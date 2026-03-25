Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Mittag entwickeln
Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.
Werte in diesem Artikel
Der Goldpreis zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 13:13 Uhr fiel der Goldpreis -1,75 Prozent auf 4.443,02 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 4.522,31 US-Dollar.
Zudem fällt der Silberpreis. Um -4,79 Prozent reduziert sich der Silberpreis um 13:13 Uhr auf 67,85 US-Dollar, nachdem der Silberpreis am Vortag noch bei 71,26 US-Dollar lag.
In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis bergab. Um 13:13 Uhr steht ein Minus von -3,50 Prozent auf 1.863,50 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Platinpreis noch bei 1.931,00 US-Dollar.
Zeitgleich verringert sich der Palladiumpreis um -3,17 Prozent auf 1.375,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.420,00 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 4,30 Prozent auf 107,64 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 103,20 US-Dollar.
Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 94,26 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (90,32 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 4,36 Prozent.
Daneben wertet der Baumwolle um 13:04 Uhr ab. Es geht -0,28 Prozent auf 0,68 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,68 US-Dollar stand.
Zudem bewegt sich der Haferpreis seitwärts. Um 12:45 Uhr wurde ein Preis von 3,33 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Haferpreis bei 3,33 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Kaffeepreis im Sinkflug. Um 13:03 Uhr gibt der Kaffeepreis um -0,52 Prozent auf 3,14 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 3,16 US-Dollar gemeldet wurde.
Inzwischen fällt der Kakaopreis um -0,13 Prozent auf 2.331,00 Britische Pfund. Am tags zu vor lag der Kakaopreis bei 2.334,00 Britische Pfund.
In der Zwischenzeit verbucht der Maispreis Abschläge in Höhe von -0,27 Prozent auf 4,66 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,67 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Orangensaftpreis Verluste. Um 13:03 Uhr fällt der Orangensaftpreis um -0,30 Prozent auf 1,82 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,83 US-Dollar an der Tafel.
In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenpreis Abschläge in Höhe von -0,02 Prozent auf 11,72 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 11,72 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenmehlpreis bergab. Um 13:03 Uhr steht ein Minus von -0,94 Prozent auf 316,80 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Sojabohnenmehlpreis noch bei 319,80 US-Dollar.
Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 13:03 Uhr auf. Es geht 0,92 Prozent auf 0,68 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,67 US-Dollar stand.
Derweil notiert der Zuckerpreis bei 0,16 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,16 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,64 Prozent.
In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas bergab. Um 13:13 Uhr steht ein Minus von -0,30 Prozent auf 2,94 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 2,95 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Heizölpreis im Aufwind. Um 13:12 Uhr zieht der Heizölpreis um 5,74 Prozent auf 112,01 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 105,93 US-Dollar gemeldet wurde.
Inzwischen steigt der Holzpreis um 0,42 Prozent auf 600,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Holzpreis bei 597,50 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Sandra Cunningham / Shutterstock.com