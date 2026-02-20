DAX25.261 +0,9%Est506.131 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6500 +1,6%Nas22.886 +0,9%Bitcoin57.710 +0,1%Euro1,1758 -0,1%Öl71,76 -0,3%Gold5.099 +2,1%
Rohstoffe im Blick

Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Mittag entwickeln

21.02.26 13:17 Uhr
So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.102,65 USD 26,83 USD 0,87%
News
Baumwolle
0,63 USD 0,01 USD 1,78%
News
Bleipreis
1.902,00 USD -6,50 USD -0,34%
News
Dieselpreis Benzin
1,72 EUR 0,01 EUR 0,76%
News
EEX Strompreis Phelix DE
86,12 EUR 0,77 EUR 0,90%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,05 USD 0,05 USD 1,70%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
5.098,50 USD USD
News
Haferpreis
3,30 USD USD
News
Heizölpreis
68,42 USD -0,53 USD -0,77%
News
Holzpreis
576,50 USD 8,50 USD 1,50%
News
Kaffeepreis
2,88 USD 0,01 USD 0,31%
News
Kakaopreis
2.261,00 GBP 141,00 GBP 6,65%
News
Kohlepreis
107,65 USD 0,70 USD 0,65%
News
Kupferpreis
12.750,00 USD 124,00 USD 0,98%
News
Lebendrindpreis
2,46 USD -0,01 USD -0,48%
News
Mageres Schwein Preis
0,94 USD USD 0,19%
News
Maispreis
4,28 USD 0,02 USD 0,53%
News
Mastrindpreis
3,67 USD -0,03 USD -0,80%
News
Milchpreis
15,02 USD -0,05 USD -0,33%
News
Naphthapreis (European)
562,37 USD 1,39 USD 0,25%
News
Nickelpreis
17.155,00 USD 215,00 USD 1,27%
News
Ölpreis (Brent)
71,76 USD -0,18 USD -0,25%
News
Ölpreis (WTI)
66,48 USD 0,05 USD 0,08%
News
Orangensaftpreis
1,81 USD -0,06 USD -3,34%
News
Palladiumpreis
1.771,00 USD USD
News
Palmölpreis
4.063,00 MYR -30,00 MYR -0,73%
News
Platinpreis
2.158,00 USD USD
News
Rapspreis
488,50 EUR -4,25 EUR -0,86%
News
Reispreis
10,18 USD 0,01 USD 0,10%
News
Silberpreis
84,40 USD USD
News
Sojabohnenmehlpreis
309,90 USD 5,10 USD 1,67%
News
Sojabohnenölpreis
0,59 USD -0,01 USD -1,22%
News
Sojabohnenpreis
11,38 USD -0,03 USD -0,24%
News
Super Benzin
1,76 EUR 0,01 EUR 0,69%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
197,00 EUR 3,25 EUR 1,68%
News
Zinkpreis
3.309,00 USD 17,00 USD 0,52%
News
Zinnpreis
45.500,00 USD -545,00 USD -1,18%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD 1,63%
News

Am Samstagmittag stagniert der Goldpreis. Um 13:13 Uhr notierte der Goldpreis bei 5.098,50 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (5.098,50 US-Dollar).

