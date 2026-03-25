Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Mittag entwickeln Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Mittag entwickeln
Rohstoffe im Fokus

Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Mittag entwickeln

26.03.26 13:17 Uhr
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Mittag entwickeln | finanzen.net

Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

Aluminiumpreis
3.249,73 USD 12,64 USD 0,39%
Baumwolle
0,68 USD USD -0,18%
Bleipreis
1.882,35 USD 33,50 USD 1,81%
Dieselpreis Benzin
2,25 EUR -0,02 EUR -0,70%
EEX Strompreis Phelix DE
101,75 EUR -1,75 EUR -1,69%
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
Erdgaspreis - Natural Gas
2,95 USD -0,01 USD -0,24%
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
Goldpreis
4.438,76 USD -83,55 USD -1,85%
Haferpreis
3,32 USD -0,01 USD -0,30%
Heizölpreis
112,01 USD 6,08 USD 5,74%
Holzpreis
600,00 USD 2,50 USD 0,42%
Kaffeepreis
3,15 USD -0,01 USD -0,32%
Kakaopreis
2.324,00 GBP -10,00 GBP -0,43%
Kohlepreis
118,00 USD -0,55 USD -0,46%
Kupferpreis
12.133,75 USD 255,65 USD 2,15%
Lebendrindpreis
2,34 USD -0,01 USD -0,40%
Mageres Schwein Preis
0,91 USD USD -0,16%
Maispreis
4,66 USD -0,02 USD -0,37%
Mastrindpreis
3,62 USD 0,02 USD 0,44%
Milchpreis
16,14 USD 0,02 USD 0,12%
Naphthapreis (European)
842,48 USD -7,77 USD -0,91%
Nickelpreis
17.316,50 USD 500,50 USD 2,98%
Ölpreis (Brent)
107,00 USD 3,80 USD 3,68%
Ölpreis (WTI)
94,25 USD 3,93 USD 4,35%
Orangensaftpreis
1,82 USD -0,01 USD -0,58%
Palladiumpreis
1.364,00 USD -56,00 USD -3,94%
Palmölpreis
4.501,00 MYR 56,00 MYR 1,26%
Platinpreis
1.849,50 USD -81,50 USD -4,22%
Rapspreis
499,25 EUR -1,25 EUR -0,25%
Reispreis
11,04 USD 0,07 USD 0,59%
Silberpreis
67,72 USD -3,54 USD -4,97%
Sojabohnenmehlpreis
317,10 USD -2,70 USD -0,84%
Sojabohnenölpreis
0,68 USD 0,01 USD 0,86%
Sojabohnenpreis
11,71 USD -0,01 USD -0,04%
Super Benzin
2,05 EUR -0,01 EUR -0,29%
Weizenpreis
204,00 EUR 0,75 EUR 0,37%
Zinkpreis
3.046,60 USD 10,00 USD 0,33%
Zinnpreis
45.501,00 USD 1.800,00 USD 4,12%
Zuckerpreis
0,16 USD USD 0,26%
Der Goldpreis zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 13:13 Uhr fiel der Goldpreis -1,75 Prozent auf 4.443,02 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 4.522,31 US-Dollar.

Zudem fällt der Silberpreis. Um -4,79 Prozent reduziert sich der Silberpreis um 13:13 Uhr auf 67,85 US-Dollar, nachdem der Silberpreis am Vortag noch bei 71,26 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis bergab. Um 13:13 Uhr steht ein Minus von -3,50 Prozent auf 1.863,50 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Platinpreis noch bei 1.931,00 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Palladiumpreis um -3,17 Prozent auf 1.375,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.420,00 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 4,30 Prozent auf 107,64 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 103,20 US-Dollar.

Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 94,26 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (90,32 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 4,36 Prozent.

Daneben wertet der Baumwolle um 13:04 Uhr ab. Es geht -0,28 Prozent auf 0,68 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,68 US-Dollar stand.

Zudem bewegt sich der Haferpreis seitwärts. Um 12:45 Uhr wurde ein Preis von 3,33 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Haferpreis bei 3,33 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Kaffeepreis im Sinkflug. Um 13:03 Uhr gibt der Kaffeepreis um -0,52 Prozent auf 3,14 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 3,16 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen fällt der Kakaopreis um -0,13 Prozent auf 2.331,00 Britische Pfund. Am tags zu vor lag der Kakaopreis bei 2.334,00 Britische Pfund.

In der Zwischenzeit verbucht der Maispreis Abschläge in Höhe von -0,27 Prozent auf 4,66 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,67 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Orangensaftpreis Verluste. Um 13:03 Uhr fällt der Orangensaftpreis um -0,30 Prozent auf 1,82 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,83 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenpreis Abschläge in Höhe von -0,02 Prozent auf 11,72 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 11,72 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenmehlpreis bergab. Um 13:03 Uhr steht ein Minus von -0,94 Prozent auf 316,80 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Sojabohnenmehlpreis noch bei 319,80 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 13:03 Uhr auf. Es geht 0,92 Prozent auf 0,68 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,67 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Zuckerpreis bei 0,16 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,16 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,64 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas bergab. Um 13:13 Uhr steht ein Minus von -0,30 Prozent auf 2,94 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 2,95 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Heizölpreis im Aufwind. Um 13:12 Uhr zieht der Heizölpreis um 5,74 Prozent auf 112,01 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 105,93 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen steigt der Holzpreis um 0,42 Prozent auf 600,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Holzpreis bei 597,50 US-Dollar.

