach 0,67 US-Dollar am Vortag auf 0,67 US-Dollar nach oben (+0,45Prozent).

Zudem gewinnt der Milchpreis am Freitagabend hinzu. Um 0,46 Prozent auf 15,27 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Milchpreis bei 15,20 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Heizölpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:40 Uhr notiert der Heizölpreis 1,03 Prozent stärker bei 129,44 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 128,12 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Reispreis Zugewinne in Höhe von 0,52 Prozent auf 17,35 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Reispreis bei 17,26 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Holzpreis um -0,37 Prozent auf 534,50 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Holzpreis bei 536,50 US-Dollar.

Zudem steigt der Erdgaspreis - TTF. Um 0,14 Prozent verstärkt sich der Erdgaspreis - TTF um 19:47 Uhr auf 87,90 Euro, nachdem der Preis am Vortag noch bei 87,78 Euro lag.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: panbazil / Shutterstock.com

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